МИХАЙЛОВ СПИРИДОН МИХАЙЛОВИЧ

МИХА́ЙЛОВ (Ян­душ) СПИРИДО́Н МИХА́ЙЛОВИЧ. Чу­вашский фольк­ло­рист.

Ро­дил­ся в кре­сть­ян­ской се­мье.

С 1834 года слу­жил по­мощ­ни­ком пи­са­ря, с 1842 года - пе­ре­во­дчи­ком при Козь­мо­демь­ян­ском зем­ском су­де.

Член Рус­ско­го гео­гра­фи­че­ско­го об­ще­ст­ва (1853 год).

С на­ча­ла 1850-х гг. пуб­ли­ко­вал ста­тьи по чу­вашскому фольк­ло­ру и эт­но­гра­фии: «Пре­да­ния чу­ваш», «О му­зы­ке чу­ваш», «Чу­ваш­ские свадь­бы» (все 1852 года), «Крат­кое эт­но­гра­фи­че­ское опи­са­ние чу­ваш», «Чу­ваш­ские раз­го­во­ры и сказ­ки» (обе 1853 года).

Ав­тор ис­то­ри­ко-гео­гра­фических очер­ков о жиз­ни чу­вашских сёл («Се­ло Иша­ки в Козь­мо­демь­ян­ском уез­де», 1857 год; «Се­ло Че­мее­во в Яд­рин­ском уез­де», 1858 год), ис­то­рических со­чи­не­ний («Вос­по­ми­на­ния чу­ваш о пу­га­чёв­щи­не», 1860 год), ра­бот по ста­ти­сти­ке («Ста­ти­сти­че­ские очер­ки Козь­мо­демь­ян­ско­го уез­да», 1854 год).

Сочинения:

Тру­ды по эт­но­гра­фии и ис­то­рии рус­ско­го, чу­ваш­ско­го и ма­рий­ско­го на­ро­дов. Че­бок­са­ры, 1972;

Собр. соч. Че­бок­са­ры, 2004.