МИХАИЛ ПСЕЛЛ
МИХАИЛ ПСЕЛЛ (Μιχαηλ Ψελλός) - византийский политический деятель, историк, философ, учёный; представитель византийского предгуманизма.
Выходец из семьи чиновника, с 5 лет посещал школу; ученик Иоанна Мавропода.
Служил адвокатом, судьёй, затем придворным секретарём. При Михаиле V (1041-1042) императорский секретарь при дворе, при Константине IX Мономахе приближённый советник, фаворит правителя. Занимал также должность ипата философов - главы филосовской школы столичного «университета» (высший научный титул в Византии).
В 1054 году попал в опалу, постригся в монахи. Вскоре был возвращён ко двору, стал воспитателем будущего императора Михаила VII Дуки.
Автор риторических произведений, многочисленных писем, трудов по астрономии, медицине, праву, математике, естествознанию, музыке и др. (творческое наследие Михаила Пселл превосходит по объёму всё, что было написано в Византии в X-XI веках).
Уделял особое внимание философии (трактат «О всяческой науке», комментарии к Платону и Аристотелю), богословию, риторике и грамматике. В преподавании философии подчёркивал значение Платона и неоплатоников (см. Неоплатонизм), учение которых признавал основой христианского вероучения. Считал необходимым изучать наследие античных языческих авторов, не противоречащее христианству. Указывал на сосуществование «высшей философии» - богословия, и обыденной философии - научного, рационально постигаемого знания, включающего в себя математику как «науку о бестелесном».
Филосовские идеи Михаила Пселл, основанные на толковании Платона, Прокла, Порфирия, Ямвлиха, Олимпиодора, были развиты его учеником Иоанном Италом.
Одна из вершин византийской историографии и литературы - исторический труд Михаила Пселл «Хронография». Сочинение охватывает столетний период византийской истории (976-1077) и является мемуарами участника описываемых событий, своего рода автобиографией, вплетённой в повествование о событиях, происходивших в империи. Рассказы о правлении Василия II Болгаробойцы и Константина VIII основаны на письменных источниках, документах, доступных автору в императорской канцелярии. В описании русско-византийских отношений особую ценность имеют свидетельства очевидца последней в истории русско-византийской войны 1043 года.
Сочинения:
Ecrits historiques / Ed. K. N. Sathas. P., 1876. T. 5;
Chronographie ou histoire d’un si ̀ecle de Byzance (976–1077) / Ed. E. Renauld. P., 1926–1928. Vol. 1–2. P., 1967;
Épître sur la chrysopée. Opuscules et extraits sur l’alchemiques / Éd. J.Bidèz. Brux., 1928;
Scripta Minora / Ed. E. Kurtz, F. Drexl. Mil., 1936–1941. Vol. 1–2;
Epistola a Giovanni Xifilino / Ed. U. Criscuolo. 2 ed. Napoli, 1990;
Epistola a Michele Cerulario / Ed. U. Criscuolo. 2 ed. Napoli, 1991;
Orationes panegyricae / Ed. G. T. Dennis. Stuttg.; Lipsiae, 1994;
Хронография. Краткая история / Пер. Я.Н. Любарского, Д.А. Черноглазова, Д.Р. Абдрахмановой. СПб., 2003.