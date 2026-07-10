МИКЕЛАДЗЕ ЕВГЕНИЙ СЕМЁНОВИЧ
МИКЕЛАДЗЕ ЕВГЕНИЙ СЕМЁНОВИЧ - грузинский дирижёр, заслуженый деятель искусств Грузинской ССР (1936 год).
В 1931 году окончил Ленинградскую консерваторию по классу А.В.Гаука (учился также у Н.А. Малько). В 1931-1937 годах дирижёр (с 1934 года главный дирижёр) Грузинского театра оперы и балета, дирижировал операми «Кармен» Ж. Бизе, «Аида» и «Отелло» Дж. Верди, «Князь Игорь» А.П. Бородина, «Пиковая дама» П.И. Чайковского, «Абесалом и Этери» и «Даиси» З.П. Палиашвили, «Сказание о Шота Руставели» Д.И. Аракишвили, «Дареджан коварная» М.А. Баланчивадзе, балетом «Щелкунчик» Чайковского и др. В 1933 году организовал Государственный симфонический оркестр Грузии, был его первым художественным руководителем (ныне имени Е. Микеладзе). Микеладзе-дирижёра высоко ценили С.С. Прокофьев, Д.Д. Шостакович и другие крупные отечественные музыканты. Репрессирован в 1937 году; реабилитирован посмертно. О его жизни и творчестве сняты документальные фильмы (1979, 2010 годы, реж. В.Е. Микеладзе).
Его сын Вахтанг Евгеньевич Микеладзе (родился 16.06.1937 года, Москва), режиссёр документального кино, заслуженный деятель искусств Грузинской ССР (1979 год), РФ (1995 год), народный артист Республики Ингушетия (2002 год). В 1965 году окончил ВГИК (мастерская Р.Л. Кармена). В 1966-1985 годах работал в Тбилиси на Студии научно-популярных и документальных фильмов. В 1986-1994 годах художественный руководитель и президент организованной им в Москве студии «Экофильм». С 1995 года в телекомпании «Останкино» (руководитель проекта «Документальный детектив»).