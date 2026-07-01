МИХАИЛ МОКСА
МИХАИ́Л МО́КСА. Румынский хронист, автор "Всемирной хроники" (1620 год).
Монах из монастыря Бистрица.
По указанию епископа Рымникского Теофила написал «Всемирную хронику», известную также как «Румынский хронограф» (первая хроника на румыском языке; 99 глав; завершена в 1620 году).
В ней изложил историю от Сотворения мира до 1489 года, в том числе историю различия народов в древности (евреев, ассирийцев, египтян, персов, римлян) и Средневековье (болгар, сербов, турок и особенно византийцев).
В хронике сочетаются библейские и исторические сюжеты, в том числе посвящённые Александру Македонскому, Троянской войне и другие. Описание периода до 1105 года основано главным образом на средне-болгарской версии византийской «Хроники Константина Манассии» (XII века), использован также «Летописец вкратце патриарха Никифора», «Хроника Зонары», «Новый сербский летописец», «Летописец Путны» и другие.
Период 1105-1489 годов дополнен на основе различных источников, в том числе«Безымянной болгарской хроники» XV века.
Особое внимание Михаил Мокса уделил описанию борьбы народов Юго-Восточной Европы против османов.
В 1845 году рукопись Михаила Мокса была обнаружена и в 1852 году опубликована В.И. Григоровичем (ныне хранится в РГБ).
В 1640-1641 годах на румынский язык в переводе Михаила Мокса двумя тиражами (для Валахии и Трансильвании) был издан «Правильник из Говоры». Ещё одна его рукопись, содержащая поучения свт. Василия Великого священникам и другие религиозные тексты, хранится в Британском музее.
Сочинения:
Hronograful / Ed. N. Simache, T. Cristescu. Buzău, 1942;
Cronica universală / Ed. G. Mihailă. Buc., 1989.