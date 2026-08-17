МИХАЙЛОВСКИЙ-ДАНИЛЕВСКИЙ, АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ

Михайловский-Данилевский, Александр Иванович (26.08[06.09].1790 или 1789 — 09[21].09.1848, Санкт-Петербург) — русский военный историк, генерал-лейтенант (1835). Окончил Петербургскую школу Петра и Павла (1808), учился в Геттингенском университете (1807 —1811). Поступил на военную службу в 1812, участник Отечественной войны 1812 и Заграничных походов Русской армии 1813—1814 . С 1816 — флигель-адъютант Александра I . Участник Русско-турецкой войны 1828—1829. С 1835 представитель Военно-цензурного комитета, с 1839 член Военного совета.

С лета 1831 по повелению Николая I занимался изучением секретных архивных материалов эпохи Наполеоновских войн, на их основе в 1830—1840-х создал цикл трудов о войнах 1805—1815, среди которых: «Описание похода во Францию в 1814 г.» (ч. 1—2, СПб., 1836), «Описание Отечественной войны в 1812 г.» (ч. 1—4, СПб., 1840), «Описание Финляндской войны на сухом пути и на море 1808 и 1809 гг.» (СПб., 1841), «Описание турецкой войны в царствование императора Александра с 1806-го до ­1812-го г.» (СПб., 1843), «Описание первой войны императора Александра с Наполеоном в 1805 г.» (СПб., 1844), «Описание второй войны императора Александра с Наполеоном в 1806 и 1807 гг.» (СПб., 1846). Труды ­М.-Д. проходили цензуру военного министра А. И. Чернышева и Николая I.

С 1816 публиковал мемуарные очерки о событиях 1812—1815 в «Сыне Отечества», «Вестнике Европы», «Русском вестнике». Опубликовал ряд произведений мемуарного характера: «Записки 1814 г.» (1831), «Воспоминания. Из записок 1815 г.» (1831), «Записки о походе 1813 г.» (1834).

После кончины М.-Д. по повелению Николая I была создана специальная комиссия для разбора его архива, материалы были переданы в Военно-топографическое депо. Ныне хранятся в РГВИА, РНБ (ф. 488), Пушкинском Доме (Санкт-Петербургское отделение РАН).

Лит. : Брант Л. В. А. И. Михайловский-Данилевский // Сын Отечества. 1849. Кн. 2. С. 1—32; Малышкин С. А. Материалы А. И. Михайловского-Данилевского по истории Отечественной войны в ЦГВИА СССР // Советская историческая наука. Проблемы изучения и преподавания. Калинин, 1986. С. 124—134; Его же. История создания А. И. Михайловским-Данилевским «Описания Отечественной войны в 1812 году» // Материалы Всероссийской научной конференции Проблемы изучения истории Отечественной войны 1812 года. Саратов, 2002. С. 36—47. Ю. Л. Михайлова.