МИХАЙЛОВСКИЙ ИОСИФ (ИОСИФ-СТЕФАН) ВИКЕНТЬЕВИЧ

Российский юрист, философ, теоретик права, судья, профессор права в Томском университете.

Происхождение и образование.

Происходил из мещанской польско-католической семьи Черниговской губернии. По окончании гимназии в родном Могилеве Михайловский поступил на юридический факультет университета св. Владимира в Киеве, где прослушал также полный курс философии на историко-филологическом факультете. В 1890 г. окончил университет с отличием. В студенческие годы женился на Елене Васильевне (урожденной Рудской-Хмелевской), родом из Варшавы, православного вероисповедания. В семье было трое детей: Михаил (род. 1890), Наталия (род. 1895), Лев (род. 1901). Дети, как и мать, были православными.

Служба.

После окончания университета Михайловский поступил кандидатом на должность по судебному ведомству при прокуроре Черниговского окружного суда. Вскоре по принятии на службу был переведен в город Нежин Черниговской губернии, где прошел все ступени службы, необходимые, чтобы занять судейскую должность. Сначала он стал исполняющим обязанности судьи, после чего указом Правительствующего сената осенью 1892 г. был произведен в титулярные советники, а в январе 1893 г. стал судьей 1-го участка города Нежина. С этого момента он прилагает усилия, чтобы его перевели в другой город, и 25 июля 1893 г. приказом по Министерству юстиции его назначают городским судьей Екатеринбурга. Это многое меняет в его жизни: именно в Екатеринбурге Михайловский приступает к научной работе и публикует первые статьи по судебно-правовой тематике. Он знал пять европейских языков и играл на нескольких музыкальных инструментах. В Екатеринбурге Михайловский занялся изучением истории и теории музыки, публиковал статьи по эстетике и музыкальной теории.

Университетская карьера.

Летом 1896 г. Михайловский вернулся в Черниговскую губернию, в качестве городского судьи города Козельца для того, чтобы подготовиться к сдаче магистерского экзамена в Киевском университете и получению звания приват-доцента, которое давало возможность заниматься преподавательской и научной деятельностью. Сильное влияние на Михайловского в этот период оказали труды Б.Н. Чичерина, которому он отсылал для ознакомления некоторые свои работы. Благодаря знакомству с Чичериным Михайловский обращается к изучению философии государства и права. Еще при жизни Чичерина Михайловский готовит статью о нем для Энциклопедического словаря Брокгауза и Ефрона. Его диссертация, и его главный труд «Очерки философии права» вышли с посвящениями учителю.

Осенью 1900 г. Михайловский успешно сдал магистерский экзамен по уголовному праву в университете св. Владимира и прочел пробные лекции, признанные удовлетворительными. На этом основании 9 ноября 1900 г. он получил звание приват-доцента и право преподавания в университете. Получение научного звания также способствовало карьере судьи. Михайловского повысили в должности, он стал уездным членом суда по Козелецкому уезду и надворным советником. Однако он стремится к преподавательской деятельности, поэтому просит о переводе на должность мирового судьи в университетский город Юрьев. Здесь он проработал чуть больше года, но в университет попасть не смог. Тогда он просит о переводе в Томск. 24 июня 1903 г. Михайловский был назначен мировым судьей 5-го участка в Томске.

Сразу по прибытии Михайловский обратился к декану юридического факультета с ходатайством о допущении его к чтению лекций по уголовному праву. К ходатайству он приложил подробный план курса лекций и рекомендацию Б.Н. Чичерина. Данная рекомендация, вероятно, имела особый вес, так как на протяжении ряда лет о ней вспоминали всякий раз, когда рассматривались вопросы назначений и перемещений Михайловского на юридическом факультете. С 6 мая 1904 г. он был допущен к чтению лекций по университетской кафедре уголовного права и судопроизводства в Томском университете, а с 1 сентября 1904 г. к чтению лекций в Томском технологическом институте, где новому преподавателю предстояло читать курс по законоведению, а также курсы по фабричному, горному и строительному законодательству. Защита магистерской диссертации состоялась в конце февраля 1906 г., и уже в начале марта юридический факультет и Совет университета принимают решение о предоставлении Михайловскому вакантной кафедры полицейского права.

В течение марта–апреля 1906 г. он окончательно оставляет службу в качестве мирового судьи и переходит из Министерства юстиции на службу в ведомство Министерства народного просвещения. В августе 1906 г. он просит о переводе на кафедру энциклопедии и истории философии права. С 25 июня 1907 г. Михайловский исполняющий должность ординарного профессора. С 14 января 1912 по 21 августа 1913 гг. он был секретарем юридического факультета. С 17 мая по 4 сентября 1913 г. был деканом юридического факультета, а также членом испытательной комиссии факультета.

Некоторое время Михайловский был председателем Томского отделения Русского Императорского общества. Октябрьскую революцию он не принял. После падения власти большевиков в Сибири 8 сентября 1918 г. Указом Временного Сибирского Правительства профессор Томского университета Михайловский с 15 октября 1918 г. был назначен Членом Высшего Сибирского Суда по Уголовному Департаменту с оставлением в должности профессора. Осенью 1919 г. к власти вернулись большевики. Совместным постановлением № 7 Сибнаробраза и Коллегии по управлению вузами от 15 апреля 1920 г. Михайловский, а с ним еще семь профессоров юридического факультета, были уволены. Однако еще раньше – в марте – он был арестован и отправлен в тюрьму на Иркутском тракте Томска. Михайловского приговорили к пяти годам лагерей за антисоветскую деятельность. 1 мая 1920 г. его перевели в Госпитальные клиники Томского университета, где он скончался от кардиосклероза 5 марта 1921 г.

Работы ученого.

В своих основных работах выступал в защиту либерализма, нападал на социализм и по ряду вопросов полемизировал с защитниками демократических начал. В противоположность социалистическим и позитивистским доктринам Михайловский стремился обосновать необходимость возрождения теории естественного права. Несмотря на то, что состоял в партии кадетов, не поддерживал их резкую оппозиционность по отношению к власти. Даже после Февральской революции 1917 г. оставался сторонником конституционной монархии и с большим скепсисом смотрел на перспективы России в качестве республики. В идейном плане ближе всего стоял к земцам, но активного участия в общественно-политической жизни не принимал. Идею права Михайловский рассматривал как часть мирового этического порядка, существующего объективно, независимо от того, сознают его люди или нет.

Основные сочинения:

К вопросу об уголовном суде. По поводу предстоящей судебной реформы. Нежин, 1899.

Наказание как фактор культуры. М., 1905.

Основные принципы организации уголовного суда. Уголовно-политическое исследование Томск, 1905.

Судебное право как самостоятельная юридическая наука. СПб., 1908.

Университет и наука Вступительная лекция в курсе философии права. Томск, 1908.

Очерки философии права. Т. 1. Томск., 1914.