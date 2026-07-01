МИХАЙЛОВ МАКСИМ ДОРМИДОНТОВИЧ
МИХА́ЙЛОВ МАКСИ́М ДОРМИДОНТО́ВИЧ. Российский певец (бас), народный артист СССР (1940 год).
Из крестьян.
Специального образования не получил. Пел в хоре казанского Спасского монастыря, окончил Казанскую музыкальную школу.
Служил диаконом в Уфе (с 1914 года) и Омске (с 1917 года), протодиаконом в Москве (с 1924 года).
В 1931-1932 годы солист Всесоюзного радио.
В 1932-1956 годы солист московского Большого театра, дебютировал в партии Варяжского гостя (1933 год, «Садко» Н.А. Римского-Корсакова).
Среди лучших партий: Иван Сусанин (одноименая опера М.И. Глинки), Чуб («Черевички» П.И. Чайковского), Кончак («Князь Игорь» А.П. Бородина). С большим успехом исполнял русские песни.
Имел мощный голос исключительно большого диапазона.
Гастролировал в странах Европы (в том числе участвовал в международном фестивале «Флорентийский музыкальный май»), в Китае, Индии, КНДР.
Снялся в фильмах-операх: «Черевички» (1944 год, дирижёр А.Ш. Мелик-Пашаев), «Иван Сусанин» (1947 год), «Борис Годунов» М.П. Мусоргского (в роли Пимена, 1956 год; обе - дирижёр Н.С. Голованов).
Государственная премия СССР (1941 год, 1942 год). Награждён орденом Ленина (1951 год).
С 1991 года в Чебоксарах проходит ежегодный Музыкальный фестиваль им. М.Д. Михайлова.
Его сын Игорь Максимович (5 марта 1920 год, Омск - 13 июня 1983 год, Москва) и внук Максим Игоревич (родился 13 мая 1962 года, Москва), народный артистьЧувашской Республики (1999 год), - певцы (басы), солисты московского Большого театра.