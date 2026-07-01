МИХАИЛ ЯРОСЛАВИЧ

Михаил Ярославич (1271, Тверь — 22.11.1318, Орда) — великий князь Тверской (с 1285), великий князь Владимирский (1305—1317), сын первого тверского князя Ярослава Ярославича. В 1285 вместе со своей матерью Ксенией заложил в Твери Спасо-Преображенский собор — первый каменный храм на Руси после монгольского нашествия. Первым из русских князей титуловался великим князем всея Руси. С 1304 боролся с Юрием Даниловичем Московским за уделы, влияние в Новгороде и великое владимирское княжение. Потерпел поражение в попытке подчинить своему влиянию кафедру Русской митрополии (кандидатура в русские митрополиты тверского игумена Геронтия не была поддержана). В 1317 тверское войско одержало победу над войском москвичей и татар в Бортеневском сражении. Жена московского князя Юрия Даниловича, сестра хана Узбека, Кончака умерла в тверском плену. После этого М. Я. был вызван в Орду. В 1318 состоялся суд над ним, после чего через месяц М. Я. был убит. Спустя год тело князя было перевезено в Тверь и захоронено в Спасо-Преображенском соборе. Михаил Ярославич канонизирован Русской православной церковью в 1549.

Лит. : Кучкин В. А. Повести о Михаиле Тверском: Историко-текстологическое исследование. М., 1974; Борзаковский В. С. История Тверского княжества. Тверь, 1994; Клюг Э. Княжество Тверское (1247—1485). Тверь, 1994. А. А. Фролов.