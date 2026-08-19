МИХОЭЛС СОЛОМОН МИХАЙЛОВИЧ

МИХО́ЭЛС СОЛОМО́Н МИХА́ЙЛОВИЧ(настоящая фамилия Во­вси) - российский ак­тёр, ре­жис­сёр, об­щественный дея­тель, народный артист СССР (1939).

Из со­стоя­тель­ной ха­сид­ской се­мьи. По­лу­чил тра­диционное ре­лигиозное об­ра­зо­ва­ние в хе­де­ре. С 1911 года в Ки­ев­ском ком­мерческом институте, от­ку­да ис­клю­чён за уча­стие в сту­денческих бес­по­ряд­ках. В 1915-1918 годы на юри­дическом факультете Санкт-Пе­тербургского университета.

С 1919 года в ор­га­ни­зо­ван­ном А.М. Гра­нов­ским в Пет­ро­гра­де Государственном еврейском ка­мер­ном те­ат­ре (ГОСЕКТ; с 1920 года в Мо­ск­ве, с 1925 года ГОСЕТ). Уже в пер­вые се­зо­ны за­нял ве­ду­щее по­ло­же­ние в труп­пе. По­сле ис­пол­не­ния ро­ли Ста­ро­го ев­рея («Грех» Ш. Аша, 1919 года) взял сце­нический псевдоним Михоэлс (сын Ми­хаи­ла).

Ро­ли 1920-х годов: Ме­на­хэм-Мен­дель, реб Ал­тер, Ши­ме­ле («Аген­ты», «Маз­лтов», «200.000» по Шо­лом-Алей­хе­му), Гоц­мах («Кол­ду­нья» по А. Гольд­фа­де­ну), Ве­ниа­мин («Пу­те­ше­ст­вие Ве­ниа­ми­на III» по Мен­де­ле Мойхер-Сфо­ри­му) и др.

Об­ра­зы еврейской клас­си­ки С.М. Михоэлс во­пло­щал сред­ст­ва­ми «ле­во­го» те­ат­ра. Он прив­нёс в искусство ГОСЕТа сти­хию национальной жиз­ни, вос­хо­дя­щий к ха­си­диз­му экс­та­тический спо­соб чув­ст­во­ва­ния и осо­бый па­ра­док­сальный строй мыш­ле­ния, по­зво­ляю­щий взгля­нуть на мир с не­ожи­дан­ных то­чек зре­ния.

Ев­ропейские га­ст­ро­ли ГОСЕТа 1928 года (Гер­ма­ния, Фран­ция, Бель­гия, Гол­лан­дия, Ав­ст­рия) при­нес­ли те­ат­ру все­мир­ное при­зна­ние. С 1929 года пос­ле эми­гра­ции Гра­нов­ско­го С.М. Михоэлс - художественный руководитель ГОСЕТа.

Сре­ди по­ста­но­вок: «Че­ты­ре дня» М.Н. Да­ни­эля (1931 год), «Спец» И.М. До­б­ру­ши­на и И.М. Ну­си­но­ва (1932 год), «Ме­ра стро­го­сти» Д.Р. Бер­гель­со­на (1933 год), «Раз­бой­ник Бойт­ре» М.С. Куль­ба­ка (1936 год), «Су­ла­мифь» по Гольд­фа­де­ну (1937 год), «Те­вье-мо­лоч­ник» (1938 год) и «Блу­ж­даю­щие звёз­ды» (1941 год) по Шо­лом-Алей­хе­му, «Пир» П.Д. Мар­ки­ша (1939 год). Наи­бо­лее пол­но ре­жис­сёр­ское да­ро­ва­ние С.М. Михоэлс рас­кры­лось в со­здан­ном по мо­ти­вам еврейского музыкального фольк­ло­ра спек­так­ле-кар­на­ва­ле «Фрей­лехс» З. Шне­ера (1945 год; Государственная премия СССР, 1946 год).

В ак­тёр­ском твор­че­ст­ве С.М. Михоэлса конца 1920-х -1930-х годов уси­ли­лись тра­гические мо­ти­вы, дос­тиг­шие куль­ми­на­ции в «Ко­ро­ле Ли­ре» У. Шек­спи­ра (1935 год, режиссер С.Э. Рад­лов, худжник А.Г. Тыш­лер). Соз­дан­ный С.М. Михоэлсом об­раз ко­ро­ля Ли­ра, ока­зав­ше­го­ся во вла­сти аб­ст­ракт­ных идей, но про­зре­ваю­ще­го тра­гическую прав­ду, при­над­ле­жит к выс­шим дос­ти­же­ни­ям ак­тёр­ско­го искусства XX века.

С.М. Михоэлс снял­ся в филь­мах «Ев­рей­ское сча­стье», «Цирк», «Се­мья Оп­пен­гейм».

Пре­по­да­вал в училище при ГОСЕТе, профессор (1941 год). В 1939 году на­граж­дён ор­де­ном Ле­ни­на .

В го­ды Великой Отечественной вой­ны воз­глав­лял Еврейский ан­ти­фа­ши­ст­ский комитет; в 1943 году со­вер­шил по­езд­ку по США, Ка­на­де, Мек­си­ке и Ве­ли­ко­бри­та­нии, со­би­рая сред­ст­ва для Советской Ар­мии.

Как пред­ста­ви­тель Комитета по Ста­лин­ским пре­ми­ям в начале 1948 года вы­ехал в Минск, где был убит, воз­мож­но, по ука­за­нию И.В. Ста­ли­на (официальная вер­сия - по­гиб «в ре­зуль­та­те ав­то­мо­биль­ной ка­та­ст­ро­фы»).

Ги­бель С.М. Михоэлса по­слу­жи­ла сиг­на­лом к на­ча­лу на­сту­п­ле­ния на еврейскую куль­ту­ру в СССР.

В 1952 года в хо­де «вра­чей де­ла» С.М. Михоэлс был объ­яв­лен «аген­том Джойн­та».

Сочинения:

Ста­тьи, бе­се­ды, ре­чи. Ста­тьи и вос­по­ми­на­ния о Ми­хо­эл­се. 3-е изд. М., 1981.