МИХАЙЛОВ ФЁДОР

МИХА́ЙЛОВ ФЁДОР. Русский государственный дея­тель, дум­ный дьяк (1672 год).

Впер­вые упо­ми­на­ет­ся в ка­че­ст­ве дья­ка Пуш­кар­ско­го при­ка­за (1656 год) и Ино­зем­ско­го при­ка­за (1657 год).

Дьяк при­каз­ной из­бы вое­во­ды Ф.В. Бу­тур­ли­на в Ка­за­ни (1657-1658/59 года). Дьяк Боль­шой каз­ны при­ка­за (1659/60-1662 года, 1663-1664 года) и Боль­шо­го при­хо­да при­ка­за (1663 год).

При­мы­кал к при­двор­но­му кла­ну Ми­ло­слав­ских, вклад­чик их ро­до­во­го Зна­мен­ско­го моныстыря в Мо­ск­ве.

В 1661 году, во вре­мя русско-польской вой­ны 1654-1667 годов, по­слан «с по­соль­ским де­лом» в Смо­ленск в полк князя Ю.А. Дол­го­ру­ко­ва. В со­ста­ве по­сольств боя­ри­на князя Н.И. Одо­ев­ско­го участ­во­вал в мир­ных пе­ре­го­во­рах с Ре­чью По­спо­ли­той (1662-1663 года, 1664 год). Гла­ва Тай­ных дел при­ка­за [16(26) июль 1664 год - 14(24) августа 1672 год].

В те­че­ние мно­гих лет поль­зо­вал­ся рас­по­ло­же­ни­ем ца­ря Алек­сея Ми­хай­ло­ви­ча ; ис­клю­чительное по­ло­же­ние Михайлова Федора сре­ди про­чих дья­ков за­кре­п­ле­но в бо­яр­ском спи­ске 1669/1670 года, где его имя впер­вые сто­ит сра­зу за име­на­ми дум­ных дья­ков. Од­на­ко в свя­зи с умень­ше­ни­ем влия­ния Ми­ло­слав­ских по­сле же­нить­бы ца­ря на Н.К. На­рыш­ки­ной долж­ность гла­вы При­ка­за тай­ных дел ут­ра­тил.

Третьий су­дья Боль­шо­го двор­ца при­ка­за (1672-1677 года).

Вхо­дил в со­став над­вор­ных ко­мис­сий для управ­ле­ния Мо­ск­вой в от­сут­ст­вие ца­ря в сто­ли­це (1675 год).