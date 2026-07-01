МИХАИЛ (КОНСТАНТИН) ПСЕЛЛ («Заика») (греч. Μιχαηλ Ψελλός)

Византийский историк, писатель, философ, государственный деятель, близкий советник нескольких императоров середины XI в.

Будучи сыном столичного бюрократа «средней руки», Михаил Пселл (букв. «Заика») получил добротное начальное образование, а в 16-летнем возрасте стал учеником видного поэта и ритора Иоанна Мавропода. По окончании школы Мавропода ок. 1037-38 гг. Михаил Пселл был определен критом (судьей) в фему Месопотамия, а в 1041 г., вернувшись в Константинополь, вошел в штат императорских секретарей.

Обладая незаурядным красноречием, Михаил Пселл привлек внимание василевса Константина IX Мономаха, которому он посвятил несколько выспренних панегириков. Быстро продвигаясь по чиновничьей лестнице, Пселл в ранге ипата философов возглавил «философский факультет» Константинопольской Высшей школы (ок. 1043 г.). Ок. 1050/55 г. отставка месадзона («первого министра») Константина Лихуда – друга Михаила Пселла – ослабила его влияние при дворе и Пселл удалился в монастырь на гору Малый Олимп (Улудаг) в Малой Азии, где постригся в монахи под именем Михаил. Вновь в столицу Пселл был вызван императрицей Феодорой, пожаловавшей ему почетный титул ипертима, а Исаак I Комнин в 1057 г. назначил Михаила Пселла на должность проэдра синклита. Как опытный царедворец и энергичный каверзник он принял активное участие в отстранении от власти Исаака I в ноябре 1059 г. и восшествии на престол Константина Х Дуки, который сделал Пселла воспитателем своего старшего сына Михаила (VII). При Романе IV Диогене Михаил Пселл потерял доверие, но остался при дворе и способствовал раскручиванию интриги, приведшей к свержению, ослеплению и скорой смерти Диогена и воцарению Михаила VII Дуки. О последних годах жизни Пселла ничего не известно: вероятно, на излете правления Михаила VII он покинул Константинополь и окончил дни в одном из монастырей.

Ключевой исторический труд Михаила Пселла – «Хронография», – охватывает эпоху 976-1075 гг. и по временному признаку является продолжением «Истории» Льва Диакона. «Хронография» композиционно распадается на две разнородные части, первую из которых (до низложения Исаака I) Пселл написал, очевидно, в 1059-63 гг., а вторую (о царствовании рода Дук) завершил к 1071-75 гг. Сочинение Михаила Пселла имеет отчетливо мемуарный характер и во многом представляет собой автобиографию, изложенную в тесной связи с ситуацией в Византии XI в., причем авторское самосознание достигает чрезвычайной (по меркам средневековой литературы) высоты. Наполненная редкими подробностями придворного быта и тонкими наблюдениями, «Хронография» отличается детальной прорисовкой политико-психологических портретов императоров, биографии которых, также как и воспоминания самого Пселла, рассматриваются на фоне важнейших исторических событий.

Сочинения:

Памятники византийской литературы IX – XIV вв. / Отв. ред. Л.А. Фрейберг. М., 1969;

Михаил Пселл. Богословские сочинения / Пер. архим. Амвросия (Погодина). СПб., 1998;

Михаил Пселл. Хронография. Краткая история / Пер., ст., прим. Я.Н. Любарского, Д.А. Черноглазова, Д.Р. Абдрахманова. СПб., 2003;

Moore P. Iter Psellianum. A detailed listing of manuscript sources for all works attributed to Michael Psellos, including a comprehensive Bibliography. Toronto, 2005.

Иллюстрации:

Михаил Пселл перед императором Михаилом VII Дукой (Монастырь Пантократора. Афон).

Автор статьи: А. Н. Слядзь