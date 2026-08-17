МИХАИЛ ЯРОСЛАВИЧ ХОРОБРИТ

Михаил Ярославич Хоробрит (Хороборит, Храбрый) (1229 (?) — 1248) — четвертый сын Переяславского, Новгородского, Киевского и великого Владимирского князя Ярослава Всеволодовича (в крещении Федора) от второго брака с княгиней Ростиславой (Феодосией) Мстиславной (в иночестве Евфросиния), брат князей Александра Ярославича Невского, Андрея Ярославича, Ярослава Ярославича и Василия Ярославича . Сведения о М. Я. Х. в ранних источниках скудны или отсутствуют. В поздних летописях, сведения которых о М. Я. Х. нуждаются в проверке, впервые упоминается под 1238 в числе князей, спасшихся от «татарского меча», а затем под 1247 в связи с упоминанием о получении им Москвы в удел по завещанию своего отца великого князя Ярослава Всеволодовича. В 1245 отец М. Я. Х. Ярослав Всеволодович по распоряжению Батыя выехал в Каракорум и в 1246 был там отравлен матерью великого хана Гуюка. После этого старшие братья М. Я. Х. Александр и Андрей Ярославичи отправились в Карокорум для получения ярлыков на Владимирское, Киевское и Новгородское княжения. Однако по праву старейшинства велико­княжеский стол во Владимире занял дядя М. Я. Х. суздальский князь Святослав Всеволодович. В 1248 М. Я. Х. овладел Владимиром и изгнал Святослава Всеволодовича с великого Владимирского княжения. В том же году погиб в сражении с литовцами на р. Протве.

Лит.: Кучкин В. А. Формирование государственной территории Северо-Восточной Руси в X—XIV вв. М., 1984; Феннел Д. Кризис средневековой Руси, 1200—1304. М., 1989; Князь Александр Невский и его эпоха. СПб., 1995; Горский А. А. «Всего еси исполнена земля Русская...» М., 2010. Л. В. Столярова .