МИХАЙЛОВИЧ ДРАГОЛЮБ
МИХА́ЙЛОВИЧ ДРАГОЛЮ́Б. Югославский и сербский политический и военный деятель.
Из семьи школьного учителя.
В 1912 году окончил школу младшего офицерского состава при Военной академии в Белграде.
Участник Балканских войн 1912-1913 годов, награждён золотым оружием за храбрость.
Воевал в сербской армии в годы Первой мировой войны, в 1916 году серьёзно ранен, признан негодным к строевой службе, но в апреле 1917 года вернулся в свою часть, за храбрость награждён орденом Белого Орла.
После создания Королевства сербов, хорватов и словенцев (с 1929 года Королевство Югославия) служил в королевской гвардии, преподавал.
В 1925 году окончил Воен. академию в Белграде, в 1925-1927 годах офицер генштаба, с 1928 года начальник штаба королевской гвардии. В 1930 году направлен для повышения квалификации во Францию. В 1935-1937 годах военный атташе в Болгарии и Чехословакии, затем на командных должностях в югославской армии.
Во время Второй мировой войны не признал капитуляцию Югославии 18 апреля 1941 года, 8 мая 1941 года призвал солдат и офицеров югославской армии начать вооруженное сопротивление оккупации. 11 мая 1941 года возглавляемый им отряд расположился на Равной Горе, положив начало так называемому равногорскому движению четников.
Отрядам Михайлович Дроголюба удалось освободить от оккупантов значительную часть страны. Югославское правительство в эмиграции признало равногорское движение, присвоив Михайлович Дроголюбу звание генерала и назначив его командующим Югославской армией на родине.
Первоначально отряды четников действовали совместно с партизанами, возглавляемыми И. Тито. Но с ноября 1941 года между ними начались серьёзные конфликты, переросшие в вооруженное противоборство. После заключения в июне 1944 года соглашения между Тито и главой югославского правительства в эмиграции И. Шубашичем движение, возглавляемое Михайлович Дроголюбом , лишилось поддержки извне.
С освобождением Югославии и созданием Федеративной Народной Республики Югославия (ФНРЮ) четники Михайлович Дроголюба были объявлены вне закона.
Михайлович Дроголюб продолжил борьбу против нового режима.
В марте 1946 года схвачен и расстрелян по приговору Народного суда ФНРЮ.