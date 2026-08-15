МИХАЙЛОВСКИЙ ТЕАТР
МИХАЙЛОВСКИЙ ТЕАТР - российский оперно-балетный театр в Санкт-Петербурге.
Назван в честь великого князя Михаила Павловича. Открыт в 1833 году. До Февральской революции 1917 года входил в систему императорских театров.
Несколько раз менял названия: с 1920 года Государственный академический театр комической оперы, с 1921 года Малый петроградский государственный академический театр, с 1926 года Государственный академический Малый оперный театр (МАЛЕГОТ), с 1964 года Малый академический ленинградский театр оперы и балета, с 1989 года Санкт-Петербургский академический театр оперы и балета им. М.П. Мусоргского. В 2001 году театру возвращено его первоначальное название.
Здание на Михайловской площади (ныне площадь Искусств) в стиле позднего классицизма выстроено в 1831-1833 годы архитектором А.П. Брюлловым на основе проекта жилого дома, запланированного на этом месте К.И. Росси. В 1859-1860 годы оно было расширено архитектором А.К. Кавосом; интерьеры получили оформление в духе эклектизма.
Первые спектакли - балет «Амур в деревне» (балетмейстер А. Бланш) и водевиль «Знакомые незнакомцы» П.А. Каратыгина в исполнении труппы Александринского театра; первоначально помещение использовалось в основном как концертный зал. С 1859 года здесь проходили гастроли итальянских, немецких и французских трупп (опера, драма, оперетта), с конца 1870-х годов до 1917 года играла постоянная труппа французской комедии. В 1894-1898 годы давались оперные спектакли Мариинского театра (во время его реконструкции).
С 1918 году - оперный театр с собственным оркестром, хором и художественно-постановочной частью, солисты первоначально привлекались из Государственного академического театра оперы и балета (бывший Мариинский). В 1931 году театр получил собственную оперную труппу, в 1933 году - балетную.
В первые годы советской власти театр ставил камерные («Моцарт и Сальери» Н.А. Римского-Корсакова, 1919 год; «Ёлка» В.И. Ребикова, «Рафаэль» А.С. Аренского, «Скупой рыцарь» С.В. Рахманинова, все 1921 год), лирические («Луиза» Г. Шарпантье, «Вертер» Ж. Массне, обе 1920 год) и комические («Золотой петушок» Римского-Корсакова, 1923 год) оперы, классичесские оперетты.
С середины 1920-х годов активно работал над произведениями советских композиторов, здесь были впервые поставлены оперы «Нос» (1930 год) и «Леди Макбет Мценского уезда» (1934 год), балет «Светлый ручей» Д.Д. Шостаковича (1935 год), балет «Кавказский пленник» Б.В. Асафьева (1938 год) и др. В историю вошла новаторская постановка оперы «Пиковая дама» П.И. Чайковского, осуществлённая В.Э. Мейерхольдом (1935 год).
В 1941-1944 годы театр эвакуирован в Оренбург.
В 1940-1970-е годы, продолжая пропагандировать советские оперы и балеты, театр ориентировался на забытые и редко исполняемые на отечественной сцене сочинения. Впервые поставлены: оперы - «Война и мир» С.С. Прокофьева (1946 год), «Виринея» С.М. Слонимского (1967 год), «Горцы» Ш.Р. Чалаева (1971 гож); балеты - «Барышня и хулиган» (1962 год) и «Одиннадцатая симфония» (1966 год) на музыку Шостаковича, «Ярославна» Б.И. Тищенко (1974 год).
Среди других постановок: оперы - «Летучий голландец» Р. Вагнера (1957 год), «Эсмеральда» А.С. Даргомыжского (1958 год), «Отелло» Дж. Верди (1962 год), «Принцесса Турандот» Дж. Пуччини (1963 год), «Порги и Бесс» Дж. Гершвина (1972 год), «Не только любовь» Р.К. Щедрина (1973 год); балеты - «Семь красавиц» К. Караева (1953 год), «Петрушка» (1961 год) и «Весна священная» (1969 год) И.Ф. Стравинского, «Антоний и Клеопатра» Э.Л. Лазарева (1968 год), «Тщетная предосторожность» Л. Герольда (1971 год), «Гаянэ» А.И. Хачатуряна (1972 год), «Коппелия» Л. Делиба (1973 год).
В 1980-е годы началось возрождение на этой сцене русской классики: поставлены оперы «Борис Годунов» и «Хованщина» М.П. Мусоргского, «Евгений Онегин» и «Пиковая дама» Чайковского, «Золотой петушок» и «Сказка о царе Салтане» Римского-Корсакова, «Князь Игорь» А.П. Бородина.
Среди новых произведений - опера «Пугачёв» В.А. Кобекина (1983 год). Основу современного репертуара составляют классические оперы и балеты, среди постановок: оперы - «Русалка» А. Дворжака (2009 год), «Иудейка» («Дочь кардинала») Ж.Ф. Галеви, «Катя Кабанова» Л. Яначека (обе 2010 год), «Богема» Пуччини (2011 год); балеты - «Ромео и Джульетта» С.С. Прокофьева (хореограф О.М. Виноградов), «Павана мавра» на музыку Г. Пёрселла (хореограф Х. Лимон; оба 2008 год), «Лебединое озеро» Чайковского (хореография М.И. Петипа, Л.И. Иванова, А.А. Горского, А.М. Мессерера в редакции М.Г. Мессерера, 2009 год), «Лауренсия» А.А. Крейна (хореограф В.М. Чабукиани, редакция М.Г. Мессерера, 2010 год).
В разные годы в театре работали: дирижёры – С.А. Самосуд, Б.Э. Хайкин, Э.П. Грикуров, А.С. Дмитриев, А.А. Аниханов; режиссёры - Н.В. Смолич, Э.Е. Пасынков, С.Л. Гаудасинский; художник В.А. Окунев; балетмейстеры - Ф.В. Лопухов, Л.М. Лавровский, Б.А. Фенстер, И.Д. Бельский, О.М. Виноградов, Н.Н. Боярчиков, Ф.С. Рузиматов; певцы - Н.Л. Вельтер, С.Н. Шапошников, Е.Е. Нестеренко, Е.П. Целовальник, Н.П. Охотников, К.И. Плужников, С.П. Лейферкус, Ю.М. Марусин, В.М. Огновенко и др.; среди артистов балета - Н.А. Долгушин.
С 2009 года музыкальный руководитель и главный дирижёр - П. Феранец (Словакия; до 2011 года), главный балетмейстер - М.Г. Мессерер. В 2011 году художественный руководитель балетной труппы стал испанский хореограф Н. Дуато, репертуар пополнили его одноактные балеты: «Nunc Dimittis» на музыку А. Пярта и Д. Азагра, «Без слов» на музыку Ф. Шуберта, «Дуэндэ» на музыку К. Дебюсси, «Прелюдия» на музыку Г. Ф. Генделя, Л. ван Бетховена, Б. Бриттена (все 2011 год).