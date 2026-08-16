МИХАИЛ КИРУЛЛАРИЙ

МИХАИ́Л КИРУЛЛА́РИЙ. Пат­ри­арх Кон­стан­ти­но­поль­ский (1043-1058 года).

Из ари­сто­кра­тической се­мьи.

В 1040 году уча­ст­во­вал в за­го­во­ре про­тив ви­зантийского императора Ми­хаи­ла IV, со­слан и по­стри­жен в мо­на­хи. При императоре Кон­стан­ти­не IX Мо­но­ма­хе воз­вра­щён из ссыл­ки и из­бран пат­ри­ар­хом.

В 1050-е года Ви­зан­тия стре­ми­лась за­клю­чить во­енный со­юз с па­пой Рим­ским для борь­бы про­тив нор­ман­нов в Южной Ита­лии, что по­тре­бо­ва­ло вы­яс­не­ния цер­ков­ных от­но­ше­ний (с 1009 года па­па и пат­ри­арх не по­ми­на­ли друг дру­га в дип­ти­хах ).

В 1053 году на За­па­де ста­ло из­вест­но по­сла­ние ар­хи­епископа Ох­рид­ско­го Льва, в ко­то­ром осу­ж­да­лись дис­ци­п­ли­нар­ные и ли­тур­гические осо­бен­но­сти Римской церк­ви; со­вет­ник па­пы Рим­ско­го Льва IX кар­ди­нал Гум­берт от­ве­тил встреч­ны­ми об­ви­не­ния­ми, обос­но­вы­вая ис­клю­чительного пра­ва Римской церк­ви с по­мо­щью «Кон­стан­ти­но­ва да­ра».

В от­вет на это Михаил Кирулларий за­крыл в Кон­стан­ти­но­по­ле латинские хра­мы и за­пре­тил слу­же­ние по латинскому об­ря­ду.

Гум­берт, при­быв в Кон­стан­ти­но­поль для пе­ре­го­во­ров с им­пе­ра­то­ром, со­ста­вил бул­лу с ана­фе­мой в ад­рес Михаила Кируллария и близ­ких к не­му лиц, пе­ред отъ­ез­дом по­ло­жив её на пре­стол хра­ма Св. Со­фии (16 июля 1054 год). Ана­фе­ма бы­ла лич­ной ини­циа­ти­вой римских ле­га­тов (па­па Лев IX к то­му вре­ме­ни умер), ко­то­рых от­лу­чил, в свою оче­редь, Михаил Киллурарий.

Это со­бы­тие впо­след­ст­вии ста­ло трак­то­вать­ся как на­ча­ло ве­ли­кой схиз­мы (рас­ко­ла) ме­ж­ду ка­то­ли­че­ской и пра­во­слав­ны­ми церк­ва­ми (см. Раз­де­ле­ние церк­вей).

В прав­ле­ние Кон­стан­ти­на IX, Фео­доры и Ми­хаи­ла VI по­ли­тическое влия­ние Михаила Киллурария не­ред­ко вы­зы­ва­ло не­до­воль­ст­во вла­стей.

Наи­бо­лее силь­ный кон­фликт вспых­нул, ко­гда Иса­ак I Ком­нин, за­хва­тив­ший власть при по­мо­щи Михаила Кируллария (1057 год), по­сяг­нул на цер­ков­ное иму­ще­ст­во.

Михаил Кирулларий вы­ра­зил рез­кий про­тест, был аре­сто­ван, со­слан и вско­ре скон­чал­ся по до­ро­ге на суд. Им­пе­ра­тор, пуб­лич­но рас­ка­яв­шись в на­си­лии над пат­ри­ар­хом, тор­же­ст­вен­но по­хо­ро­нил его.

П. В. Ку­зен­ков.