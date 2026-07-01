МИХНОВ ЕВГЕНИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ

МИХНО́В ЕВГЕ́НИЙ ГРИГО́РЬЕВИЧ. Российский живописец.

Учил­ся на по­ста­но­воч­ном факультете Ле­нинградского те­ат­раль­но­го института (1954-1958 года) у Н.П. Аки­мо­ва.

Твор­че­ст­во Михнова Евгения Григорьевича, од­но­го из ве­ду­щих мас­те­ров ле­нинградского «не­офи­ци­аль­но­го» искусства, ори­ги­наль­но пре­ло­ми­ло влия­ния русского кос­миз­ма, сюр­реа­лиз­ма и приё­мы аб­ст­ракт­но­го экс­прес­сио­низ­ма (так называемой жи­во­пи­си дей­ст­вия Дж. Пол­ло­ка ); оно глу­бо­ко ас­со­циа­тив­но, многие ком­по­зи­ции на­вея­ны му­зы­кой.

Эмо­цио­наль­ный строй ра­бот свя­зан с изы­скан­ным и изо­щрён­ным ко­ло­риз­мом; им свой­ст­вен­ны яс­ность и вы­ве­рен­ность ком­по­зи­ции («По­свя­ще­ние Паб­ло Ка­заль­су», 1974 год; цикл «Го­ри­зон­та­ли», 1970-80-е года, и другие).