МИХАЙЛОВСКИЙ, НИКОЛАЙ КОНСТАНТИНОВИЧ

Михайловский, Николай Константинович (15[27].11.1842, Мещовск, Калужская губ. — 28.01[10.02].1904, Санкт-Петербург) — российский социолог, один из идеологов народничества. Учился в Петербургском институте горных инженеров. С 1860 выступал как публицист, литератор, критик и социолог. С 1868 сотрудничал в «Отечественных записках». После смерти Н. А. Некрасова в 1877—1884 редактировал журнал вместе с М. Е. Салтыковым-Щедриным и Г. З. Елисеевым. С 1892 вместе с В. Г. Короленко редактировал «Русское богатство». Автор работ «Что такое прогресс?», «Борьба за индивидуальность», «Письма о правде и неправде», «Письма социалиста», «Герои и толпа». Выдвинул социологическую теорию, в соответствии с которой неорганизованная толпа способна к действию под влиянием примера активных людей («героев»). Считал, что социальное созидание возможно не в результате бунта толпы, возвышающей героев, а благодаря активной роли сознательных личностей по совершенствованию общества. Возлагал большие надежды на общину, критикуя капитализм за ее разрушение. Доказывал, что промышленный прогресс и разделение труда имеют не только положительные, но и отрицательные последствия, что вслед за торжеством индустриального общества наступит более гармоничный общественный уклад. Сотрудничал с « Народной волей» , оказал большое воздействие на идеологию легального народничества и партии эсеров. Высылался из Петербурга в 1882 и 1891. Критиковал К. Маркса и марксизм за экономический детерминизм. В 1902 министр внутренних дел В. К. Плеве назвал М. «генералом революционной армии».

Соч .: Последние сочинения Н. К. Михайловского. СПб., 1905; Герои и толпа. Избранные труды по социологии. СПб., 1998; Полное собрание сочинений. СПб., 1911—1914.

Лит .: Макаров В. П. Формирование общественно-политических взглядов Н. К. Михайловского. Саратов, 1972; Твардовская В. А., Итенберг Б. С. Русские и Карл Маркс: выбор или судьба. М., 1999; Троицкий Н. А. Крестоносцы социализма. Саратов, 2002; Блохин В. На переломе. 1881—1904. Н. К. Михайловский в идейно-политической борьбе в 80—90-е годы XIX века. Исторические этюды. М., 2004; Шубин А. В. Социализм. «Золотой век» теории. М., 2007. А. В. Шубин.