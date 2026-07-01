МИХАИЛ РИТОР
МИХАИ́Л РИ́ТОР. Византийский ритор XII века.
Родственник (предположительно племянник) и приближённый митрополита Солунского Василия Охридского.
Служил диаконом, преподавал в Патриаршей школе в Константинополе, с 1153 года учитель Евангелия, с 1155 года протэкдик и магистр риторов.
Участвовал в богословской полемике 1156-1157 о Евхаристии. На Константинопольском соборе 26 января 1156 года осуждён как еретик, однако принёс письменное покаяние и не был низложен.
Основное сочинение Михаила Ритора - прозаический экфрасис храма Св. Софии в Константинополе, произнесённый по случаю праздника обновления храма (заключительная часть утрачена). Экфрасис отличает учёный язык, намеренно усложнённый синтаксис и развёрнутые метафоры: пол храма уподобляется морю, апсида - заливу, скамьи синтрона - набегающим на берег волнам, амвон - пришвартованному судну, его колонны - якорям и тому подобное.
Три похвальные речи императору Мануилу I Великому Комнину, составленные Михаилом Ритором в 1153-1158 годах, содержат уникальные сведения о военных кампаниях против сербов и венгров, а также о планировавшемся около 1152 года византийском походе в район Приазовья.
Сочинения:
Fontes rerum byzantinarum / Ed. W. Regel. Petropoli, 1892. Vol. 1. P. 131–182;
A twelfth-century description of St. Sophia / Ed. C. Mango, J. Parker // Dumbarton Oaks Papers. 1960. Vol. 14. P. 233–245.