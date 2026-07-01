МИХАИЛ (МИЛОЙ ЙОВАНОВИЧ)
МИХАИ́Л (Милой Йованович). Митрополит Сербский (1859-1881 года, 1889-1898 года).
После окончания семинарии в Белграде обучался в Киевской духовной семинарии и Киевской духовной академии (1846-1853 года), получил степень магистра богословия.
В 1853 году принял монашество и священный сан, в 1854 году рукоположен в епископы сербского города Шабац, в 1859 году избран митрополитом Сербским.
Главным событием периода правления Михаила стало получение Сербской церковью 20 октября 1879 года автокефалии от Константинопольского патриархата.
Деятельность Михаила наталкивалась на противодействие сербских властей, недовольных его связями с Россией и помощью, получаемой от Русской церкви.
Смещённый в 1881 году указом сербского князя Милана Обреновича, Михаил в 1883 году вынужден был уехать из Сербии и поселиться в России, где собирал пожертвования на обучение балканской молодёжи в российских школах и для помощи славянам на Балканах.
После отречения Милана Обреновича в 1889 году Михаил вернулся в Белград и вновь возглавил Сербскую церковь.
Активно противодействовал попыткам сербской властей заключить конкордат со Святым престолом.
Особое внимание уделял духовному образованию: переводил русские богословские сочинения, на их основе составлял учебники (всего около 50) для сербских духовных школ, в 1897 году ввёл новый устав в сербских семинариях, составленный по образцу русских духовных школ.
По инициативе Михаила в Москве было открыто Сербское подворье (1874 год).
Почетный член Санкт-Петербургских (1869 год) и Московских (1871 год) университетов, нескольких научных и благотворительных обществ.
Похоронен в Соборной церкви Белграда.
Награждён российскими орденами Св. Александра Невского, Св. Владимира 2-й степени, Св. Анны 1-й степени и другими.