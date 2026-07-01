МИХАИЛ IV ПАФЛАГОНЯНИН

МИХАИ́Л IV ПАФЛАГОНЯ́НИН. Ви­зантийский им­пе­ра­тор (с 1034 года).

Из се­мьи паф­ла­гон­ских ме­нял.

При по­сред­ни­че­ст­ве сво­его бра­та - при­двор­но­го ев­ну­ха Ио­ан­на Ор­фа­но­тро­фа по­зна­ко­мил­ся с императрицей Зо­ей (же­на императора Ро­ма­на III Ар­ги­ра), стал её лю­бов­ни­ком. По­сле убий­ст­ва Ро­ма­на III Ар­ги­ра про­воз­гла­шён им­пе­ра­то­ром.

Стра­дал эпи­леп­си­ей, фак­ти­че­ски пе­ре­дал власть Ио­ан­ну Ор­фа­но­тро­фу, по­ли­ти­ка ко­то­ро­го бла­го­при­ят­ст­во­ва­ла ин­те­ре­сам кон­стан­ти­но­поль­ско­го чи­нов­ни­че­ст­ва в ущерб про­вин­ци­аль­ной и во­енной зна­ти.

Ус­та­но­вил но­вые на­ло­ги, в Бол­га­рии пе­ре­вёл с по­вы­ше­ни­ем на­тураль­ные по­да­ти в де­неж­ную фор­му. Уси­ле­ние на­ло­го­во­го бре­ме­ни вы­зва­ло ши­ро­кое не­до­воль­ст­во на­се­ле­ния и ста­ло при­чи­ной не­сколь­ких за­го­во­ров и мя­тежей.

В 1040-1041 годах Михаил IV лич­но уча­ст­во­вал в по­дав­ле­нии вос­ста­ния Пет­ра Де­ля­на в Бол­га­рии.

Вся­че­ски под­дер­жи­вал Цер­ковь, в том числе бо­га­ты­ми по­жерт­во­ва­ния­ми.

При Михаиле IV на­ча­лась де­валь­ва­ция ви­зантийской зо­ло­той ва­лю­ты - но­миз­мы.

Не­за­дол­го до смер­ти при­нял по­стриг .