МИХАЙЛОВСКИЙ НИКОЛАЙ КОНСТАНТИНОВИЧ

Русский социолог, один из идеологов народничества .

Учился в Петербургском институте горных инженеров. С 1860 г. печатался в качестве публициста, литератора и критика. Приобрел известность и как социолог. В 1867 г. перевел «Французскую демократию» П.Ж. Прудона. С 1868 г. сотрудничал в «Отечественных записках». После смерти Н. Некрасова в 1877-1884 гг. редактировал журнал вместе с М. Салтыковым-Щедриным и Г. Елисеевым. С 1892 г. вместе с В. Короленко редактировал «Русское богатство». Автор работ «Что такое прогресс?», «Борьба за индивидуальность», «Письма о правде и неправде», «Письма социалиста», «Герои и толпа». Выдвинул социологическую теорию, в соответствии с которой неорганизованная толпа способна к действию под влиянием примера активных людей («героев»). Считал, что социальное созидание возможно не в результате бунта толпы, возвышающей героев, а благодаря активной роли сознательных личностей по совершенствованию общества. Возлагал большие надежды на общину, критикуя капитализм за ее разрушение. Доказывал, что промышленный прогресс и разделение труда имеет не только положительные, но и отрицательные последствия, что вслед за торжеством индустриального общества наступит более гармоничный общественный уклад. Сотрудничал с Народной волей , оказал большое воздействие на идеологию легального народничества и партии эсеров. Высылался из Петербурга в 1882 и 1891 гг. Критиковал К. Маркса и марксистов за экономический детерминизм. В 1902 г. министр внутренних дел Плеве назвал Михайловского «генералом революционной армии».

Сочинения:

Герои и толпа. Избранные труды по социологии. СПб., 1998;

Полное собрание сочинений. СПб., 1911-1914;

Последния сочинения Н.К. Михайловского. СПб., 1905.

Автор статьи: Шубин А.В.