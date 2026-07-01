МИХАЙЛОВ ФЁДОР
МИХА́ЙЛОВ ФЁДОР. Русский государственный деятель, думный дьяк (1672 год).
Впервые упоминается в качестве дьяка Пушкарского приказа (1656 год) и Иноземского приказа (1657 год).
Дьяк приказной избы воеводы Ф.В. Бутурлина в Казани (1657-1658/59 года). Дьяк Большой казны приказа (1659/60-1662 года, 1663-1664 года) и Большого прихода приказа (1663 год).
Примыкал к придворному клану Милославских, вкладчик их родового Знаменского моныстыря в Москве.
В 1661 году, во время русско-польской войны 1654-1667 годов, послан «с посольским делом» в Смоленск в полк князя Ю.А. Долгорукова. В составе посольств боярина князя Н.И. Одоевского участвовал в мирных переговорах с Речью Посполитой (1662-1663 года, 1664 год). Глава Тайных дел приказа [16(26) июль 1664 год - 14(24) августа 1672 год].
В течение многих лет пользовался расположением царя Алексея Михайловича; исключительное положение Михайлова Федора среди прочих дьяков закреплено в боярском списке 1669/1670 года, где его имя впервые стоит сразу за именами думных дьяков. Однако в связи с уменьшением влияния Милославских после женитьбы царя на Н.К. Нарышкиной должность главы Приказа тайных дел утратил.
Третьий судья Большого дворца приказа (1672-1677 года).
Входил в состав надворных комиссий для управления Москвой в отсутствие царя в столице (1675 год).