МИХРИ ХАТУН
МИХРИ́ ХАТУ́Н. Турецкая поэтесса.
Дочь кадия, выступавшего также как поэт под псевдонимом Белаи; внучка шейха дервишского братства хальветия.
Получила домашнее образование.
С юности участвовала в поэтических турнирах наравне с мужчинами. Жила при дворе принца Ахмеда, который был известен как знаток поэзии и меценат. Стремясь сохранить творческую свободу, отвергала все предложения о замужестве.
В европейской традиции за ней закрепилась слава «турецкой Сапфо».
Литературное наследие Михри Хатун составляют хвалебные оды, газели, касыды, маснави, мистическая и любовная лирика.
Состоя в переписке со многими известными поэтами своего времени (Неджати, Зати, Гювахи, Маками, Мюнири и другими), создавала назире - поэтические «ответы» на произведения других поэтов с использованием размера, рифмы и образов оригинала.
Сочинения:
Диван. М., 1967.