МИХАЛЬЧЕНКО АЛЛА АНАТОЛЬЕВНА
МИХА́ЛЬЧЕНКО А́ЛЛА АНАТО́ЛЬЕВНА. Российская артистка балета, народная артистка РСФСР (1986 год).
В 1976 году окончила МХУ (педагог С.Н. Головкина), в 2001 году - педагогическое отделение балетмейстерского факультета РАТИ.
В 1976-1799 годах солистка ГАБТ, где её репертуар включал разноплановые партии: Одетта-Одиллия («Лебединое озеро» П.И. Чайковского), Китри («Дон Кихот» Л.Ф. Минкуса), Валентина («Ангара» А.Я. Эшпая), Любаша («Калина красная» Е.Ф. Светланова), Магнолия («Чиполлино» К.С. Хачатуряна), Нина Заречная («Чайка» Р.К. Щедрина), Наргис («Индийская поэма» У.Р. Мусаева), Рита («Золотой век» Д.Д. Шостаковича), Эгина («Спартак» А.И. Хачатуряна), Анастасия («Иван Грозный» на музыку С.С. Прокофьева) и другие.
Изысканная внешность, удлинённые пропорции, графичность линий, чуткость к хореографическим нюансам позволяли Михальченко Алле Анатольевне с особенным успехом выступать в балетах, символизирующих тот или иной стиль: «Жизель» А. Адана (Жизель), «Сильфида» Х. Лёвеншелля (Сильфида), «Раймонда» А. К. Глазунова (Раймонда), «Блудный сын» Прокофьева (Соблазнительница), «Сирано де Бержерак» М. Констана (Роксана).
Как приглашённая солистка выступала с зарубежными труппами, была первой российской балериной, танцевавшей в ЮАР с труппой Балета Претории (1990 года, «Жизель»).
В начале 2000-х годов преподавала в Школе Большого театра в Жоинвилле (Бразилия), одновременно в 1994-2004 годах на балетмейстерском факультете РАТИ.
Гран-при (младшая группа) Международного конкурса артистов балета в Варне (1976 года), первая премия Международного конкурса артистов балета в Москве (1977 года).