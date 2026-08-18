МИХАЙЛОВ, ИВАН АДРИАНОВИЧ

Михайлов, Иван Адрианович (16[28].12.1891, Карийск, Забайкальская обл. — 30.08.1946, Москва) — российский политик, один из лидеров белого движения . Родился в семье народников, политических заключенных, каторжников А. Михайлова и Г. Добрускиной. В 1913 окончил юридический факультет Петербургского университета. Был оставлен на кафедре политической экономии для подготовки к профессорскому званию. В 1914 арестован по политическому обвинению, но вскоре освобожден. Во время Первой мировой войны — руководитель петроградского отделения экономического отдела Всероссийского земского союза. В 1917 — сотрудник А. Шингарева , работал под его руководством в министерствах земледелия и финансов. Заведующий Управлением делами Экономического совета при Временном правительстве 1917 . С декабря 1917 — товарищ председателя Петроградского союза сибиряков-областников. В начале 1918 уехал в Омск. Руководитель финансового отдела кооперативного объединения «Центросибирь». Примыкал к правому крылу социалистов-революционеров . В январе 1918 заочно избран министром финансов подпольного Временного Сибирского правительства (ВСП). Участник свержения советской власти в Новониколаевске в июне 1918. Профессор Омского политехнического института. 30 июня — 4 ноября 1918 — министр финансов нового состава ВСП, взявшего власть в Сибири, 4—18 ноября — Временного всероссийского правительства 1918 (ВВП), 18 ноября 1918 — 16 августа 1919 — Российского правительства при Верховном правителе А. В. Колчаке . У противников слева получил прозвище «Ванька-Каин». В сентябре-октябре 1918 возглавлял Административный совет ВСП, сосредоточивший в своих руках полноту власти в Омске. Организатор попытки правого переворота в Омске 21—22 сентября 1918, сорванного силами Чехословацкого корпуса. Активный участник подготовки свержения ВВП и установления диктатуры Колчака. Член Совета Верховного правителя. 6 мая — 16 августа 1919 также временно управляющий министерством торговли и промышленности. С августа 1919 — член Государственного экономического совещания, с 12 сентября 1919 — член совета Министерства финансов. Во время разгрома армии Колчака эмигрировал в Харбин. Создал экономическое бюро при Китайско-Восточной железной дороге (КВЖД), исследовавшее экономику региона. В ноябре 1921 — октябре 1924 — начальник коммерческой части, заведующий экономическим бюро КВЖД. Уволен в связи с отсутствием советского гражданства. Арестовывался китайскими властями. Сотрудничал с русским фашистом К. Родзаевским. В 1930-е редактировал антисоветскую прояпонскую газету на русском языке «Харбинское время». В ходе Маньчжурской операции 1945 арестован СМЕРШ, отправлен в Москву, где осужден к смертной казни на процессе 26—30 августа 1946 вместе с Г. Семеновым , К. Родзаевским и др.

Лит. : Прайсман Л. Г. Третий путь в Гражданской войне. Демократическая революция 1918 года на Волге. СПб., 2015; Цветков В. Ж . Белое дело в России: 1917—1919 г. М., 2019; Алексеев М. Ю., Пачкалов А. В. Министры финансов: От Российской империи до наших дней. М., 2019; Шубин А. В. 1918 год. Революция, кровью омытая. М., 2019. А. В. Шубин.