МИХАИЛ (СЕМЕНОВ)
МИХАИ́Л (Семёнов Павел Васильевич). Российский церковный и общественный деятель.
Сын принявшего православие еврея-кантониста.
Окончил Казанскую духовную академию (1899 год), доцент Санкт-Петербургской духовной академии (СПбДА; с 1902 года).
Иеромонах (1900 год), архимандрит (1905 год).
Один из самых популярных священников среди петербургской интеллигенции начала XXвека. Выступал с лекциями, участвовал в Религиозно-философских собраниях, где сблизился с Д.С. Мережковским, Н.М. Минским, В.В. Розановым и другими.
Участник «группы 32 священников», выступавших за церковные реформы.
В 1906 году объявил себя христианским социалистом; был уволен из СПбДА и сослан вначале в Задонский, затем в Валаамский монастырь. Обе ссылки самовольно покинул.
В 1907 году старообрядческим епископом Нижегородским Иннокентием (Усовым) присоединён к Белокриницкой иерархии.
В 1908 году епископ Иннокентий единолично рукоположил Михаила во епископа Канадского. Старообрядцы готовы были признать рукоположение действительным лишь при условии, что епископ прибудет к месту своего служения. Этого не произошло, и Михаил был запрещён в священнослужении (1910 год).
Михаил был известен как писатель и апологет старообрядчества. Вместе с публицистом, мыслителем, будущим священником В.П. Свенцицким (1881-1931 года) сотрудничал в изданиях так называемых голгофских христиан, сутью учения которых были идеи свободы творчества, духовного обновления и возвращения к первохристианскому идеалу в Церкви.
Михал скончался от побоев, нанесённых неизвестными.
Сочинения:
Новые и старые пути. СПб., 1903;
Христианство и социал-демократия. СПб., 1906;
Как я стал народным социалистом. М., 1907;
Апология старообрядчества. М., 1910.