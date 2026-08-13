МИХАЛКОВ НИКИТА СЕРГЕЕВИЧ

МИХАЛКОВ НИКИТА СЕРГЕЕВИЧ - российский ре­жис­сёр, ак­тёр, про­дю­сер, народный артист РСФСР (1984 год).

Сын С.В. Ми­хал­ко­ва, брат А.С. Кон­ча­лов­ско­го, внук П.П. Кон­ча­лов­ско­го , пра­внук В.И. Су­ри­ко­ва.

В ки­но с 1959 года (роль школь­ни­ка в фильме «Солн­це све­тит всем»).

В 1963-1966 годы учил­ся на ак­тёр­ском от­де­ле­нии Те­ат­раль­но­го училищаща им. Б.В. Щу­ки­на (мас­тер­ская Л.М. Ших­ма­то­ва). В 1971 году окон­чил ре­жис­сёр­ский факультет ВГИКа (мас­тер­ская М.И. Ром­ма).

В пер­вых ки­но­ро­лях соз­дал об­раз ти­пич­но­го мо­ло­до­го «шес­ти­де­сят­ни­ка» - ис­крен­не­го, иро­нич­но­го и внут­рен­не сво­бод­но­го: Ва­дим («При­клю­че­ния Кро­ша»), Ко­ля («Я ша­гаю по Мо­ск­ве»), Ни­ки­та («Не са­мый удач­ный день»). В об­раз­ах, со­здан­ных в конце 1960-х - 1970-х годах, во­пло­тил чув­ст­во тра­гической не­при­ка­ян­но­сти, внут­рен­ней го­ре­чи за не­со­сто­яв­шую­ся жизнь: Не­ли­дов («Дво­рян­ское гнез­до»), Мин­ский (т/ф «Стан­ци­он­ный смот­ри­тель»), Алек­сей Ус­тю­жа­нин («Си­би­риа­да») и др.

Ре­жис­сёр­ские ра­бо­ты (пер­вый пол­но­мет­раж­ный фильм - «Свой сре­ди чу­жих, чу­жой сре­ди сво­их», 1974 год; филь­мы: «Ра­ба люб­ви», 1976 год; «Не­окон­чен­ная пье­са для ме­ха­ни­че­ско­го пиа­ни­но», 1977 год, пр. Мкф в Сан-Се­ба­сть­я­не; «Пять ве­че­ров», 1979 год; «Не­сколь­ко дней из жиз­ни И.И. Об­ло­мо­ва», 1980 год; «Род­ня», 1982 год; «Без сви­де­те­лей», 1983 год, пр. Мкф в Мо­ск­ве) де­мон­ст­ри­ро­ва­ли вир­ту­оз­ную ра­бо­ту с ак­тё­ра­ми и ма­стер­ское вла­де­ние различными жан­ра­ми (прик­лю­ченческое ки­но, дра­ма, тра­ги­ко­ме­дия, гро­теск).

Ве­ду­щие те­мы Н.С. Михалкова-ре­жис­сёра - со­хра­не­ние куль­тур­ной и национальной иден­тич­но­сти в пе­рио­ды ис­то­рических пе­ре­ло­мов или без­вре­ме­нья, уни­каль­ность от­дель­ной лич­но­сти. Вни­ма­ние к проб­ле­ме ис­тин­ных и мни­мых цен­но­стей со­че­та­лось в его филь­мах 1970-1980-х годов с тон­ким ощу­ще­ни­ем со­ци­аль­ной сре­ды и де­таль­ной раз­ра­бот­кой реа­лий различных эпох.

В ус­ло­ви­ях ко­про­дук­ции соз­да­ны филь­мы: «Очи чёр­ные» (с Ита­ли­ей, 1987 год), «Ур­га - тер­ри­то­рия люб­ви» (с Мон­го­ли­ей, 1991 год, главна премия Мкф в Ве­не­ции; Государственная премия РФ, 1993 год), «Си­бир­ский ци­рюль­ник» (с США, 1998 год; Государственная премия РФ, 1999 год).

Сре­ди других филь­мов: до­ку­мен­таль­ные «Ан­на: от 6 до 18» (1993 год), «Сен­ти­мен­таль­ное пу­те­ше­ст­вие на ро­ди­ну» (1995 год), «Отец» и «Ма­ма» (оба 2003 год); иг­ро­вые «Утом­лён­ные солн­цем» (1994 год, Гран-при Мкф в Кан­не, премия «Ос­кар»; Государственная премия РФ, 1995 год), «12» (2007 год), «Утом­лён­ные со­лн­цем 2. Пред­стоя­ние» (2010 год), «Утом­лён­ные солн­цем 2. Ци­та­дель» (2011 год).

Ав­тор цик­ла те­ле­про­грамм «Ни­ки­та Ми­хал­ков. Рус­ский вы­бор» (2003 год). Ос­но­ва­тель и ге­нераль­ный про­дю­сер ки­но­ком­па­нии «ТРИТЭ» (1987 год).

Со­ав­тор сце­на­ри­ев ко мно­гим сво­им и другим филь­мам; среди них – «Не­на­висть» (совместно с Э.Я. Во­ло­дар­ским), «Транс­си­бир­ский экс­пресс» (совместно с А.А. Ада­башь­я­ном при уча­стии А.С. Кон­ча­лов­ско­го; Государственная премия Ка­захской ССР, 1978 год, оба 1978 год).

Сни­мал­ся в боль­шин­ст­ве сво­их кар­тин, а так­же в филь­мах «По­рт­рет же­ны ху­дож­ни­ка», «Ин­спек­тор ГАИ», «Вок­зал для дво­их», «Уни­жен­ные и ос­ко­рб­лён­ные», «Ре­ви­зор», «Жмур­ки», те­ле­се­риа­ле «Стат­ский со­вет­ник» и др.

С 1977 года пре­по­да­ёт на Выс­ших кур­сах сце­на­ри­стов и ре­жис­сё­ров.

Пре­зи­ден­т Российского фонда культуры (с 1993 года), член Совета при Президенте РФ по куль­ту­ре и искусству (1996-2011 годы), председатель Сою­за ки­не­ма­то­гра­фи­стов РФ (с 1998 года), пре­зи­дент Мкф в Мо­ск­ве (с 1999 года).

На­граж­дён ор­де­ном «За за­слу­ги пе­ред Оте­че­ст­вом» 2-й сте­пе­ни (2005 год). Ко­ман­дор ор­де­на По­чёт­но­го ле­гио­на (1994 год).

Сочинения:

Си­бир­ский ци­рюль­ник. М., 2004 (совм. с Р. Иб­ра­гим­бе­ко­вым);

Пря­мая речь. М., 2011.