МИХАЛКИН ВЛАДИМИР МИХАЙЛОВИЧ

Советский военный деятель, Маршал артиллерии (1989), в 1983-1991 годах – командующий ракетными войсками и артиллерией Сухопутных войск Вооружённых Сил СССР.

Биография

Родился 30 июня 1927 года в городе Бобруйске (ныне – Могилёвская область Белоруссии). Отец – кадровый офицер-артиллерист, генерал-полковник артиллерии Советской Армии и генерал брони Войска Польского Михаил Семёнович Михалкин. Вместе с семьёй многократно менял места жительства и учёбы.

Великая Отечественная война

28 июля 1941 года Михалкин добровольцем поступил на службу в Рабоче-Крестьянскую Красную Армию через Володарский районный военный комиссариат города Ленинграда и направлен на фронт Великой Отечественной войны . Во время Ленинградской блокады , не считаясь с трудностями и слабым питанием, он упорно настойчиво изучал автодело, в июне 1942 года получив водительские права. После этого служил шофёром в 74-й штабной батарее командующего артиллерией 42-й армии (армейской артиллерией командовал его отец, генерал М. С. Михалкин). Решительно и умело действовал во время выполнения боевых задач. Так, 6 мая 1943 года в районе Пулковских высот Михалкин попал под немецкий артобстрел, но не растерялся и вывел свою автомашину невредимой. 12 июня 1943 года во время доставки срочной документации в 55-ю армию он вновь попал под артобстрел, но продолжил выполнять поставленную задачу, в срок прибыв по назначению.

10 февраля 1944 года Михалкин выполнял ответственное задание командующего армейской артиллерией по поиску одного из артиллерийских полков 42-й армии и передаче ему боевого распоряжения. Во время этого рейса он попал под шквальный вражеский огонь, при этом его машина вышла из строя. Задержка в доставке пакета грозила бы срывом боевой операции, но Михалкин, оперативно устранивший неисправность, в срок доставил его по назначению.

Впоследствии Михалкин стал шофёром в 50-й отдельной штабной батарее Управления командующего артиллерией 21-й армии. Участвовал в прорыве вражеской обороны на Карельском перешейке, неоднократно, в том числе и под вражескими обстрелами, доставлял артиллерийское командование на наблюдательный пункт. 17 июня 1944 года, когда на Выборгском направлении врагом был разрушен мост, Михалкин быстро нашёл объезд и вовремя доставил командующего артиллерией на передовую.

В декабре 1944 года Михалкин окончил курсы подготовки командного состава, после чего служил адъютантом у своего отца, командующего артиллерией 21-й армии. Участвовал в освобождении Польши и Чехословакии.

Послевоенная карьера

В послевоенное время Михалкин продолжал службу на командных должностях в артиллерийских частях. В 1962 году он окончил Военную артиллерийскую академию имени Ф. Э. Дзержинского.

С 1978 года служил в Москве, был начальником штаба командующего ракетными войсками и артиллерией Сухопутных войск Вооружённых Сил СССР, а в 1983 году стал командующим этим родом войск. Неоднократно командировался в Афганистан , где руководил действиями артиллерийских и ракетных частей против моджахедов. Под непосредственным руководством Михалкина осуществлялось развёртывание в ГДР и Чехословакии трёх ракетных бригад, что являлось ответом на размещение НАТО в Западной Европе ракет «Першинг-2». Внёс значительный вклад в развитие теории применения ракетных частей в условиях боевых действий. В 1989 году Михалкину было присвоено звание Маршала артиллерии. Он стал последним человеком, удостоенным этого звания.

В 1991 году Михалкин был уволен в отставку. Находясь на пенсии, активно занимался общественной работой, возглавлял общественно-благотворительный фонд «Офицерское братство». После воссоздания Управления генеральных инспекторов Министерства обороны Российской Федерации был зачислен в неё генеральным инспектором. Внёс большой вклад в совершенствование боевой подготовки Вооружённых Сил Российской Федерации, по его инициативе были возрождены общеармейские конкурсы на звание «Лучший артиллерист Российской Армии». Умер 1 января 2017 года, похоронен на Федеральном военном мемориальном кладбище в городе Мытищи Московской области.