МИХАЙЛОВ АЛЕКСАНДР ВИКТОРОВИЧ
МИХА́ЙЛОВ АЛЕКСА́НДР ВИ́КТОРОВИЧ. Российский литературовед, культуролог, переводчик.
Окончил филологический факультет МГУ (1961год).
В 1964-1966 годах работал в издательстве «Искусство», с 1966 года - в Институте истории искусств Министерсва культуры СССР (с 1978 года Всесоюзный НИИ искусствознания; сектор эстетики, сектор современного западного искусства), с 1981 года - в ИМЛИ (отдел теории литературы, с 1988 года заведующий отделом), а также (с 1991 года) - в Московской консерватории.
Печатался с 1962 года.
Автор работ по истории литературы и культуры Германии, Австрии, Швейцарии, в которых представлен анализ стилевых систем барокко, бидермайера, романтизма и других. Опираясь на идеи исторической поэтики Александра Н. Веселовского, а также филологических и филосовских традиции немецкой герменевтики (В. Дильтей, Э. Ауэрбах, Э.Р. Курциус, Х.Г. Гадамер), создал фундаментальную концепцию динамической модели европейской литературы, выделив пласты дориторической, риторической и антириторической словесности.
Переводил произведения Э. Т. А. Гофмана, В. Гумбольдта, Жан Поля, Ф. Грильпарцера, А. Шопенгауэра, Ф. Ницше, Э. Гуссерля, Т. Адорно и др. Занимался проблемами музыкальной эстетики.
Сочинения:
Проблемы исторической поэтики в истории немецкой культуры. М., 1989;
М. Хайдеггер: человек в мире. М., 1990;
Языки культуры. М., 1997;
Музыка в истории культуры. М., 1998;
Обратный перевод. М., 2000;
Избранное. Историческая поэтика и герменевтика. СПб., 2006;
Избранное. Завершение риторической эпохи. СПб., 2007;
Методы и стили литературы. М., 2008;
Избранное. Феноменология австрийской культуры. СПб., 2009.