МИХАИЛ IV ПАФЛАГОНЯНИН
МИХАИ́Л IV ПАФЛАГОНЯ́НИН. Византийский император (с 1034 года).
Из семьи пафлагонских менял.
При посредничестве своего брата - придворного евнуха Иоанна Орфанотрофа познакомился с императрицей Зоей (жена императора Романа III Аргира), стал её любовником. После убийства Романа III Аргира провозглашён императором.
Страдал эпилепсией, фактически передал власть Иоанну Орфанотрофу, политика которого благоприятствовала интересам константинопольского чиновничества в ущерб провинциальной и военной знати.
Установил новые налоги, в Болгарии перевёл с повышением натуральные подати в денежную форму. Усиление налогового бремени вызвало широкое недовольство населения и стало причиной нескольких заговоров и мятежей.
В 1040-1041 годах Михаил IV лично участвовал в подавлении восстания Петра Деляна в Болгарии.
Всячески поддерживал Церковь, в том числе богатыми пожертвованиями.
При Михаиле IV началась девальвация византийской золотой валюты - номизмы.
Незадолго до смерти принял постриг.