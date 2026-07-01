МИХАЙЛОВ МАКСИМ ДОРМИДОНТОВИЧ

МИХА́ЙЛОВ МАКСИ́М ДОРМИДОНТО́ВИЧ. Российский пе­вец (бас), народный артист СССР (1940 год).

Из кре­сть­ян.

Специального об­ра­зо­ва­ния не по­лу­чил. Пел в хо­ре ка­зан­ско­го Спас­ско­го монастыря, окон­чил Ка­зан­скую музыкальную шко­лу.

Слу­жил диако­ном в Уфе (с 1914 года) и Ом­ске (с 1917 года), про­то­диа­ко­ном в Мо­ск­ве (с 1924 года).

В 1931-1932 годы со­лист Все­со­юз­но­го ра­дио.

В 1932-1956 годы со­лист московского Боль­шо­го те­ат­ра, де­бю­ти­ро­вал в пар­тии Ва­ряж­ско­го гос­тя (1933 год, «Сад­ко» Н.А. Рим­ско­го-Кор­са­ко­ва).

Сре­ди луч­ших пар­тий: Иван Су­са­нин (од­но­именая опе­ра М.И. Глин­ки), Чуб («Че­ре­вич­ки» П.И. Чай­ков­ско­го), Кон­чак («Князь Игорь» А.П. Бо­ро­ди­на). С боль­шим ус­пе­хом ис­пол­нял русские пес­ни.

Имел мощ­ный го­лос ис­клю­чи­тель­но боль­шо­го диа­па­зо­на.

Га­ст­ро­ли­ро­вал в стра­нах Ев­ро­пы (в том числе уча­ст­во­вал в ме­ж­ду­народном фес­ти­ва­ле «Фло­рен­тий­ский му­зы­каль­ный май»), в Ки­тае, Ин­дии, КНДР.

Снял­ся в филь­мах-опе­рах: «Че­ре­вич­ки» (1944 год, ди­ри­жёр А.Ш. Ме­лик-Па­ша­ев), «Иван Су­са­нин» (1947 год), «Бо­рис Го­ду­нов» М.П. Му­сорг­ско­го (в ро­ли Пи­ме­на, 1956 год; обе - ди­ри­жёр Н.С. Го­ло­ва­нов).

Государственная премия СССР (1941 год, 1942 год). На­гра­ж­дён ор­де­ном Ле­ни­на (1951 год).

С 1991 года в Че­бок­са­рах про­хо­дит еже­год­ный Музыкальный фес­ти­валь им. М.Д. Ми­хай­ло­ва.

Его сын Игорь Мак­си­мо­вич (5 марта 1920 год, Омск - 13 июня 1983 год, Мо­ск­ва) и внук Мак­сим Иго­ре­вич (родился 13 мая 1962 года, Мо­ск­ва), народный артистьЧу­вашской Рес­пуб­ли­ки (1999 год), - пев­цы (ба­сы), со­лис­ты московского Боль­шо­го те­ат­ра.