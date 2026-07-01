МИХАИЛ ПАНАРЕТ
МИХАИ́Л ПАНАРЕ́Т. Хронист и государственный деятель Трапезундской империи.
В правление императора Алексея III Великого Комнина имел почетные титулы протосеваста и протонотария.
Автор «Хроники о трапезундских императорах Великих Комнинах», охватывающей период с 1204 года по 1390 год,ьпозднее дополненной краткими схолиями 1395 год, 1417 год и 1429/1437 года.
Династическая хроника Михаила Панарета излагает официальную версию истории Трапезундской империи, лаконична и лишена риторики. Она дошла до нас в единственной греческой рукописи (Marc. gr. 608-coll. 306), содержащей также список придворных титулов и должностей государства. Сведения в хронике достоверны и проверяются по другим источникам.
Михаил Панрет принимал участие в важных дипломатических миссиях - посольствах в Константинополь в 1363 году и 1368 году, в военных экспедициях императоров против мятежной знати и кочевников в 1351 году, 1355 году, 1356 гоу и 1367 году.
В 1360-1370-х годах сопровождал Алексея III в его визитах к грузинским и тюркским правителям, ведал трапезундской канцелярией и составлением важных документов.
Исторические источники:
Μιχα&varia;ηλ τοῦ Παναρέτου Περὶ τῶν Μεγάλων Κομνηνῶν / Εϰδ. O. Lampsides // ’Arceῖον Πόντου. 1958. T. 22. P. 5–128.