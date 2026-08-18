МИХАЛОВСКИЙ ПЁТР
МИХАЛО́ВСКИЙ ПЁТР. Польский живописец и рисовальщик.
Обучался в университетах Кракова и Гёттингена (до 1823 года). В Кракове брал уроки рисования и живописи у М. Стаховича, Ю. Бродовского и Ф. К. Лампи.
В 1823-1830 годах состоял на государственной службе.
Участвовал в Польском восстании 1830-1831 годов. После его подавления уехал в Париж, где посвятил себя живописи; занимался у Н.Т. Шарле. В 1835 году вернулся на родину, жил преимущественно в родовом имении в Кшижтопожицах. В 1844-1848 годах вновь работал в Париже; посетил многие европейские страны.
Творчество Михайловского Петра сыграло важную роль в развитии романтического искусства в Польше. В ранних работах (преимущественно батальные сцены с участием всадников) заметны влияния А.О. Орловского, К. и О. Верне, позднее - Т. Жерико.
Исполнил конную статую Наполеона I (гипс, Национальный музей, Краков; переведена в бронзу в 1841 году), также ряд живописных конных портретов польских героев (М. Оборского, С. Чарнецкого и других).
В 1840-е годы под влиянием работ Д. Веласкеса создал цикл крестьянских портретов, в том числе «Сенько» (Национальный музей, Краков) и «Крестьянин в шляпе» (Национальный музей, Варшава; оба около 1846 года) - своеобразные подготовительные этюды к картине «Дон Кихот и Санчо Панса» (написана не была).
Участие польских кавалеристов в испанской кампании Наполеона I позволило художнику прославить героизм своего народа и воплотить излюбленные мотивы в картине «Битва под Сомосьеррой» (1845-1855год, Национальный музей, Краков).