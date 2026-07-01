МИХАИЛ ПАНАРЕТ

МИХАИ́Л ПАНАРЕ́Т. Хро­нист и государственный дея­тель Тра­пе­зунд­ской им­пе­рии.

В прав­ле­ние императора Алек­сея III Ве­ли­ко­го Ком­ни­на имел почетные ти­ту­лы про­то­се­ва­ста и про­то­но­та­рия.

Ав­тор «Хро­ни­ки о тра­пе­зунд­ских им­пе­ра­то­рах Ве­ли­ких Ком­ни­нах», ох­ва­ты­ваю­щей пе­ри­од с 1204 года по 1390 год,ьпозд­нее до­пол­нен­ной крат­ки­ми схо­лия­ми 1395 год, 1417 год и 1429/1437 года.

Ди­на­стическая хро­ни­ка Михаила Панарета из­ла­га­ет официальную вер­сию ис­то­рии Тра­пе­зунд­ской им­пе­рии, ла­ко­нич­на и ли­ше­на ри­то­ри­ки. Она дош­ла до нас в един­ст­вен­ной греческой ру­ко­пи­си (Marc. gr. 608-coll. 306), со­дер­жа­щей так­же спи­сок при­двор­ных ти­ту­лов и долж­но­стей го­су­дар­ст­ва. Све­де­ния в хро­ни­ке дос­то­вер­ны и про­ве­ря­ют­ся по другим ис­точ­ни­кам.

Михаил Панрет при­ни­мал уча­стие в важ­ных ди­пло­ма­ти­ческих мис­си­ях - по­соль­ст­вах в Кон­стан­ти­но­поль в 1363 году и 1368 году, в во­енных экс­пе­ди­ци­ях им­пе­ра­то­ров про­тив мя­теж­ной зна­ти и ко­чев­ни­ков в 1351 году, 1355 году, 1356 гоу и 1367 году.

В 1360-1370-х годах со­про­во­ж­дал Алек­сея III в его ви­зи­тах к грузинским и тюркским пра­ви­те­лям, ве­дал тра­пе­зунд­ской кан­це­ля­ри­ей и со­став­ле­ни­ем важ­ных до­ку­мен­тов.

Исторические источники:

Μιχα&varia;ηλ τοῦ Παναρέτου Περὶ τῶν Μεγάλων Κομνηνῶν / Εϰδ. O. Lampsides // ’Arceῖον Πόντου. 1958. T. 22. P. 5–128.