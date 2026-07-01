МИХАИЛ ПСЕЛЛ

МИХАИЛ ПСЕЛЛ (Μιχαηλ Ψελλός) - ви­зантийский по­ли­тический дея­тель, ис­то­рик, фи­ло­соф, учё­ный; пред­ста­ви­тель ви­зантийского пред­гу­ма­низ­ма.

Вы­хо­дец из се­мьи чи­нов­ни­ка, с 5 лет по­се­щал шко­лу; уче­ник Ио­ан­на Мав­ро­по­да.

Слу­жил ад­во­ка­том, судь­ёй, за­тем при­двор­ным сек­ре­та­рём. При Ми­хаи­ле V (1041-1042) императорский сек­ре­тарь при дво­ре, при Кон­стан­ти­не IX Мо­но­ма­хе при­бли­жён­ный со­вет­ник, фа­во­рит пра­ви­те­ля. За­ни­мал так­же долж­ность ипа­та фи­ло­со­фов - гла­вы фи­лосовской шко­лы сто­лич­но­го «уни­вер­си­те­та» (выс­ший на­учный ти­тул в Ви­зан­тии).

В 1054 году по­пал в опа­лу, по­стриг­ся в мо­на­хи. Вско­ре был воз­вра­щён ко дво­ру, стал вос­пи­та­те­лем бу­ду­ще­го императора Ми­хаи­ла VII Ду­ки.

Ав­тор ри­то­рических про­из­ве­де­ний, мно­го­численных пи­сем, тру­дов по ас­тро­но­мии, ме­ди­ци­не, пра­ву, ма­те­ма­ти­ке, ес­те­ст­во­зна­нию, му­зы­ке и др. (творческое на­сле­дие Михаила Пселл пре­вос­хо­дит по объ­ё­му всё, что бы­ло на­пи­са­но в Ви­зан­тии в X-XI веках).

Уде­лял осо­бое вни­ма­ние фи­ло­со­фии (трак­тат «О вся­че­ской нау­ке», ком­мен­та­рии к Пла­то­ну и Ари­сто­те­лю), бо­го­сло­вию, ри­то­ри­ке и грам­ма­ти­ке. В пре­по­да­ва­нии фи­ло­со­фии под­чёр­ки­вал зна­че­ние Пла­то­на и не­оп­ла­то­ни­ков (см. Не­оп­ла­то­низм), уче­ние ко­то­рых при­зна­вал ос­но­вой хри­сти­ан­ско­го ве­ро­уче­ния. Счи­тал не­об­хо­ди­мым изу­чать на­сле­дие ан­тич­ных язы­че­ских ав­то­ров, не про­ти­во­ре­ча­щее хри­сти­ан­ст­ву. Ука­зы­вал на со­су­ще­ст­во­ва­ние «выс­шей фи­ло­со­фии» - бо­го­сло­вия, и обы­ден­ной фи­ло­со­фии - на­уч­но­го, ра­цио­наль­но по­сти­гае­мо­го зна­ния, вклю­чаю­ще­го в се­бя ма­те­ма­ти­ку как «на­у­ку о бес­те­лес­ном».

Фи­лосовские идеи Михаила Пселл, ос­но­ван­ные на тол­ко­ва­нии Пла­то­на, Про­кла, Пор­фи­рия, Ямв­ли­ха, Олим­пио­до­ра, бы­ли раз­ви­ты его уче­ни­ком Ио­ан­ном Ита­лом.

Од­на из вер­шин ви­зантийской ис­то­рио­гра­фии и литературы - ис­то­рический труд Михаила Пселл «Хро­но­гра­фия». Со­чи­не­ние ох­ва­ты­ва­ет сто­лет­ний пе­ри­од ви­зантийской ис­то­рии (976-1077) и яв­ля­ет­ся ме­муа­ра­ми уча­ст­ни­ка опи­сы­вае­мых со­бы­тий, сво­его ро­да ав­то­био­гра­фи­ей, впле­тён­ной в по­ве­ст­во­ва­ние о со­бы­ти­ях, про­ис­хо­див­ших в им­пе­рии. Рас­ска­зы о прав­ле­нии Ва­си­лия II Бол­га­ро­бой­цы и Кон­стан­ти­на VIII ос­но­ва­ны на письменных ис­точ­ни­ках, до­ку­мен­тах, дос­туп­ных ав­то­ру в императорской кан­це­ля­рии. В опи­са­нии русско-ви­зантийских от­но­ше­ний осо­бую цен­ность име­ют сви­де­тель­ст­ва оче­вид­ца по­след­ней в ис­то­рии русско-ви­зантийской вой­ны 1043 года.

Сочинения :

Ecrits historiques / Ed. K. N. Sathas. P., 1876. T. 5;

Chronographie ou histoire d’un si ̀ecle de Byzance (976–1077) / Ed. E. Rena­uld. P., 1926–1928. Vol. 1–2. P., 1967;

Épître sur la chrysopée. Opuscules et ex­traits sur l’alche­miques / Éd. J.Bidèz. Brux., 1928;

Scripta Mi­nora / Ed. E. Kurtz, F. Drexl. Mil., 1936–1941. Vol. 1–2;

Epistola a Giovan­ni Xifilino / Ed. U. Criscuolo. 2 ed. Napoli, 1990;

Epistola a Mi­chele Cerulario / Ed. U. Criscuo­lo. 2 ed. Napoli, 1991;

Orationes panegyricae / Ed. G. T. Den­nis. Stuttg.; Lip­siae, 1994;

Хро­но­гра­фия. Крат­кая ис­то­рия / Пер. Я.Н. Лю­бар­ско­го, Д.А. Чер­но­гла­зо­ва, Д.Р. Аб­д­рах­ма­но­вой. СПб., 2003.