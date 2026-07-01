МИХАЙЛОВ СПИРИДОН МИХАЙЛОВИЧ
МИХА́ЙЛОВ (Яндуш) СПИРИДО́Н МИХА́ЙЛОВИЧ. Чувашский фольклорист.
Родился в крестьянской семье.
С 1834 года служил помощником писаря, с 1842 года - переводчиком при Козьмодемьянском земском суде.
Член Русского географического общества (1853 год).
С начала 1850-х гг. публиковал статьи по чувашскому фольклору и этнографии: «Предания чуваш», «О музыке чуваш», «Чувашские свадьбы» (все 1852 года), «Краткое этнографическое описание чуваш», «Чувашские разговоры и сказки» (обе 1853 года).
Автор историко-географических очерков о жизни чувашских сёл («Село Ишаки в Козьмодемьянском уезде», 1857 год; «Село Чемеево в Ядринском уезде», 1858 год), исторических сочинений («Воспоминания чуваш о пугачёвщине», 1860 год), работ по статистике («Статистические очерки Козьмодемьянского уезда», 1854 год).
Сочинения:
Труды по этнографии и истории русского, чувашского и марийского народов. Чебоксары, 1972;
Собр. соч. Чебоксары, 2004.