МИХАЛЬЧЕНКО АЛЛА АНАТОЛЬЕВНА

МИХА́ЛЬЧЕНКО А́ЛЛА АНАТО́ЛЬЕВНА. Российская ар­ти­ст­ка ба­ле­та, народная артистка РСФСР (1986 год).

В 1976 году окон­чи­ла МХУ (пе­да­гог С.Н. Го­лов­ки­на), в 2001 году - пе­да­го­гическое от­де­ле­ние ба­лет­мей­стер­ско­го факультета РАТИ.

В 1976-1799 годах со­ли­ст­ка ГАБТ, где её ре­пер­ту­ар вклю­чал раз­но­пла­но­вые пар­тии: Одет­та-Одил­лия («Ле­бе­ди­ное озе­ро» П.И. Чай­ков­ско­го ), Кит­ри («Дон Ки­хот» Л.Ф. Мин­ку­са), Ва­лен­ти­на («Ан­га­ра» А.Я. Эш­пая), Лю­ба­ша («Ка­ли­на крас­ная» Е.Ф. Свет­ла­но­ва), Маг­но­лия («Чи­пол­ли­но» К.С. Ха­ча­ту­ря­на), Ни­на За­реч­ная («Чай­ка» Р.К. Щед­ри­на), Нар­гис («Ин­дий­ская по­эма» У.Р. Му­сае­ва), Ри­та («Зо­ло­той век» Д.Д. Шос­та­ко­ви­ча), Эги­на («Спар­так» А.И. Ха­ча­ту­ря­на), Ана­ста­сия («Иван Гроз­ный» на музыку С.С. Про­кофь­е­ва ) и другие.

Изы­скан­ная внеш­ность, уд­ли­нён­ные про­пор­ции, гра­фич­ность ли­ний, чут­кость к хо­рео­гра­фическим ню­ан­сам по­зво­ля­ли Михальченко Алле Анатольевне с осо­бен­ным ус­пе­хом вы­сту­пать в ба­ле­тах, сим­во­ли­зи­рую­щих тот или иной стиль: «Жи­зель» А. Ада­на (Жи­зель), «Силь­фи­да» Х. Лё­вен­шел­ля (Силь­фи­да), «Рай­мон­да» А. К. Гла­зу­но­ва (Рай­мон­да), «Блуд­ный сын» Про­кофь­е­ва (Со­блаз­ни­тель­ни­ца), «Си­ра­но де Бер­же­рак» М. Кон­ста­на (Рок­са­на).

Как при­гла­шён­ная со­ли­ст­ка вы­сту­па­ла с за­ру­беж­ны­ми труп­па­ми, бы­ла пер­вой российской ба­ле­ри­ной, тан­це­вав­шей в ЮАР с труп­пой Ба­ле­та Пре­то­рии (1990 года, «Жи­зель»).

В начале 2000-х годов пре­по­да­ва­ла в Шко­ле Боль­шо­го те­ат­ра в Жо­ин­вил­ле (Бра­зи­лия), од­но­вре­мен­но в 1994-2004 годах на ба­лет­мей­стер­ском факультете РАТИ.

Гран-при (млад­шая груп­па) Ме­ж­ду­народного кон­кур­са ар­ти­стов ба­ле­та в Вар­не (1976 года), первая премия Ме­ж­ду­народного кон­кур­са ар­ти­стов ба­ле­та в Мо­ск­ве (1977 года).