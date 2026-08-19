МИХАИЛ ПАВЛОВИЧ
МИХАИЛ ПАВЛОВИЧ - великий князь из династии Романовых, российский военный и государственный деятель.
Сын императора Павла I и императрицы Марии Фёдоровны. Брат императора Александра I, императора Николая I, великого князя Константина Павловича.
С 1824 года был женат на великой княжне Елене Павловне. Воспитывался вместе с великим князем Николаем Павловичем под руководством графа М.И. Ламздорфа, получил исключительно военное образование.
В 1819 году Михаил Павлович вступил в управление артиллерией по званию генерал-фельдцейхмейстера (получил при рождении). По его приказу основано Артиллерийное училище (1820 год; с 1849 года в память о Михаиле Павловиче - Михайловское артиллерийное училище, впоследствии из его офицерских классов создана Михайловская артллерийская академия), техническая артиллерийская, батарейные и дивизионные школы (1821 год).
С 1824 года шеф лейб-гваврдии Московского полка, начальник 1-й гвардии пехотной дивизии (1825-1826 годы).
В период междуцарствия 1825 года выступал в роли посредника между великими князьями Николаем Павловичем и Константином Павловичем. 14(26) декабря 1825 года командовал войсками, собранными для подавления восстания декабристов в Санкт-Петербурге, лично удержал подразделения гвардейской конной артиллерии и Московского полка от участия в восстании (воспоминания Михаила Павловича об этих событиях, а также об обстоятельствах отречения Константина Павловича от престола опубликованы в сборнике «Междуцарствие 1825 года и восстание декабристов...», 1926 год). В тот же день назначен генерал-инспектором по инжинерной части.
С 17(29) декабря 1825 года член Государственного совета и Следственной комиссии по делу декабристов; по его настоянию В.К. Кюхельбекеру, который пытался стрелять в Михаила Павловича во время восстания, смертная казнь заменена каторгой. Командовал Гвардейским (1826-1849 годы) и Отдельным гренадерским (1844-1849 годы) корпусами, одновременно главноначальствующийПажеского, военно-сухопутных кадетских корпусов и Дворянского полка (1831-1849 год), главноначальствующий Царскосельского лицея (1831-1843 годы).
В русско-турецкую войну 1828-1829 годы руководил осадой крепости Браилов (награждён орденом Св. Георгия 2-й степени). При подавлении Польского восстания 1830-1831 годы участвовал в сражении при Остроленке, взятии Варшавы, руководил осадой крепости Модлин, добился её сдачи (1831 году; награждён шпагой с надписью «За храбрость»).
Генерал-адъютант (1831 год). Сенатор (1834 год).
Содействовал учреждению 8 новых кадетских корпусов. Осуществлял общее руководство строительством и модернизацией укреплений - в Кронштадте, Динабурге (ныне Даугавпилс), Киеве, Бобруйске, Севастополе, Измаиле, а также Варшавской (Александровской) цитадели, Брестской крепости, Новогеоргиевской крепости (Модлин). Руководил подготовкой Венгерского похода 1849 года.
Как и отец, имел резкий и вспыльчивый характер, чрезмерно увлекался муштрой.
В 1819-1825 годы для Михаила Павловича по повелению императора Александра I в Санкт-Петербурге по проекту архитектора К.И. Росси построен дворец, названный именем Михаила Павловича (ныне в Михайловском дворце располагается Русский музей).
Михаил Павлович получил в подарок от императора Николая I г. Ораниенбаум (ныне Ломоносов), унаследовал от императора Марии Фёдоровны г. Павловск.