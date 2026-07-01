МИХАИЛ (СЕМЕНОВ)

МИХАИ́Л (Семёнов Павел Ва­силь­е­вич). Российский церковный и общественный деятель.

Сын при­няв­ше­го пра­во­сла­вие ев­рея-кан­то­ни­ста.

Окон­чил Ка­зан­скую ду­хов­ную ака­де­мию (1899 год), до­цент Санкт-Пе­тербургской ду­хов­ной ака­де­мии (СПбДА; с 1902 года).

Ие­ро­мо­нах (1900 год), ар­хи­ман­д­рит (1905 год).

Один из са­мых по­пу­ляр­ных свя­щен­ни­ков сре­ди пе­тербургской ин­тел­ли­ген­ции начала XXвека. Вы­сту­пал с лек­ция­ми, уча­ст­во­вал в Ре­ли­ги­оз­но-фи­ло­соф­ских со­б­ра­ни­ях, где сбли­зил­ся с Д.С. Ме­реж­ков­ским , Н.М. Мин­ским, В.В. Ро­за­но­вым и другими.

Уча­ст­ник «груп­пы 32 свя­щен­ни­ков», вы­сту­пав­ших за цер­ков­ные ре­фор­мы.

В 1906 году объ­я­вил се­бя хри­сти­ан­ским со­циа­ли­стом; был уво­лен из СПбДА и со­слан вна­ча­ле в За­дон­ский, за­тем в Ва­ла­ам­ский мо­на­стырь . Обе ссыл­ки са­мо­воль­но по­ки­нул.

В 1907 году ста­ро­об­ряд­че­ским епископом Ни­же­го­род­ским Ин­но­кен­ти­ем (Усо­вым) при­сое­ди­нён к Бе­ло­кри­ниц­кой ие­рар­хии.

В 1908 году епископ Ин­но­кен­тий еди­но­лич­но ру­ко­по­ло­жил Михаила во епи­ско­па Ка­над­ско­го. Ста­ро­об­ряд­цы го­то­вы бы­ли при­знать ру­ко­по­ло­же­ние дей­ст­ви­тель­ным лишь при ус­ло­вии, что епи­скоп при­бу­дет к мес­ту сво­его слу­же­ния. Это­го не про­изош­ло, и Михаил был за­пре­щён в свя­щен­но­слу­же­нии (1910 год).

Михаил был из­вес­тен как пи­са­тель и апо­ло­гет ста­ро­об­ряд­че­ст­ва. Вме­сте с публи­цистом, мыслителем, будущим священником В.П. Свен­циц­ким (1881-1931 года) со­труд­ни­чал в из­да­ни­ях так называемых гол­гоф­ских хри­сти­ан, су­тью уче­ния ко­то­рых бы­ли идеи сво­бо­ды твор­че­ст­ва, ду­хов­но­го об­нов­ле­ния и воз­вра­ще­ния к пер­во­хри­сти­ан­ско­му идеа­лу в Церк­ви.

Михал скон­чал­ся от по­бо­ев, на­не­сён­ных не­из­вест­ны­ми.

Сочинения:

Но­вые и ста­рые пу­ти. СПб., 1903;

Хри­сти­ан­ст­во и со­ци­ал-де­мо­кра­тия. СПб., 1906;

Как я стал на­род­ным со­циа­ли­стом. М., 1907;

Апо­ло­гия ста­ро­об­ряд­че­ст­ва. М., 1910.