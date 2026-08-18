МИХРАБ
МИХРА́Б. В мечети - место стояния имама, ведущего молитву; иногда синоним мечети; предположительно термин восходит к арамейскому языку либо к эфиопскому mek uera̅b - наос, святилище.
В исламской архитектуре священная арочная плоская или сводчатая вогнутая ниша; располагается на стороне здания, ориентированной на Каабу, к которой молящийся должен быть обращён лицом.
Происхождение формы и назначение михраба остаются неясными. В арабабской доисламской поэзии и отчасти в архитектуре эпохи Омейядов (661-750 года) михраб - дворец или почётное (тронное) помещение, ниша почёта (со статуей или пустая); в Коране михраб - алтарь, святилище, личная молельня в доме или дворце. Слово «михраб» - однокоренное с «харба» (копьё): копьё в древней Аравии служило символом власти; у ранних мусульман воткнутым в землю копьём отмечали ритуальный участок, определяли направление и (по длине тени) время молитвы.
Первые михрабы, по-видимому, были плоскими и переносными (серебряный дирхем 695-696 года с изображением михраб в виде копья, упирающегося в зенит арки на колоннах; михраб в форме небольшой мраморной плиты с рельефом арки на витых колонках в пещере Купола Скалы в Иерусалиме, конца VII века или X-XI века).
Исследователи предполагают связь арочной конструкции михраба с древне-восточной, семитской, иудейской и христианской архитектурой традициями и с интерпретацией мотива арки как двери, символизирующей переход к потусторонней жизни.
Введение михраба в форме сводчатой ниши в Мечеть Пророка в Медине в 709 году одни объясняют необходимостью создания резонатора, усиливающего звучание голоса имама; другие, основываясь на сообщениях средневековых авторов, полагают, что строители-копты возвели украшенную экседру с конхой с целью отметить место стояния Мухаммеда на молитве. Освящённая традицией парадная сводчатая ниша стала метафорой незримого присутствия пророка в любой мусульманской молельне.
С начала VIII века михраб , встроенный в стену или отдельно стоящий, стал обязательной принадлежностью мечети. Главный или единственный михраб, как правило, расположен в центре стены киблы - священной ориентации на Каабу (в соборных мечетях - в комплексе с минбаром, помещённым справа): в мечетях колонного и турецкого типа - обычно напротив главного входа, в зданиях айванного типа - в глубине айвана киблы или в молитвенном здании за ним. С развитием мусульманского погребального обряда михраб нередко стали устанавливать в мавзолеях.
В интерьерах молитвенных залов священное значение михраб подчёркивается торжественным декором свода и стен ниши, «кокошника» и колонок арки, нарядным оформлением прямоугольной рамы (каллиграфические надписи, орнаментальные композиции: смальтовая или керамическая мозаика, облицовка мрамором или цветным камнем, резьба, роспись, лепнина) и выделяется светом (от светильника и/или купола-фонаря перед ним) - метафора исходящего от Бога духовного озарения в соответствии со словами Корана: «Аллах - свет небес и земли. Его свет - точно ниша, в ней светильник…» (24:35). В композицию плоских михраб (в том числе изображений михраба на молитвенных ковриках), всегда построенную в форме стрельчатой арки, как правило, включён мотив лампы, которая подвешена к зениту архивольта.