МИХАЙЛОВЫ

Большой вклад в развитие Томска внесли купцы и меценаты братья Михайловы.

Александр Васильевич родился в 1813 г. в мещанской семье. В 1860 г. записался в купцы 3-й гильдии Томска, в 1867 г. – в купцы 2-й гильдии.

Василий Васильевич – из мещан; окончил уездное училище. С 1870-х гг. – колыванский купец 2-й гильдии; доверенный торгового дома «Петров и Михайлов». В 1876 г. М. и купец П.И. Макушин открыли первую в Томске частную типографию. В 1877 г. последовало открытие совместного с П.И. Макушиным торгового дома «Михайлов и Макушин». Гласный Томской городской думы (1871, 1879). С 1874 г. – церковный староста Спасской церкви центральной пересыльной тюрьмы в Томске. Директор томского Мариинского детского приюта. С 1875 г. – директор Томского губернского о тюрьмах комитета.

Пётр Васильевич родился в 1832 г. (по другим данным – в 1829 г.); происходил из мещан. Окончил Вологодское уездное училище. С 1852 г. – на службе у елабужского купца И.И. Стахеева в Томске. Записался в колыванские купцы 3-й гильдии, затем – 1-й гильдии. С 1867 г. – купец 2-й гильдии Томска, с 1880-х гг. – купец 1-й гильдии. С 1862 г. – соучредитель торгового дома «С.П. Петров и П.В. Михайлов». После выхода из бизнеса в 1896 г. С.П. Петров М. стал единоличным собственником, а компания стала называться «П.В. Михайлов», с 1902 г. – «Михайлов и Малышев». Специализировался на торговле мануфактурой. Владел складом и магазинами. В 1882 г. М. и З.М. Цибульский построили кирпичный завод. После смерти З.М. Цибульского пай перешел его наследнику И.М. Иваницкому. С 1894 г. торговый дом открыл свечной завод, который поставлял свечи во все церкви Томской православной епархии при условии материальной поддержки М. епархиального женского училища.

В разные годы Петр Васильевич исполнял общественные должности: церковный староста Богоявленской церкви; член учетного комитета Томского отделения государственного банка, глава Томского губернского попечительного о тюрьмах комитета. Гласный Томской городской думы. В 1883 – 1894 гг. – Томский городской голова. Финансировал Улалинский женский монастырь (Алтай), церкви в Усть-Каменогорске, с. Чердаты Мариинского уезда. С 1883 г. – глава комитета по постройке Троицкого кафедрального собора.

Награды: ордена Св. Анны 2-й и 3-й степеней, Св. Станислава 2-й степени, Св. Владимира 3-й и 4-й степеней, золотая медаль на Станиславской ленте, знак Общества красного креста. С 1888 г. – почетный гражданин г. Усть-Каменогорска. Почетный гражданин г. Томска.

Семья: первая супруга – Аделаида, вторая – Алевтина Петровна. Дети: Ольга, Александра.