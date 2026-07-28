МИХНЕВИЧ НИКОЛАЙ ПЕТРОВИЧ

Из дворян Тамбовской губернии. Учился в 1-й Московской гимназии. Окончил Константиновский межевой институт. 29.8.1867 поступил в 3-е военное Александровское училище. 23.7.1869 окончил училище по 1-му разряду с занесением имени на мраморную доску и произведен в подпоручики (со старшинством с 12.7.1869) с зачислением по армейской пехоте и прикомандированием к лейб-гвардии Семеновскому полку. 29.8.1870 переведен в лейб-гвардии Семеновский полк прапорщиком. 8.4.1873 произведен в подпоручики. 30.4.1876 произведен в поручики. Участник русско-турецкой войны 1877–1878 гг. 30.8.1878 произведен в штабс-капитаны. 12.10.1879 поступил в Николаевскую академию Генерального штаба. 7.4.1882 окончил академию по 1-му разряду и назначен на службу в Петербургский воен. округ. 1.9.1882 назначен и. д. старшего адъютанта штаба 1-го армейского корпуса. 24.11.1882 переведен в Генеральный штаб капитаном с утверждением в должности. 11.10.1883 назначен обер-офицером для поручений при штабе войск гвардии и Петербургского военного округа. 15.11.1884 назначен штаб-офицером для особых поручений при штабе 1-го армейского корпуса. 1.1.1885 произведен в подполковники. 14.8.1886 назначен старшим адъютантом штаба войск гвардии и Петербургского военного округа. 30.8.1888 произведен в полковники. 9.12.1890 назначен начальником штаба 1-й гвардейской кавалерийской дивизии. 4.6.1892 назначен экстраординарным профессором Николаевской академии Генерального штаба с оставлением в должности. 20.10.1893 назначен ординарным профессором Николаевской академии Генерального штаба с оставлением в должности. 3.06.1895 отчислен от должности начальника штаба дивизии с оставлением ординарным профессором. 6.12.1898 произведен в генерал-майоры за отличие по службе. 16.6.1902 утвержден заслуженным профессором Николаевской академии Генерального штаба. 14.4.1904 назначен начальником Николаевской академии Генерального штаба. 6.12.1904 произведен в генерал-лейтенанты за отличие по службе. 10.01.1907 назначен начальником 24-й пехотной дивизии. 24.6.1908 назначен начальником 2-й гвардейской пехотной дивизии. 30.4.1910 назначен командиром 5-го армейского корпуса. 6.12.1910 произведен в генералы от инфантерии за отличие по службе. 7.3.1911 назначен начальником Главного штаба. 22.3.1917 написал рапорт об увольнении со службы по болезни и сдал должность. 2.4.1917 уволен со службы по болезни с мундиром и пенсией. В 1918 г. поступил на службу в РККА. Преподавал на 1-х Петроградских артиллерийских курсах. 3.9.1919 избран штатным преподавателем Артиллерийской академии РККА. Служил в академии до 1925. Погребен в Александро-Невской лавре в Ленинграде.

Жена: дочь статского советника Олимпиада Васильевна (урожденная Ярошевская). Дети: Александра (род. 8.2.1879).