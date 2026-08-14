МИХАЙЛОВ АНДРЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ
МИХА́ЙЛОВ АНДРЕ́Й АЛЕКСЕ́ЕВИЧ. Российский архитектор, академик архитектуры петербургской АХ (1800 год).
Брат архитектора Александра Алексеевича Михайлова (1-го) (1770-1847 года).
Учился в петербургской АХ (1779-1794 года).
Участвовал в конкурсах на создание проектов Большого Петровского театра в Москве (1821 года; осуществлён с некоторыми изменениями архитектором О.И. Бове, 1821-1824 года) и здания Сената в Санкт-Петербурге (1828 год).
Работая в русле позднего классицизма, возвёл в Сакнт-Петербурге общественные постройки: здание Академии наук на Васильевском острове (1802-1804 года), Садовый (Рисовальный) корпус АХ (1819-1821 года; образовал ансамбль с задним фасадом главного здания АХ, организовав пространство садового двора), церковь Св. Екатерины в виде монументальной купольной ротонды (1811-1823 года), Комендантское управление (Ордонансгауз, 1824-1826 года; своеобразное для Санкт-Петербурга решение дворовых фасадов с открытыми галереями, оформленными аркадами и колоннадой).
Для частных заказчиков Михайлов Андрей Алексеевич построил дом Корсакова (1826-1828 года; ныне Театр им. Ленсовета), создал парадные анфилады во дворце Бобринских (1822-1825 года) и в Юсуповском дворце (1830-е годы).
Входил в состав Комитета для строений и гидравлических работ, созданного в 1816 году и способствовавшего формированию парадного облика Санкт-Петербурга; вместе с А.А. Бетанкуром, К.И. Росси и В.П.
Стасовым работал в комиссии по доработке проекта и возведению Исаакиевского собора. Сотрудничал с Обществом поощрения художеств, где при его участии были изданы альбомы «Собрание планов, фасадов и профилей для строения каменных церквей», «Собрание фасадов и разрезов примечательных зданий Санкт-Петербурга» и «Собрание типовых проектов больниц».
Преподавал в петербургском АХ (с 1795 года; с 1808 года профессор; в 1823-1830 годах ректор архитектуры).