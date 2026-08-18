МИХРИ ХАТУН

МИХРИ́ ХАТУ́Н. Турецкая по­этес­са.

Дочь ка­дия, вы­сту­пав­ше­го так­же как по­эт под псевдонимом Бе­лаи; внуч­ка шей­ха дер­виш­ско­го брат­ст­ва халь­ве­тия.

По­лу­чи­ла до­маш­нее об­ра­зо­ва­ние.

С юно­сти уча­ст­во­ва­ла в по­этических тур­ни­рах на­рав­не с муж­чи­на­ми. Жи­ла при дво­ре прин­ца Ах­ме­да, ко­то­рый был из­вес­тен как зна­ток по­эзии и ме­це­нат. Стре­мясь со­хра­нить творческую сво­бо­ду, от­вер­га­ла все пред­ло­же­ния о за­му­же­ст­ве.

В ев­ропейской тра­ди­ции за ней за­кре­пи­лась сла­ва «ту­рец­кой Сап­фо».

Литературное на­сле­дие Михри Хатун со­став­ля­ют хва­леб­ные оды, га­зе­ли, ка­сы­ды , мас­на­ви , мис­тическая и лю­бов­ная ли­ри­ка.

Со­стоя в пе­ре­пис­ке со мно­ги­ми из­вест­ны­ми по­эта­ми сво­его вре­ме­ни ( Не­джа­ти , За­ти, Гю­ва­хи, Ма­ка­ми, Мю­ни­ри и другими), соз­да­ва­ла на­зи­ре - по­этические «от­ве­ты» на про­из­ве­де­ния других по­этов с ис­поль­зо­ва­ни­ем раз­ме­ра, риф­мы и об­ра­зов ори­ги­на­ла.

Сочинения:

Ди­ван. М., 1967.