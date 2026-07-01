МИХАИЛ РИТОР

МИХАИ́Л РИ́ТОР. Византийский ри­тор XII века.

Род­ст­вен­ник (пред­по­ло­жи­тель­но пле­мян­ник) и при­бли­жён­ный митрополита Со­лун­ско­го Ва­си­лия Ох­рид­ско­го.

Слу­жил диа­ко­ном, пре­по­да­вал в Пат­ри­ар­шей шко­ле в Кон­стан­ти­но­по­ле, с 1153 года учи­тель Еван­ге­лия , с 1155 года про­тэк­дик и ма­гистр ри­то­ров.

Уча­ст­во­вал в бо­го­слов­ской по­ле­ми­ке 1156-1157 о Ев­ха­ри­стии. На Кон­стан­ти­но­поль­ском со­бо­ре 26 января 1156 года осу­ж­дён как ере­тик, од­на­ко при­нёс письменное по­кая­ние и не был низ­ло­жен.

Основное со­чи­не­ние Михаила Ритора - про­за­ический эк­фра­сис хра­ма Св. Со­фии в Кон­стан­ти­но­по­ле , про­из­не­сён­ный по слу­чаю празд­ни­ка об­нов­ле­ния хра­ма (за­клю­чительная часть ут­ра­че­на). Эк­фра­сис от­ли­ча­ет учё­ный язык, на­ме­рен­но ус­лож­нён­ный син­так­сис и раз­вёр­ну­тые ме­та­фо­ры: пол хра­ма упо­доб­ля­ет­ся мо­рю, ап­си­да - за­ли­ву, ска­мьи син­тро­на - набегающим на бе­рег вол­нам, ам­вон - при­швар­то­ван­но­му суд­ну, его ко­лон­ны - яко­рям и тому подобное.

Три по­хваль­ные ре­чи императору Ма­нуи­лу I Ве­ли­ко­му Ком­ни­ну , со­став­лен­ные Михаилом Ритором в 1153-1158 годах, со­дер­жат уни­каль­ные све­де­ния о во­енных кам­па­ни­ях про­тив сер­бов и венг­ров, а так­же о пла­ни­ро­вав­шем­ся около 1152 года ви­зантийском по­хо­де в рай­он При­азо­вья.

Сочинения:

Fontes rerum byzantinarum / Ed. W. Regel. Petropoli, 1892. Vol. 1. P. 131–182;

A twelfth-century description of St. Sophia / Ed. C. Mango, J. Parker // Dumbarton Oaks Papers. 1960. Vol. 14. P. 233–245.