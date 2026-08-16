МИХНИК , АДАМ

Михник ( пол . Michnik) , Адам (род. 17.10.1946, Варшава) — польский общественный деятель, диссидент, журналист. До и во время обучения на историческом факультете Варшавского университета участвовал в оппозиционном движении. В 1968 был отчислен за это из числа студентов, что вызвало протестные выступления в ряде вузов Польши в марте 1968. В 1969 осужден по обвинению в «хулиганских выходках», освобожден по амнистии в 1969. В 1975 экстерном закончил университет в Познани. Активный участник диссидентского движения, активизировавшегося после хельсинского 1975 Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе и протестных выступлений в Польше в 1976, в том числе «Комитета защиты рабочих» (КОР) «Общества научных курсов», неподцензурной печати, нелегальных профсоюзов. В 1980 эксперт забастовщиков на переговорах с правительственной делегацией, советник профсоюза «Солидарность» региона Мазовия. Интернирован при введении военного положения в Польше 13 декабря 1981, в 1984 освобожден, в 1984 арестован и осужден, в 1985 амнистирован. Участвовал в деятельности нелегальных структур «Солидарности», советник на переговорах оппозиции с властями в 1989, организовал издание и стал бессменным главным редактором «Газеты Выборчей». Под его руководством газета, с 1990 имеющая независимый статус, превратилась в одно из наиболее популярных в Польше СМИ (существует и электронное издание) либеральной ориентации. В 1989—1991 — депутат сейма. Автор нескольких публицистических книг. Награжден орденом «Белого Орла» и иностранными правительственными наградами, отмечен почетными премиями и званиями. Г. Ф. Матвеев.