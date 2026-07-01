МИХАИЛ МОКСА

МИХАИ́Л МО́КСА. Румынский хронист, автор "Всемирной хроники" (1620 год).

Мо­нах из монастыря Би­ст­ри­ца.

По ука­за­нию епископа Рым­ник­ско­го Тео­фи­ла на­пи­сал «Все­мир­ную хро­ни­ку», из­вест­ную так­же как «Ру­мын­ский хро­но­граф» (пер­вая хро­ни­ка на румыском языке; 99 глав; за­вер­ше­на в 1620 году).

В ней из­ло­жил ис­то­рию от Со­тво­ре­ния ми­ра до 1489 года, в том числе ис­то­рию различия на­ро­дов в древ­но­сти (ев­ре­ев, ас­си­рий­цев, егип­тян, пер­сов, рим­лян) и Сред­не­ве­ко­вье (бол­гар, сер­бов, ту­рок и осо­бен­но ви­зан­тий­цев).

В хро­ни­ке со­че­та­ют­ся биб­лей­ские и ис­то­рические сю­же­ты, в том числе по­свя­щён­ные Алек­сан­д­ру Ма­ке­дон­ско­му , Тро­ян­ской вой­не и другие. Опи­са­ние пе­рио­да до 1105 года ос­но­ва­но главным образом на средне-болгарской вер­сии ви­зантийской «Хро­ни­ки Кон­стан­ти­на Ма­нас­сии» (XII века), ис­поль­зо­ван так­же «Ле­то­пи­сец вкрат­це пат­ри­ар­ха Ни­ки­фо­ра», «Хро­ни­ка Зо­на­ры», «Но­вый серб­ский ле­то­пи­сец», «Ле­то­пи­сец Пут­ны» и другие.

Пе­ри­од 1105-1489 годов до­пол­нен на ос­но­ве различных ис­точ­ни­ков, в том числе«Бе­зы­мян­ной бол­гар­ской хро­ни­ки» XV века.

Осо­бое вни­ма­ние Михаил Мокса уде­лил опи­са­нию борь­бы на­ро­дов Юго-Восточной Ев­ро­пы про­тив ос­ма­нов.

В 1845 году ру­ко­пись Михаила Мокса бы­ла об­на­ру­же­на и в 1852 году опуб­ли­ко­ва­на В.И. Гри­го­ро­ви­чем (ны­не хра­нит­ся в РГБ).

В 1640-1641 годах на румынский язык в пе­ре­во­де Михаила Мокса дву­мя ти­ра­жа­ми (для Ва­ла­хии и Тран­силь­ва­нии) был из­дан «Пра­виль­ник из Го­во­ры». Ещё од­на его ру­ко­пись, со­дер­жа­щая по­уче­ния свт. Ва­си­лия Ве­ли­ко­го свя­щен­ни­кам и другие ре­лигиозные тек­сты, хра­нит­ся в Британском му­зее.

Сочинения:

Hronograful / Ed. N. Simache, T. Cris­tescu. Buzău, 1942;

Cronica universală / Ed. G. Mihailă. Buc., 1989.