МИКЕЛАДЗЕ ЕВГЕНИЙ СЕМЁНОВИЧ

МИКЕЛАДЗЕ ЕВГЕНИЙ СЕМЁНОВИЧ - грузинский ди­ри­жёр, заслуженый де­ятель ис­кусств Грузинской ССР (1936 год).

В 1931 году окон­чил Ле­нинградскую консерваторию по клас­су А.В.Гау­ка (учил­ся так­же у Н.А. Маль­ко). В 1931-1937 годах ди­ри­жёр (с 1934 года главный ди­ри­жёр) Грузинского те­ат­ра опе­ры и ба­ле­та, ди­ри­жи­ро­вал опе­ра­ми «Кар­мен» Ж. Би­зе, «Аи­да» и «Отел­ло» Дж. Вер­ди, «Князь Игорь» А.П. Бо­роди­на, «Пи­ко­вая да­ма» П.И. Чай­ков­ско­го, «Абе­са­лом и Эте­ри» и «Даи­си» З.П. Па­лиа­шви­ли, «Ска­за­ние о Шо­та Рус­та­ве­ли» Д.И. Ара­ки­шви­ли, «Да­ре­джан ко­вар­ная» М.А. Ба­лан­чи­вад­зе, ба­ле­том «Щел­кун­чик» Чай­ков­ско­го и др. В 1933 году ор­га­ни­зо­вал Государственный сим­фо­нический ор­кестр Гру­зии, был его пер­вым художественным руководителем (ны­не имени Е. Ми­ке­лад­зе). Микеладзе-ди­ри­жёра вы­со­ко це­ни­ли С.С. Про­кофь­ев, Д.Д. Шос­та­ко­вич и другие круп­ные отечественные му­зы­кан­ты. Ре­прес­си­ро­ван в 1937 году; реа­би­ли­ти­ро­ван по­смерт­но. О его жиз­ни и твор­че­ст­ве сня­ты до­ку­мен­таль­ные филь­мы (1979, 2010 годы, реж. В.Е. Ми­ке­лад­зе).

Его сын Вах­танг Ев­гень­е­вич Ми­ке­лад­зе (родился 16.06.1937 года, Мо­ск­ва), ре­жис­сёр до­ку­мен­таль­но­го ки­но, заслуженный де­ятель ис­кусств Грузинской ССР (1979 год), РФ (1995 год), народный артист Рес­пуб­ли­ки Ин­гу­ше­тия (2002 год). В 1965 году окон­чил ВГИК (мас­тер­ская Р.Л. Кар­ме­на). В 1966-1985 годах ра­бо­тал в Тби­ли­си на Сту­дии на­уч­но-по­пу­ляр­ных и до­ку­мен­таль­ных филь­мов. В 1986-1994 годах художественный руководитель и пре­зи­дент ор­га­ни­зо­ван­ной им в Мо­ск­ве сту­дии «Эко­фильм». С 1995 года в те­ле­ком­па­нии «Ос­тан­ки­но» (ру­ко­во­ди­тель про­ек­та «До­ку­мен­таль­ный де­тек­тив»).