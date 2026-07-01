МИХАЙЛОВСКИЙ ИСТОРИЧЕСКИЙ МУЗЕЙ

Михайловский исторический музей на правах филиала областного музея открыт для посещения в 1979 году будучи преобразовавшимся из школьного.

Основной причиной для открытия музея в городе Михайлово послужило то обстоятельство, что город и район один из тех, на территории которого в ноябре и декабре 1941 года шли отечественные бои с немецко-фашистскими захватчиками. Летом 1972 года совершил геройский поступок молодой механизатор колхоза имени Чапаева Анатолий Мерзлов.

Экспозиции школьного и народного музея, посвященного Мерзлову, на его родине составили основу открытого филиала. Заинтересованность этими темами и более древней историей города как крепости времен Ивана Грозного обусловили привлекательность музея.

Иллюстрации:

Михайловский исторический музей.