МИХАЙЛОВ АЛЕКСАНДР ДМИТРИЕВИЧ
МИХА́ЙЛОВ АЛЕКСА́НДР ДМИ́ТРИЕВИЧ. Российский революционный деятель, лидер Народной воли.
Дворянин.
В 1875 году поступил в Санкт-Петербургский технологический институт, в том же году исключён за участие в студенческих волнениях.
Один из организаторов и лидер общества «Земля и воля» 1870-х годов. Участвовал в демонстрации перед Казанским собором в Санкт-Петербурге 6(18) декабря 1876 года - первой уличной революционной демонстрации в России (так называемая Казанская демонстрация).
Участник «хождения в народ», поселился среди старообрядцев в Саратовской губернии, вёл также пропаганду и агитацию среди интеллигенции, рабочих, казаков Области войска Донского.
Впервые в истории российского революционного движения внедрил агента революционной организации (Н.В. Клеточникова) в политическую полицию.
В 1878 году трижды участвовал в попытках освобождения арестованных революционеров - А.К. Преснякова, П.И. Войноральского, А.А. Крестовоздвиженского (удалась только первая попытка).
В 1879 году участвовал в убийстве агента полиции Н.В. Рейнштейна. Как организатор и конспиратор обеспечивал дисциплину, порядок и действенность общества.
На Липецком и Воронежском съездах «Земли и воли» (июнь 1879 год) выступил одним из лидеров политического направления в народничестве.
После раскола «Земли и воли» Михайлов Александр Дмитриевич стал членом Исполнительного комитета партии «Народная воля», совместно с А.И. Желябовым фактически возглавил её.
Устраивал подпольные типографии, заведовал финансами партии, основал Московскую группу «Народной воли» - наиболее авторитетную из всех местных народовольческих организаций. Соавтор устава Исполнительного комитета партии. Главный блюститель и ревизор революционной конспирации в партии.
Участвовал в попытке взорвать императорский поезд на Московско-Курской железной дороге [19 ноября (1 декабря) 1879 год ].
Арестован 28 ноября (10 декабря) 1880 года. Был центральноЙ фигурой суда над членами «Народной воли» в 1882 году(«процесс 20-ти»). Приговорён к смертной казни, заменённой императором Александром III бессрочной каторгой.
Умер в одиночной камере Алексеевского равелина Петропавловской крепости.
Сочинения:
Автобиографические заметки. Завещание // Былое. 1906. № 2;
Письма. М., 1933.