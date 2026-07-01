МИХАЙЛОВ АЛЕКСАНДР ВИКТОРОВИЧ

МИХА́ЙЛОВ АЛЕКСА́НДР ВИ́КТОРОВИЧ. Российский ли­те­ра­ту­ро­вед, куль­ту­ро­лог, пе­ре­во­дчик.

Окон­чил фи­ло­ло­гический факультет МГУ (1961год).

В 1964-1966 годах ра­бо­тал в издатель­стве «Искус­ст­во», с 1966 года - в Институте ис­то­рии ис­кусств Министерсва куль­ту­ры СССР (с 1978 года Все­со­юз­ный НИИ ис­кус­ст­во­зна­ния; сек­тор эс­те­ти­ки, сек­тор современного западного искусства), с 1981 года - в ИМЛИ (от­дел тео­рии ли­те­ратуры, с 1988 года заведующий от­де­лом), а так­же (с 1991 года) - в Московской консерватории.

Пе­ча­тал­ся с 1962 года.

Ав­тор ра­бот по ис­то­рии литературы и куль­ту­ры Гер­ма­нии, Ав­ст­рии, Швей­ца­рии, в ко­то­рых пред­став­лен ана­лиз сти­ле­вых сис­тем ба­рок­ко, би­дер­май­е­ра , ро­ман­тиз­ма и других. Опи­ра­ясь на идеи ис­то­рической по­эти­ки Алек­сан­д­ра Н. Ве­се­лов­ско­го, а так­же фи­ло­ло­гических и фи­лосовских тра­ди­ции немецкой гер­ме­нев­ти­ки (В. Диль­тей, Э. Ау­эр­бах, Э.Р. Кур­ци­ус, Х.Г. Га­да­мер), соз­дал фун­даментальную кон­цеп­цию ди­на­мической мо­де­ли ев­ропейской литературы, вы­де­лив пла­сты до­ри­то­ри­че­ской, ри­то­ри­че­ской и ан­ти­ри­то­ри­че­ской сло­вес­но­сти.

Пе­ре­во­дил про­из­ве­де­ния Э. Т. А. Гоф­ма­на , В. Гум­больд­та, Жан По­ля, Ф. Гриль­пар­це­ра, А. Шо­пен­гау­эра, Ф. Ниц­ше, Э. Гус­сер­ля, Т. Адор­но и др. За­ни­мал­ся проб­ле­ма­ми музыкальной эс­те­ти­ки.

Сочинения:

Про­бле­мы ис­то­ри­че­ской по­эти­ки в ис­то­рии не­мец­кой куль­ту­ры. М., 1989;

М. Хай­дег­гер: че­ло­век в ми­ре. М., 1990;

Язы­ки куль­ту­ры. М., 1997;

Му­зы­ка в ис­то­рии куль­ту­ры. М., 1998;

Об­рат­ный пе­ре­вод. М., 2000;

Из­бран­ное. Ис­то­ри­че­ская по­эти­ка и гер­ме­нев­ти­ка. СПб., 2006;

Из­бран­ное. За­вер­ше­ние ри­то­ри­че­ской эпо­хи. СПб., 2007;

Ме­то­ды и сти­ли ли­те­ра­ту­ры. М., 2008;

Из­бран­ное. Фе­но­ме­но­ло­гия ав­ст­рий­ской куль­ту­ры. СПб., 2009.