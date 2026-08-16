МИХАЙ I
МИХА́Й I. Король Румынии (1927-1930 года; 1940-1947 года). Из династии Гогенцоллернов-Зигмарингенов, сын Кароля II.
Унаследовал престол в 5-летнем возрасте после смерти деда, короля Фердинанда I, правил под опекой своего дяди принца Николая и регентского совета.
В 1930 году смещён с престола отцом, вернувшимся в страну из эмиграции, стал официальным наследником престола. В 1940 году в результате государственного переворота, осуществлённого Й. Антонеску, вновь провозглашён королём. В условиях диктатуры Антонеску не имел политического влияния.
После успешного проведения Красной Армией Ясско-Кишинёвской операции 1944 гоу и её вступления в Румынию приказал 23 июля 1944 года арестовать Антонеску и прогерманских генералов, разорвал союзнические отношения с Германией и объявил ей войну (в 1944-1945 годах румынская армия в составе антигитлеровской коалиции сражалась в Венгрии и Австрии).
В июле 1945 году награждён высшим советским военым орденом «Победа».
В 1945-1947 годах номинально продолжал оставаться главой государства, но властных полномочий не имел.
В августе 1945 года - январе 1946года отказывался подписывать декреты правительства П.Грозы (так называемого королевская забастовка), безуспешно пытался добиться возвращения реальной власти.
30 декабря 1947 года под давлением коммунистов отрёкся от престола, после чего Румыния была провозглашена народной республикой.
В 1948 году лишён румынского гражданства, жил в эмиграции в Великобритании, затем в Швейцарии, где принял швейцарское гражданство, работал пилотом в авиакомпании.
После смены политического режима в Румынии в начале 1990-х годов румынский парламент официально закрепил за Михайем I статус бывшего главы государства. В 1997 году Михайю I вернули румынское гражданство и часть принадлежавшей ему недвижимости (Михай I уступил права на неё румынскому правительству за 30 млн. евро).
В 1997 году изменил законодательство румынского королевского дома, допустив женщин к престолонаследию, и провозгласил старшую из пяти дочерей - Маргариту (от брака с Анной Бурбон-Пармской) кронпринцессой Румынии.
В 2005 году посетил Москву, где был награждён юбилейной медалью «60 лет победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов».
С апреля 2008 года почетный член Румынской академии.