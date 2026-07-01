МИХНОВ ЕВГЕНИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ
МИХНО́В ЕВГЕ́НИЙ ГРИГО́РЬЕВИЧ. Российский живописец.
Учился на постановочном факультете Ленинградского театрального института (1954-1958 года) у Н.П. Акимова.
Творчество Михнова Евгения Григорьевича, одного из ведущих мастеров ленинградского «неофициального» искусства, оригинально преломило влияния русского космизма, сюрреализма и приёмы абстрактного экспрессионизма (так называемой живописи действия Дж. Поллока); оно глубоко ассоциативно, многие композиции навеяны музыкой.
Эмоциональный строй работ связан с изысканным и изощрённым колоризмом; им свойственны ясность и выверенность композиции («Посвящение Пабло Казальсу», 1974 год; цикл «Горизонтали», 1970-80-е года, и другие).