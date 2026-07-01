МИХЕЕВ ИВАН СТЕПАНОВИЧ

МИХЕ́ЕВ ИВА́Н СТЕПА́НОВИЧ. Удмуртский пе­да­гог, пи­са­тель, дра­ма­тург.

Окон­чил Ка­зан­скую ино­род­че­скую учи­тель­скую се­ми­на­рию (1895 год).

Пе­да­го­гическую дея­тель­ность на­чал в удмуртском с. Кар­лы­ган (ны­не Ма­ри-Ту­рек­ско­го р-на Рес­пуб­ли­ки Ма­рий Эл ). В 1896-1906 годах пре­по­да­вал в об­раз­цо­вом училище при Ка­зан­ской ино­род­че­ской учи­тель­ской се­ми­на­рии и (с 1907 года) в при­го­то­вительном клас­се при ней. В 1913 году уво­лен как по­ли­ти­че­ски не­бла­го­на­дёж­ный; за­ни­мал­ся из­да­тель­ской и литературной дея­тель­но­стью. В 1918-1937 годах ра­бо­тал в пе­да­го­гических учеб­ных за­ве­де­ни­ях Ка­за­ни, Ду­шан­бе, Йош­кар-Олы.

Ре­прес­си­ро­ван (1937 году), реа­би­ли­ти­ро­ван по­смерт­но.

Раз­ра­бо­тал сис­те­му обу­че­ния («ме­тод це­лых пред­ло­же­ний») не­рус­ских на­ро­дов гра­мо­те на род­ном и русском язы­ках, по­лу­чив­шую рас­про­стра­не­ние в шко­лах По­вол­жья, Средней Азии, Си­би­ри, Кав­ка­за. Курс обу­че­ния стро­ил­ся в фор­ме «раз­го­вор­ных» уро­ков, ко­то­рые на­чи­на­лись на род­ном и про­дол­жа­лись на русском язы­ке.

Соз­дал се­рию учеб­ни­ков по русскому язы­ку, в ко­то­рую во­шли «На­гляд­ный рус­ский бу­к­варь и пер­вая кни­га…» (1903 год; 6-е издание, 1910 год), кни­ги для чте­ния, сборник уп­раж­не­ний в со­чи­е­ни­ях и рас­ска­зах по кар­тин­кам, грам­ма­тических уп­раж­не­ний.

Со­ста­вил «Ру­ко­вод­ство к ве­де­нию раз­го­вор­ных уро­ков по рус­ско­му язы­ку в ино­род­че­ских шко­лах» (1904 год; 6-е издательство, 1916 год) и другие.

Из­да­вал на собственные сред­ст­ва на­столь­ный ка­лен­дарь-еже­год­ник на удмуртском язы­ке (с 1905 года по 1910 год).

Михеев Иван Степанович - ав­тор пьес на удмуртском язы­ке, в ко­то­рых про­во­дят­ся идеи о не­об­хо­ди­мо­сти раз­ви­тия национальной куль­ту­ры и обу­че­ния на род­ном язы­ке («Уд­мурт­ский док­тор», 1920 год; «Уд­мурт­ский учи­тель», 1924 год) и другие.

Сочинения:

Рус­ская грам­ма­ти­ка. Эле­мен­тар­ный курс. Ка­зань, 1914. Ч. 1 (совм. с Н. И. Аш­ма­ри­ным);

Ос­нов­ные пра­ви­ла грам­ма­ти­ки для нац­мен. 2-е изд. Ка­зань, 1928;

Ме­то­ди­ка пре­по­да­ва­ния рус­ской грам­ма­ти­ки в шко­лах нац­мен / Под ред. Н. И. Аш­ма­ри­на. Ка­зань, 1929.