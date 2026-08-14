МИХАЛКО СТЕПАНОВИЧ
МИХА́ЛКО СТЕПА́НОВИЧ. Политический деятель Новгородской республики, боярин Прусской улицы. Новгородский посадник (1176-1177года, 1180-1184 года, 1186-1189 года, 1203-1205 года).
Представлял боярскую группировку, выступавшую за усиление княжеской власти и влияния владимирских князей в Новгороде.
Впервые занял должность посадника в связи с вокняжением в Новгороде князя Ярослава Мстиславича, племянника владимирского князя Всеволода Юрьевича Большое Гнездо.
Зимой 1176/1177 года построил церковь Св. Михаила в Новгороде.
В 1184 году утратил посадничество в связи с приглашением в Новгород представителя смоленских Ростиславичей князя Мстислава Давидовича. В 1186 году вновь стал посадником в условиях растущей оппозиции этому князю и переориентации новгородцев на Владимир.
Политическая позиция Михалко Степановича привела к утрате им посадничества в 1189 году из-за растущего противостояния новгородского боярства князю Ярославу Владимировичу - ставленнику Всеволода Большое Гнездо (интересы боярства наиболее активно выражал Мирошка Нездинич).
В 1203 году Михалко Степенович вновь стал посадником, а в 1205 году лишился должности в результате победы группировки во главе с Дмитром Мирошкиничем, выступавшей за ослабление княжеской власти.
Перед смертью постригся в монахи с именем Митрофан. Похоронен в Благовещенском монастыре в Аркажах, близ Новгорода.