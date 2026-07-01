МИХАЙЛОВИЧ ДРАГОЛЮБ

МИХА́ЙЛОВИЧ ДРАГОЛЮ́Б. Югославский и сербский по­ли­ти­че­ский и во­енный дея­тель.

Из се­мьи школь­но­го учи­те­ля.

В 1912 году окон­чил шко­лу млад­ше­го офи­цер­ско­го со­ста­ва при Во­енной ака­де­мии в Бел­гра­де.

Уча­ст­ник Бал­кан­ских войн 1912-1913 годов, на­гра­ж­дён зо­ло­тым ору­жи­ем за храб­рость.

Вое­вал в сербской ар­мии в го­ды Первой ми­ро­вой вой­ны , в 1916 году серь­ёз­но ра­нен, при­знан не­год­ным к стро­е­вой служ­бе, но в апреле 1917 года вер­нул­ся в свою часть, за храб­рость на­гра­ж­дён ор­де­ном Бе­ло­го Ор­ла.

По­сле соз­да­ния Ко­ро­лев­ст­ва сер­бов, хор­ва­тов и сло­вен­цев (с 1929 года Ко­ро­лев­ст­во Юго­сла­вия) слу­жил в ко­ро­лев­ской гвар­дии, пре­по­да­вал.

В 1925 году окон­чил Во­ен. ака­де­мию в Бел­гра­де, в 1925-1927 годах офи­цер ген­шта­ба, с 1928 года начальник шта­ба ко­ро­лев­ской гвар­дии. В 1930 году на­прав­лен для по­вы­ше­ния ква­ли­фи­ка­ции во Фран­цию. В 1935-1937 годах во­енный ат­та­ше в Бол­га­рии и Че­хо­сло­ва­кии, за­тем на ко­манд­ных долж­но­стях в югославской ар­мии.

Во вре­мя Второй ми­ро­вой вой­ны не при­знал ка­пи­ту­ля­цию Юго­сла­вии 18 апреля 1941 года, 8 мая 1941 года при­звал сол­дат и офи­це­ров югославской ар­мии на­чать воо­руженное со­про­тив­ле­ние ок­ку­па­ции. 11 мая 1941 года воз­глав­ляе­мый им от­ряд рас­по­ло­жил­ся на Рав­ной Го­ре, по­ло­жив на­ча­ло так называемому рав­но­гор­ско­му дви­же­нию чет­ни­ков.

От­ря­дам Михайлович Дроголюба уда­лось ос­во­бо­дить от ок­ку­пан­тов зна­чительную часть стра­ны. Югославское пра­ви­тель­ст­во в эмиг­ра­ции при­зна­ло рав­но­гор­ское дви­же­ние, при­сво­ив Михайлович Дроголюбу зва­ние ге­не­ра­ла и на­зна­чив его ко­мандующим Югославской ар­ми­ей на ро­ди­не.

Пер­во­на­чаль­но от­ря­ды чет­ни­ков дей­ст­во­ва­ли совместно с пар­ти­за­на­ми, воз­глав­ляе­мы­ми И. Ти­то . Но с но­ября 1941 года ме­ж­ду ни­ми на­ча­лись серь­ёз­ные кон­флик­ты, пе­ре­рос­шие в воо­руженное про­ти­во­бор­ст­во. По­сле за­клю­че­ния в ию­не 1944 года со­гла­ше­ния ме­ж­ду Ти­то и гла­вой югославского пра­ви­тель­ст­ва в эмиг­ра­ции И. Шу­ба­ши­чем дви­же­ние, воз­глав­ляе­мое Михайлович Дроголюбом , ли­ши­лось под­держ­ки из­вне.

С ос­во­бо­ж­де­ни­ем Юго­сла­вии и соз­да­ни­ем Фе­де­ра­тив­ной Народной Рес­пуб­ли­ки Юго­сла­вия (ФНРЮ) чет­ни­ки Михайлович Дроголюба бы­ли объ­яв­ле­ны вне за­ко­на.

Михайлович Дроголюб про­дол­жил борь­бу про­тив но­во­го ре­жи­ма.

В мар­те 1946 года схва­чен и рас­стре­лян по при­го­во­ру Народного су­да ФНРЮ.