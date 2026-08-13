МИХАИЛ VIII ПАЛЕОЛОГ

Михаил VIII Палеолог ( греч. Μιχαὴλ Παλαιολόγος) (1224/1225—1282) — император Никейской империи (1259—1261) и Византийской империи (с 1261), основатель династии Палеологов . Представитель аристократической семьи, среди его предков были императоры из династий Ангелов и Комнинов и старинного рода Дук. Старший сын великого доместика Андроника Палеолога. В 1253 женился на Феодоре, дочери севастократора Иоанна Дуки. В браке родились четверо сыновей (в т. ч. император Андроник II Палеолог) и три дочери. Прославился как талантливый полководец, в 1246 командовал войсками в Македонии. Дважды подозревался в заговоре: в 1252 против Иоанна III Дуки Ватаца , в 1256 против Феодора II Ласкариса . В первом случае ему удалось оправдаться, а во втором он вынужден был бежать ко двору сельджукского султана Кей-Кавуса II. В 1257 получил прощение от императора Феодора II Ласкариса и вернулся в Никею. В 1258, после смерти Феодора II, императором стал его малолетний сын Иоанн IV Ласкарис. В результате заговора регент юного императора Георгий Музалон был убит, а М. VIII стал новым регентом. В 1259 он был коронован как соправитель и фактически получил всю полноту власти. В июле 1259 в битве при Пелагонии никейская армия одержала решающую победу над войсками своих главных противников на Пелопоннесе: Эпира, Ахейского княжества и Сицилии. В июле 1261 никейские войска без боя захватили Константинополь и М. VIII был вторично коронован как византийский император. В декабре 1261 отстранил Иоанна IV и остался единоличным правителем Византии. Внешняя политика М. VIII была направлена на воссоединение земель Византийской империи. После битвы при Пелагонии он получил ряд крепостей на Пелопоннесе. У Болгарского царства были отвоеваны Филиппополь, Добруджа и ряд причерноморских городов. В 1264 власть Византии признал Эпир. На Востоке М. VIII заключил союзы с Золотой Ордой и султаном Египта. Чтобы предотвратить новый Крестовый поход, направленный на захват Константинополя, он пытался расколоть западную антивизантийскую коалицию. В 1265 был составлен договор с Венецией, в 1272 — союз с Венгрией, а в 1274 заключена Лионская уния с Католической церковью. В 1282 году М. VIII захватил Сицилию. Во внутренней политике опирался на представителей аристократии, которым раздавал чины и поместья, предоставлял податные привилегии, что привело к росту налогов и разорению крестьян. Умер во время военного похода.

Лит .: Сказкин С. Д. История Византии. Т. 3. М., 1967; Nicol D. M. The last centuries of Byzantium, 1261—1453. Сambridge, 1993. А. В. Кузнецов.