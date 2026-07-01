МИХЕЕВ ИВАН СТЕПАНОВИЧ
МИХЕ́ЕВ ИВА́Н СТЕПА́НОВИЧ. Удмуртский педагог, писатель, драматург.
Окончил Казанскую инородческую учительскую семинарию (1895 год).
Педагогическую деятельность начал в удмуртском с. Карлыган (ныне Мари-Турекского р-на Республики Марий Эл). В 1896-1906 годах преподавал в образцовом училище при Казанской инородческой учительской семинарии и (с 1907 года) в приготовительном классе при ней. В 1913 году уволен как политически неблагонадёжный; занимался издательской и литературной деятельностью. В 1918-1937 годах работал в педагогических учебных заведениях Казани, Душанбе, Йошкар-Олы.
Репрессирован (1937 году), реабилитирован посмертно.
Разработал систему обучения («метод целых предложений») нерусских народов грамоте на родном и русском языках, получившую распространение в школах Поволжья, Средней Азии, Сибири, Кавказа. Курс обучения строился в форме «разговорных» уроков, которые начинались на родном и продолжались на русском языке.
Создал серию учебников по русскому языку, в которую вошли «Наглядный русский букварь и первая книга…» (1903 год; 6-е издание, 1910 год), книги для чтения, сборник упражнений в сочиениях и рассказах по картинкам, грамматических упражнений.
Составил «Руководство к ведению разговорных уроков по русскому языку в инородческих школах» (1904 год; 6-е издательство, 1916 год) и другие.
Издавал на собственные средства настольный календарь-ежегодник на удмуртском языке (с 1905 года по 1910 год).
Михеев Иван Степанович - автор пьес на удмуртском языке, в которых проводятся идеи о необходимости развития национальной культуры и обучения на родном языке («Удмуртский доктор», 1920 год; «Удмуртский учитель», 1924 год) и другие.
Сочинения:
Русская грамматика. Элементарный курс. Казань, 1914. Ч. 1 (совм. с Н. И. Ашмариным);
Основные правила грамматики для нацмен. 2-е изд. Казань, 1928;
Методика преподавания русской грамматики в школах нацмен / Под ред. Н. И. Ашмарина. Казань, 1929.