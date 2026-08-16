МИХАЙ I

МИХА́Й I. Ко­роль Ру­мы­нии (1927-1930 года; 1940-1947 года). Из ди­на­стии Го­ген­цол­лер­нов-Зиг­ма­рин­ге­нов, сын Ка­ро­ля II .

Унас­ле­до­вал пре­стол в 5-лет­нем воз­рас­те по­сле смер­ти де­да, ко­ро­ля Фер­ди­нан­да I, пра­вил под опе­кой сво­его дя­ди прин­ца Ни­ко­лая и ре­гент­ско­го со­ве­та.

В 1930 году сме­щён с пре­сто­ла от­цом, вер­нув­шим­ся в стра­ну из эмиг­ра­ции, стал официальным на­след­ни­ком пре­сто­ла. В 1940 году в ре­зуль­та­те государственного пе­ре­во­ро­та, осу­ще­ст­в­лён­но­го Й. Ан­то­не­ску , вновь про­воз­глашён ко­ро­лём. В ус­ло­ви­ях дик­та­ту­ры Ан­то­не­ску не имел по­ли­тического влия­ния.

По­сле ус­пеш­но­го про­ве­де­ния Крас­ной Ар­ми­ей Яс­ско-Ки­ши­нёв­ской опе­ра­ции 1944 гоу и её всту­п­ле­ния в Ру­мы­нию при­ка­зал 23 июля 1944 года аре­сто­вать Ан­то­не­ску и про­гер­ман­ских ге­не­ра­лов, ра­зо­рвал со­юз­нические от­но­ше­ния с Гер­ма­ни­ей и объ­явил ей вой­ну (в 1944-1945 годах румынская ар­мия в со­ста­ве ан­ти­гит­ле­ров­ской коа­ли­ции сра­жа­лась в Венг­рии и Ав­ст­рии).

В ию­ле 1945 году на­гра­ж­дён выс­шим советским во­еным ор­де­ном «По­бе­да» .

В 1945-1947 годах но­ми­наль­но про­дол­жал ос­та­вать­ся гла­вой го­су­дар­ст­ва, но вла­ст­ных пол­но­мо­чий не имел.

В августе 1945 года - январе 1946года от­ка­зы­вал­ся под­пи­сы­вать дек­ре­ты пра­ви­тель­ст­ва П.Гро­зы (так называемого ко­ро­лев­ская за­бас­тов­ка), без­ус­пеш­но пы­тал­ся до­бить­ся воз­вра­ще­ния ре­аль­ной вла­сти.

30 декабря 1947 года под дав­ле­ни­ем ком­му­ни­стов от­рёк­ся от пре­сто­ла, по­сле че­го Ру­мы­ния бы­ла про­воз­гла­ше­на народной рес­пуб­ли­кой.

В 1948 году ли­шён румынского гра­ж­дан­ст­ва, жил в эмиг­ра­ции в Ве­ли­ко­бри­та­нии, за­тем в Швей­ца­рии, где при­нял швейцарское гра­ж­дан­ст­во, ра­бо­тал пи­ло­том в авиа­ком­па­нии.

По­сле сме­ны по­ли­тического ре­жи­ма в Ру­мы­нии в начале 1990-х годов румынский пар­ла­мент офи­ци­аль­но за­кре­пил за Михайем I ста­тус бывшего гла­вы го­су­дар­ст­ва. В 1997 году Михайю I вер­ну­ли румынское гра­ж­дан­ст­во и часть при­над­ле­жав­шей ему не­дви­жи­мо­сти (Михай I ус­ту­пил пра­ва на неё румынскому пра­ви­тель­ст­ву за 30 млн. ев­ро).

В 1997 году из­ме­нил за­ко­но­да­тель­ст­во румынского ко­ро­лев­ско­го до­ма, до­пус­тив жен­щин к пре­сто­ло­нас­ле­дию, и про­воз­гла­сил стар­шую из пяти до­че­рей - Мар­га­ри­ту (от бра­ка с Ан­ной Бур­бон-Парм­ской) крон­прин­цес­сой Ру­мы­нии.

В 2005 году по­се­тил Мо­ск­ву, где был на­гра­ж­дён юби­лей­ной ме­да­лью «60 лет по­бе­ды в Ве­ли­кой Оте­че­ст­вен­ной вой­не 1941-1945 годов».

С апреля 2008 года почетный член Румынской ака­де­мии.