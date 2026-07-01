ПОСЕЛЕНИЕ

ПОСЕЛЕНИЕ - место проживания человеческого коллектива.

Ко­че­вые охот­ни­ки и ско­то­во­ды жи­вут во вре­мен­ных или се­зон­ных поселениях (смотреть Ко­чев­ни­че­ст­во), осед­лые зем­ле­дель­цы, ры­бо­ло­вы и зве­ро­бои - в по­сто­ян­ных. В за­ви­си­мо­сти от ве­ли­чи­ны кол­лек­ти­ва по­сто­ян­ные поселения мо­гут быть од­но­двор­ны­ми (у зем­ле­дель­цев - ху­тор), ма­ло­двор­ны­ми и ти­по­ло­ги­че­ски бо­лее позд­ни­ми мно­го­двор­ны­ми; осо­бый тип ар­ха­ических поселений - со­стоя­щий из од­но­го или из не­сколь­ких боль­ших до­мов. Поселения час­то об­ра­зу­ют иерар­хические струк­ту­ры из «гнёзд», в свою оче­редь груп­пи­рую­щих­ся во­круг бо­лее круп­ных поселений, иг­раю­щих роль пле­мен­ных и ре­лигиозных цен­тров, во­енных убе­жищ и тому подобного. В ар­хео­ло­гии ос­тат­ки древних поселений подразделя­ют на стоянки, се­ли­ща и го­ро­ди­ща (с более дробными клас­си­фи­ка­циями исходя из топографических, па­лео­эко­логических и других особенностей). Позд­нее многие поселения это­го ти­па пре­вра­ща­ют­ся в го­ро­да.

Наи­бо­лее ар­ха­ич­ные ти­пы пла­ни­ров­ки поселения - ку­че­вая, или гнез­до­вая (дво­ры об­ра­зу­ют гнёз­да, ино­гда раз­де­лён­ные по­ля­ми, вы­па­са­ми, ов­ра­га­ми и тому подобным), и ли­ней­ная, или ря­до­вая (дво­ры вы­тя­ну­ты в ряд вдоль до­ро­ги или бе­ре­га). Позд­нее (в основном у мно­го­двор­ных поселений) фор­ми­ру­ют­ся улич­ный и квар­таль­ный ти­пы пла­ни­ров­ки. Для многих го­ро­дов ха­рак­тер­ны бо­лее слож­ные ти­пы пла­ни­ров­ки (например, ра­ди­аль­но-коль­це­вая). Поселения мо­гут иметь ре­гу­ляр­ную пла­ни­ров­ку и стро­ить­ся по еди­но­му пла­ну (например, городища син­та­ш­тин­ской куль­ту­ры и дже­тыа­сар­ской куль­ту­ры, ан­тич­ные го­ро­да, по­ст­ро­ен­ные по гип­по­да­мо­вой си­сте­ме ).

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