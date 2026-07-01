МИХАИЛ II ТРАВЛ
МИХАИ́Л II ТРА́ВЛ. Византийский император (820-829 годы), основатель Аморийской династии.
Родился в г. Аморий в незнатной семье, военной карьере способствовала женитьба на дочери стратига фемы Анатолик.
При Льве V Армянине занимал высшие придворные должности, был обвинён в заговоре и ожидал казни в тюрьме, однако его сторонники убили Льва и провозгласили Михаила Травла императором.
С помощью болгар подавил восстание Фомы Славянина, начавшееся ещё при Льве, но из-за ослабления византийской армии и флота арабы сумели захватить о.Крит и закрепиться на Сицилии (827 год).
Михаил II Травл освободил из тюрем и ссылки всех, кто при Льве V подвергся репрессиям за почитание икон, и запретил всякое публичное обсуждение вопроса о священных изображениях, однако в письме к императору Людовику Благочестивому (824 год) защищал умеренную иконоборческую позицию.
Около 823 года с целью легитимации династии женился вторым браком на дочери императора Константина VI Евфросинии, несмотря на то что она была монахиней.
Враждебные Михаилу II Травлу источники приписывают ему (возможно, напрасно) еретические взгляды (в частности, афинганство и субботничество).