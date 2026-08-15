МИХАЙЛОВСКИЙ ТЕАТР

МИХАЙЛОВСКИЙ ТЕАТР - российский опер­но-ба­лет­ный те­атр в Санкт-Пе­тер­бур­ге.

На­зван в честь великого князя Ми­хаи­ла Пав­ло­ви­ча. От­крыт в 1833 году. До Февральской ре­во­лю­ции 1917 года вхо­дил в си­сте­му императорских те­ат­ров.

Несколько раз ме­нял на­зва­ния: с 1920 года Государственный ака­де­мический те­атр ко­мической опе­ры, с 1921 года Ма­лый пет­ро­градский государственный ака­де­мический те­атр, с 1926 года Государственный ака­де­мический Ма­лый опер­ный те­атр (МАЛЕГОТ), с 1964 года Ма­лый ака­де­мический ле­нин­градский те­атр опе­ры и ба­ле­та, с 1989 года Санкт-Пе­тербургский ака­де­мический те­атр опе­ры и ба­ле­та им. М.П. Му­сорг­ско­го. В 2001 году те­ат­ру воз­вра­ще­но его пер­во­на­чаль­ное на­зва­ние.

Зда­ние на Ми­хай­лов­ской площади (ны­не площадь Ис­кусств) в сти­ле позд­не­го клас­си­циз­ма вы­строе­но в 1831-1833 годы архитектором А.П. Брюл­ло­вым на ос­но­ве про­ек­та жи­ло­го до­ма, за­пла­ни­ро­ван­но­го на этом мес­те К.И. Рос­си. В 1859-1860 годы оно бы­ло рас­ши­ре­но архитектором А.К. Ка­во­сом; ин­терь­е­ры по­лу­чи­ли оформ­ле­ние в ду­хе эк­лек­тиз­ма.

Пер­вые спек­так­ли - ба­лет «Амур в де­рев­не» (ба­летмейстер А. Бланш) и во­де­виль «Зна­ко­мые не­зна­ком­цы» П.А. Ка­ра­ты­ги­на в ис­пол­не­нии труп­пы Алек­сан­д­рин­ско­го те­ат­ра; пер­во­на­чаль­но по­ме­ще­ние ис­поль­зо­ва­лось в основном как концерт­ный зал. С 1859 года здесь про­хо­ди­ли га­ст­ро­ли итальянских, немецких и французских трупп (опе­ра, дра­ма, опе­рет­та), с конца 1870-х годов до 1917 года иг­ра­ла по­сто­ян­ная труп­па французской ко­ме­дии. В 1894-1898 годы да­ва­лись опер­ные спек­так­ли Ма­ри­ин­ско­го те­ат­ра (во вре­мя его ре­кон­ст­рук­ции).

С 1918 году - опер­ный те­атр с соб­ственным ор­ке­ст­ром, хо­ром и ху­до­же­ст­вен­но-по­ста­но­воч­ной ча­стью, со­лис­ты пер­во­на­чаль­но при­вле­ка­лись из Государственного ака­де­мического те­ат­ра опе­ры и ба­ле­та (бывший Ма­ри­ин­ский). В 1931 году те­атр по­лу­чил собственную опер­ную труп­пу, в 1933 году - ба­лет­ную.

В пер­вые го­ды советской вла­сти те­атр ста­вил ка­мер­ные («Мо­царт и Саль­е­ри» Н.А. Рим­ско­го-Кор­са­ко­ва, 1919 год; «Ёл­ка» В.И. Ре­би­ко­ва, «Ра­фа­эль» А.С. Арен­ско­го, «Ску­пой ры­царь» С.В. Рах­ма­ни­но­ва, все 1921 год), ли­ри­че­ские («Луи­за» Г. Шар­пан­тье, «Вер­тер» Ж. Масс­не, обе 1920 год) и ко­ми­че­ские («Зо­ло­той пе­ту­шок» Рим­ско­го-Кор­са­ко­ва, 1923 год) опе­ры, клас­сичесские опе­рет­ты.

С середины 1920-х годов ак­тив­но ра­бо­тал над про­из­ве­де­ния­ми советских ком­по­зи­то­ров, здесь бы­ли впер­вые по­став­ле­ны опе­ры «Нос» (1930 год) и «Ле­ди Мак­бет Мцен­ско­го уез­да» (1934 год), ба­лет «Свет­лый ру­чей» Д.Д. Шос­та­ко­ви­ча (1935 год), ба­лет «Кав­каз­ский плен­ник» Б.В. Асафь­е­ва (1938 год) и др. В ис­то­рию во­шла но­ва­тор­ская по­ста­нов­ка опе­ры «Пи­ко­вая да­ма» П.И. Чай­ков­ско­го, осу­ще­ст­в­лён­ная В.Э. Мей­ер­холь­дом (1935 год).

В 1941-1944 годы те­атр эва­куи­ро­ван в Орен­бург.

В 1940-1970-е годы, про­дол­жая про­па­ган­ди­ро­вать советские опе­ры и ба­ле­ты, те­атр ори­ен­ти­ро­вал­ся на за­бы­тые и ред­ко ис­пол­няе­мые на отечественной сце­не со­чи­не­ния. Впер­вые по­став­ле­ны: опе­ры - «Вой­на и мир» С.С. Про­кофь­е­ва (1946 год), «Ви­ри­нея» С.М. Сло­ним­ско­го (1967 год), «Гор­цы» Ш.Р. Ча­лае­ва (1971 гож); ба­ле­ты - «Ба­рыш­ня и ху­ли­ган» (1962 год) и «Один­на­дца­тая сим­фо­ния» (1966 год) на му­зы­ку Шос­та­ко­ви­ча, «Яро­слав­на» Б.И. Ти­щен­ко (1974 год).

Сре­ди других по­ста­но­вок: опе­ры - «Ле­ту­чий гол­лан­дец» Р. Ваг­не­ра (1957 год), «Эс­ме­раль­да» А.С. Дар­го­мыж­ско­го (1958 год), «Отел­ло» Дж. Вер­ди (1962 год), «Прин­цес­са Ту­ран­дот» Дж. Пуч­чи­ни (1963 год), «Пор­ги и Бесс» Дж. Гер­шви­на (1972 год), «Не толь­ко лю­бовь» Р.К. Щед­ри­на (1973 год); ба­ле­ты - «Семь кра­са­виц» К. Ка­рае­ва (1953 год), «Пет­руш­ка» (1961 год) и «Вес­на свя­щен­ная» (1969 год) И.Ф. Стра­вин­ско­го, «Ан­то­ний и Кле­о­пат­ра» Э.Л. Ла­за­ре­ва (1968 год), «Тщет­ная пре­дос­то­рож­ность» Л. Ге­роль­да (1971 год), «Гая­нэ» А.И. Ха­ча­ту­ря­на (1972 год), «Коп­пе­лия» Л. Де­ли­ба (1973 год).

В 1980-е годы на­ча­лось воз­ро­ж­де­ние на этой сце­не русской клас­си­ки: по­став­ле­ны опе­ры «Бо­рис Го­ду­нов» и «Хо­ван­щи­на» М.П. Му­сорг­ско­го , «Ев­ге­ний Оне­гин» и «Пи­ко­вая да­ма» Чай­ков­ско­го, «Зо­ло­той пе­ту­шок» и «Сказ­ка о ца­ре Сал­та­не» Рим­ско­го-Кор­са­ко­ва, «Князь Игорь» А.П. Бо­ро­ди­на.

Сре­ди но­вых про­из­ве­де­ний - опе­ра «Пу­га­чёв» В.А. Ко­бе­ки­на (1983 год). Ос­но­ву современного ре­пер­туа­ра со­став­ля­ют клас­сические опе­ры и ба­ле­ты, сре­ди по­ста­но­вок: опе­ры - «Ру­сал­ка» А. Двор­жа­ка (2009 год), «Иу­дей­ка» («Дочь кар­ди­на­ла») Ж.Ф. Га­ле­ви, «Ка­тя Ка­ба­но­ва» Л. Яна­че­ка (обе 2010 год), «Бо­ге­ма» Пуч­чи­ни (2011 год); ба­ле­ты - «Ро­мео и Джуль­ет­та» С.С. Прокофьева (хо­рео­граф О.М. Ви­но­гра­дов), «Па­ва­на мав­ра» на му­зы­ку Г. Пёр­сел­ла (хо­рео­граф Х. Ли­мон; оба 2008 год), «Ле­бе­ди­ное озе­ро» Чай­ков­ско­го (хо­рео­гра­фия М.И. Пе­ти­па, Л.И. Ива­но­ва, А.А. Гор­ско­го, А.М. Мес­се­ре­ра в ре­дак­ции М.Г. Мес­се­ре­ра, 2009 год), «Лау­рен­сия» А.А. Крей­на (хо­рео­граф В.М. Ча­бу­киа­ни, ре­дак­ция М.Г. Мес­се­ре­ра, 2010 год).

В раз­ные го­ды в те­ат­ре ра­бо­та­ли: ди­ри­жё­ры – С.А. Са­мо­суд, Б.Э. Хай­кин, Э.П. Гри­ку­ров, А.С. Дмит­ри­ев, А.А. Ани­ха­нов; ре­жис­сё­ры - Н.В. Смо­лич, Э.Е. Па­сын­ков, С.Л. Гау­да­син­ский; ху­дож­ник В.А. Оку­нев; ба­лет­мей­сте­ры - Ф.В. Ло­пу­хов, Л.М. Лав­ров­ский, Б.А. Фен­стер, И.Д. Бель­ский, О.М. Ви­но­гра­дов, Н.Н. Бо­яр­чи­ков, Ф.С. Ру­зи­ма­тов; пев­цы - Н.Л. Вель­тер, С.Н. Ша­пош­ни­ков, Е.Е. Не­сте­рен­ко, Е.П. Це­ло­валь­ник, Н.П. Охот­ни­ков, К.И. Плуж­ни­ков, С.П. Лей­фер­кус, Ю.М. Ма­ру­син, В.М. Ог­но­вен­ко и др.; сре­ди ар­ти­стов ба­ле­та - Н.А. Дол­гу­шин.

С 2009 года музыкальный руководитель и главный ди­ри­жёр - П. Фе­ра­нец (Сло­ва­кия; до 2011 года), главный ба­лет­мей­стер - М.Г. Мес­се­рер. В 2011 году художественный руководитель ба­лет­ной труп­пы стал испанский хо­рео­граф Н. Дуа­то, ре­пер­ту­ар по­пол­ни­ли его од­но­акт­ные ба­ле­ты: «Nunc Dimittis» на му­зы­ку А. Пяр­та и Д. Аза­гра, «Без слов» на му­зы­ку Ф. Шу­бер­та, «Ду­эн­дэ» на му­зы­ку К. Де­бюс­си , «Пре­лю­дия» на му­зы­ку Г. Ф. Ген­де­ля, Л. ван Бет­хо­ве­на, Б. Брит­те­на (все 2011 год).

Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)