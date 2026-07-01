МИХАИЛ (МИЛОЙ ЙОВАНОВИЧ)

МИХАИ́Л (Ми­лой Йо­ва­но­вич). Ми­тро­по­лит Серб­ский (1859-1881 года, 1889-1898 года).

По­сле окон­ча­ния се­ми­на­рии в Бел­гра­де обу­чал­ся в Ки­ев­ской ду­хов­ной се­ми­на­рии и Ки­ев­ской ду­хов­ной ака­де­мии (1846-1853 года), по­лу­чил сте­пень ма­ги­ст­ра бо­го­сло­вия.

В 1853 году при­нял мо­на­ше­ст­во и свя­щен­ный сан, в 1854 году ру­копо­ло­жен в епи­ско­пы сербского города Ша­бац, в 1859 году из­бран митрополитом Серб­ским.

Главным со­бы­ти­ем пе­рио­да прав­ле­ния Михаила ста­ло по­лу­че­ние Сербской цер­ко­вью 20 октября 1879 года ав­то­ке­фа­лии от Кон­стан­ти­но­поль­ско­го пат­ри­ар­ха­та.

Дея­тель­ность Михаила на­тал­ки­ва­лась на про­ти­во­дей­ст­вие сербских вла­стей, не­до­воль­ных его свя­зя­ми с Рос­си­ей и по­мо­щью, по­лу­чае­мой от Русской церк­ви.

Сме­щён­ный в 1881 году ука­зом сербского князя Ми­ла­на Об­ре­но­ви­ча , Михаил в 1883 году вы­ну­ж­ден был уе­хать из Сер­бии и по­се­лить­ся в Рос­сии, где со­би­рал по­жерт­во­ва­ния на обу­че­ние бал­кан­ской мо­ло­дё­жи в российских шко­лах и для по­мо­щи сла­вя­нам на Бал­ка­нах.

По­сле от­ре­че­ния Ми­ла­на Об­ре­но­ви­ча в 1889 году Михаил вер­нул­ся в Бел­град и вновь воз­гла­вил Сербскую цер­ковь.

Ак­тив­но про­ти­во­дей­ст­во­вал по­пыт­кам сербской вла­стей за­клю­чить кон­кор­дат со Свя­тым пре­сто­лом.

Осо­бое вни­ма­ние уде­лял ду­хов­но­му об­ра­зо­ва­нию: пе­ре­во­дил русские бо­го­слов­ские со­чи­не­ния, на их ос­но­ве со­став­лял учеб­ни­ки (все­го около 50) для сербских ду­хов­ных школ, в 1897 году ввёл но­вый ус­тав в сербских се­ми­на­ри­ях, со­став­лен­ный по об­раз­цу русских ду­хов­ных школ.

По ини­циа­ти­ве Михаила в Мо­ск­ве бы­ло от­кры­то Сербское под­во­рье (1874 год).

Почетный член Санкт-Пе­тербургских (1869 год) и Московских (1871 год) университетов, не­сколь­ких на­учных и бла­го­тво­рительных об­ществ.

По­хо­ро­нен в Со­бор­ной церк­ви Бел­гра­да.

На­гра­ж­дён российскими ор­де­на­ми Св. Алек­сан­д­ра Нев­ско­го, Св. Вла­ди­ми­ра 2-й сте­пе­ни, Св. Ан­ны 1-й сте­пе­ни и другими.