МИХРАБ

МИХРА́Б. В ме­че­ти - ме­сто стоя­ния има­ма , ве­ду­ще­го мо­лит­ву; ино­гда си­но­ним ме­че­ти; пред­по­ло­жи­тель­но тер­мин вос­хо­дит к ара­мей­ско­му языку ли­бо к эфи­опскому mek uera̅b - на­ос, свя­ти­ли­ще.

В ис­лам­ской ар­хи­тек­ту­ре свя­щен­ная ароч­ная пло­ская или свод­ча­тая во­гну­тая ни­ша; рас­по­ла­га­ет­ся на сто­ро­не зда­ния, ори­ен­ти­ро­ван­ной на Каа­бу , к ко­то­рой мо­ля­щий­ся дол­жен быть об­ра­щён ли­цом.

Про­ис­хо­ж­де­ние фор­мы и на­зна­че­ние михраба ос­та­ют­ся не­яс­ны­ми. В арабабской до­ис­лам­ской по­эзии и от­час­ти в ар­хи­тек­ту­ре эпо­хи Омей­я­дов (661-750 года) михраб - дво­рец или по­чёт­ное (трон­ное) по­ме­ще­ние, ни­ша по­чё­та (со ста­ту­ей или пус­тая); в Ко­ра­не михраб - ал­тарь, свя­ти­ли­ще, лич­ная мо­лель­ня в до­ме или двор­це. Сло­во «михраб» - од­но­ко­рен­ное с «хар­ба» (ко­пьё): ко­пьё в древ­ней Ара­вии слу­жи­ло сим­во­лом вла­сти; у ран­них му­суль­ман во­ткну­тым в зем­лю копь­ём от­ме­чали ри­ту­аль­ный уча­сток, оп­ре­де­ля­ли на­прав­ле­ние и (по дли­не те­ни) вре­мя мо­лит­вы.

Пер­вые михрабы, по-ви­ди­мо­му, бы­ли пло­ски­ми и пе­ре­нос­ны­ми (се­реб­ря­ный дир­хем 695-696 года с изо­бра­же­ни­ем михраб в ви­де ко­пья, упи­раю­ще­го­ся в зе­нит ар­ки на ко­лон­нах; михраб в фор­ме не­боль­шой мра­мор­ной пли­ты с рель­е­фом ар­ки на ви­тых ко­лон­ках в пе­ще­ре Ку­по­ла Ска­лы в Ие­ру­са­ли­ме, конца VII века или X-XI века).

Ис­сле­до­ва­те­ли пред­по­ла­га­ют связь ароч­ной кон­ст­рук­ции михраба с древне-восточной, се­мит­ской, иу­дей­ской и хри­сти­ан­ской ар­хитектурой тра­ди­ция­ми и с ин­тер­пре­та­ци­ей мо­ти­ва ар­ки как две­ри, сим­во­ли­зи­рую­щей пе­ре­ход к по­тус­то­рон­ней жиз­ни.

Вве­де­ние михраба в фор­ме свод­ча­той ни­ши в Ме­четь Про­ро­ка в Ме­ди­не в 709 году од­ни объ­яс­ня­ют не­об­хо­ди­мо­стью соз­да­ния ре­зо­на­то­ра, уси­ли­ваю­ще­го зву­ча­ние го­ло­са има­ма; дру­гие, ос­но­вы­ва­ясь на со­об­ще­ни­ях средневековых ав­то­ров, по­ла­га­ют, что строи­те­ли-коп­ты воз­ве­ли ук­ра­шен­ную эк­сед­ру с кон­хой с це­лью от­ме­тить ме­сто стоя­ния Му­хам­ме­да на мо­лит­ве. Ос­вя­щён­ная тра­ди­ци­ей па­рад­ная свод­ча­тая ни­ша ста­ла ме­та­фо­рой не­зри­мо­го при­сут­ст­вия про­ро­ка в лю­бой му­сульманской мо­лель­не.

С начала VIII века михраб , встро­ен­ный в сте­ну или от­дель­но стоя­щий, стал обя­за­тель­ной при­над­леж­но­стью ме­че­ти. Глав­ный или един­ст­вен­ный михраб, как пра­ви­ло, рас­по­ло­жен в цен­тре сте­ны киб­лы - свя­щен­ной ори­ен­та­ции на Каа­бу (в со­бор­ных ме­че­тях - в ком­плек­се с мин­ба­ром, по­ме­щён­ным спра­ва): в ме­че­тях ко­лон­но­го и ту­рец­ко­го ти­па - обыч­но на­про­тив главного вхо­да, в зда­ни­ях ай­ван­но­го ти­па - в глу­би­не ай­ва­на киб­лы или в мо­лит­вен­ном зда­нии за ним. С раз­ви­ти­ем му­сульманского по­гре­баль­но­го об­ря­да михраб не­ред­ко ста­ли ус­та­нав­ли­вать в мав­зо­ле­ях.

В ин­терь­е­рах мо­лит­вен­ных за­лов свя­щен­ное зна­че­ние михраб под­чёр­ки­ва­ет­ся тор­жественным де­ко­ром сво­да и стен ни­ши, «ко­кош­ни­ка» и ко­ло­нок ар­ки, на­ряд­ным оформ­ле­ни­ем пря­мо­уголь­ной ра­мы (кал­ли­гра­фические над­пи­си, ор­на­мен­таль­ные ком­по­зи­ции: смаль­то­вая или ке­ра­мическая мо­заи­ка, об­ли­цов­ка мра­мо­ром или цвет­ным кам­нем, резь­ба, рос­пись, леп­ни­на) и вы­де­ля­ет­ся све­том (от све­тиль­ни­ка и/или ку­по­ла-фо­на­ря пе­ред ним) - ме­та­фо­ра ис­хо­дя­ще­го от Бо­га ду­хов­но­го оза­ре­ния в со­от­вет­ст­вии со сло­ва­ми Ко­ра­на: «Ал­лах - свет не­бес и зем­ли. Его свет - точ­но ни­ша, в ней све­тиль­ник…» (24:35). В ком­по­зи­цию пло­ских михраб (в том числе изо­бра­же­ний михраба на мо­лит­вен­ных ков­ри­ках), все­гда по­стро­ен­ную в фор­ме стрель­ча­той ар­ки, как пра­ви­ло, вклю­чён мо­тив лам­пы, ко­то­рая под­ве­ше­на к зе­ни­ту ар­хи­воль­та.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)