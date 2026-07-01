МИХАЙЛОВ АЛЕКСАНДР ДМИТРИЕВИЧ

МИХА́ЙЛОВ АЛЕКСА́НДР ДМИ́ТРИЕВИЧ. Российский ре­во­люционный дея­тель, лидер Народной воли .

Дво­ря­нин.

В 1875 году по­сту­пил в Санкт-Пе­тербургский тех­но­ло­гический институт, в том же го­ду ис­клю­чён за уча­стие в сту­денческих вол­не­ни­ях.

Один из ор­га­ни­за­то­ров и ли­дер общества «Зем­ля и во­ля» 1870-х годов. Уча­ст­во­вал в де­мон­ст­ра­ции пе­ред Ка­зан­ским со­бо­ром в Санкт-Пе­тер­бур­ге 6(18) декабря 1876 года - пер­вой улич­ной ре­во­люционной де­мон­ст­ра­ции в Рос­сии (так называемая Ка­зан­ская де­мон­стра­ция).

Уча­ст­ник «хо­ж­де­ния в на­род» , по­се­лил­ся сре­ди ста­ро­об­ряд­цев в Са­ра­тов­ской губернии, вёл так­же про­па­ган­ду и аги­та­цию сре­ди ин­тел­ли­ген­ции, ра­бо­чих, ка­за­ков Об­лас­ти вой­ска Дон­ско­го.

Впер­вые в ис­то­рии российского ре­во­люционного дви­же­ния вне­дрил аген­та ре­во­люционной ор­га­ни­за­ции (Н.В. Кле­точ­ни­ко­ва) в по­ли­тическую по­ли­цию.

В 1878 году три­ж­ды уча­ст­во­вал в по­пыт­ках ос­во­бо­ж­де­ния аре­сто­ван­ных ре­во­лю­цио­не­ров - А.К. Пре­сня­ко­ва, П.И. Вой­но­раль­ско­го, А.А. Кре­сто­воз­дви­жен­ско­го (уда­лась толь­ко пер­вая по­пыт­ка).

В 1879 году уча­ст­во­вал в убий­ст­ве аген­та по­ли­ции Н.В. Рейн­штей­на. Как ор­га­ни­за­тор и кон­спи­ра­тор обес­пе­чи­вал дис­ци­п­ли­ну, по­ря­док и дей­ст­вен­ность об­ще­ст­ва.

На Ли­пец­ком и Во­ро­неж­ском съез­дах «Зем­ли и во­ли» (июнь 1879 год) вы­сту­пил од­ним из ли­де­ров по­ли­тического на­прав­ле­ния в на­род­ни­че­ст­ве.

По­сле рас­ко­ла «Зем­ли и во­ли» Михайлов Александр Дмитриевич стал чле­ном Ис­пол­нительного комитета пар­тии «На­род­ная во­ля», совместно с А.И. Же­ля­бо­вым фак­ти­че­ски воз­гла­вил её.

Уст­раи­вал под­поль­ные ти­по­гра­фии, за­ве­до­вал фи­нан­са­ми пар­тии, ос­но­вал Московскую груп­пу «На­род­ной во­ли» - наи­бо­лее ав­то­ри­тет­ную из всех ме­ст­ных на­ро­до­вольческих ор­га­ни­за­ций. Со­ав­тор ус­та­ва Ис­пол­нительного комитета пар­тии. Главный блю­сти­тель и ре­ви­зор ре­во­люционной кон­спи­ра­ции в пар­тии.

Уча­ст­во­вал в по­пыт­ке взо­рвать императорский по­езд на Мо­с­ков­ско-Кур­ской железной дороге [19 ноября (1 декабря) 1879 год ].

Аре­сто­ван 28 ноября (10 декабря) 1880 года. Был центральноЙ фи­гу­рой су­да над чле­на­ми «На­род­ной во­ли» в 1882 году(«про­цесс 20-ти»). При­го­во­рён к смерт­ной каз­ни, за­ме­нён­ной императором Алек­сан­дром III бес­сроч­ной ка­тор­гой.

Умер в оди­ноч­ной ка­ме­ре Алек­се­ев­ско­го ра­ве­ли­на Пе­тро­пав­лов­ской кре­по­сти.

Сочинения:

Ав­то­био­гра­фи­че­ские за­мет­ки. За­ве­ща­ние // Бы­лое. 1906. № 2;

Пись­ма. М., 1933.