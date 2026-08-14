МИХЕЛЬСБЕРГ

МИХЕЛЬСБЕ́РГ. Ар­хео­ло­гическая куль­ту­ра эне­о­ли­та - на­ча­ла брон­зо­во­го ве­ка, в основном, в бас­сей­не Рей­на.

Па­мят­ни­ки из­вест­ны до бас­сей­нов сред­не­го те­че­ния Се­ны на за­па­де, верх­не­го те­че­ния Эль­бы и Ду­ная на юго-вос­то­ке.

Ра­дио­уг­ле­род­ные да­ты - 4400-3500 лет до н. э., но в рам­ках об­щей ев­ропейской пе­рио­ди­за­ции их, воз­мож­но, сле­ду­ет су­зить до около 4000-3500 лет до н. э.

На­зва­на по древ­не­му по­се­ле­нию на хол­ме Ми­хельс­берг близ г. Брух­заль (зем­ля Ба­ден-Вюр­тем­берг, Гер­ма­ния), рас­коп­ки в 1880-х годах и конца 1890-х годов (К. Шу­махе­ра и другие), А. Дау­бе­ра и В. Бау­эра в 1949-1962 годах.

Михельсберг рас­смат­ри­ва­ет­ся как ва­ри­ант во­рон­ко­вид­ных куб­ков куль­ту­ры или как осо­бая куль­ту­ра, вхо­дя­щая в сфе­ру её взаи­мо­дей­ст­вий (ра­нее их от­но­си­ли к кон­цу не­оли­та).

Вы­де­ля­ют пять пе­рио­дов (Й. Лю­нинг).

Мно­гие по­се­ле­ния име­ли сис­те­мы рвов и ва­лов с час­то­ко­ла­ми. На раз­ных па­мят­ни­ках из­вест­ны длин­ные стол­бо­вые или уг­луб­лён­ные (с гли­ня­ной об­маз­кой де­рев. кон­ст­рук­ций) по­строй­ки, хо­зяйственные ямы. Изу­ча­лись оди­ноч­ные и груп­по­вые скор­чен­ные тру­по­по­ло­же­ния в ямах.

Ке­ра­ми­ка леп­ная, не­ор­на­мен­ти­ро­ван­ная, в основном круг­ло­дон­ная: от­кры­тые и за­кры­тые мис­ки, кув­ши­но­об­раз­ные со­су­ды, горш­ки, пло­ские блю­да, для куб­ков ха­рак­тер­на тюль­па­но­об­раз­ная фор­ма (рисунок). Ору­дия из крем­ня (ха­рак­тер­ны по­ли­ро­ван­ные то­по­ры и другие), кос­ти; есть из­де­лия из ме­ди.

В ос­но­ве хо­зяй­ст­ва зем­ле­де­лие (яч­мень, пше­ни­ца - од­но­зер­нян­ка и пол­ба, че­че­ви­ца, го­рох, про­со, мак, лён, кос­точ­ко­вые), при­дом­ное жи­вот­но­вод­ст­во (в основном круп­ный ро­га­тый скот, а так­же сви­ньи, в мень­шей сте­пе­ни - мел­кий ро­га­тый скот). Из­вест­на со­ба­ка. Со­хра­ня­лась ве­со­мая роль охо­ты.

Есть дан­ные о ме­тал­лур­гии ме­ди и ме­тал­ло­об­ра­бот­ке, до­бы­че со­ли, крем­ня в специальных вы­ра­бот­ках. В Михельсберге про­сле­жи­ва­ют­ся тра­ди­ции пред­ше­ст­вую­щих куль­тур Рёс­сен, Шас­се и других.

Пре­кра­ще­ние жиз­ни на ря­де по­се­ле­ний Михельсберга свя­за­но с эко­ло­гическими изме­не­ния­ми, вы­зван­ны­ми ари­ди­за­ци­ей кли­ма­та.

Для бо­лее позд­не­го вре­ме­ни на тер­ри­тории Мильсберга из­вест­ны па­мят­ни­ки позд­них групп куль­ту­ры во­рон­ко­вид­ных куб­ков, ба­ден­ской куль­ту­ры, групп Варт­берг, Хор­ген и других.

Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)