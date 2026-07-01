МИХАИЛ II ТРАВЛ

МИХАИ́Л II ТРА́ВЛ. Византийский им­пе­ра­тор (820-829 годы), ос­но­ва­тель Амо­рий­ской ди­на­стии .

Ро­дил­ся в г. Амо­рий в не­знат­ной се­мье, во­енной карь­е­ре спо­соб­ст­во­ва­ла же­нить­ба на до­че­ри стра­ти­га фе­мы Ана­то­лик.

При Льве V Ар­мя­ни­не за­ни­мал выс­шие при­двор­ные долж­но­сти, был об­ви­нён в за­го­во­ре и ожи­дал каз­ни в тюрь­ме, од­на­ко его сто­рон­ни­ки уби­ли Льва и про­воз­гласи­ли Ми­хаи­ла Трав­ла им­пе­ра­то­ром.

С по­мо­щью бол­гар по­да­вил вос­ста­ние Фо­мы Сла­вя­ни­на, на­чав­шее­ся ещё при Льве, но из-за ос­лаб­ле­ния ви­зантийской ар­мии и фло­та ара­бы су­ме­ли за­хва­тить о.Крит и за­кре­пить­ся на Си­ци­лии (827 год).

Михаил II Травл ос­во­бо­дил из тю­рем и ссыл­ки всех, кто при Льве V под­верг­ся ре­прес­си­ям за по­чи­та­ние икон, и за­пре­тил вся­кое пуб­лич­ное об­су­ж­де­ние во­про­са о свя­щен­ных изо­бра­же­ни­ях, од­на­ко в пись­ме к императору Лю­до­ви­ку Бла­го­чес­ти­во­му (824 год) за­щи­щал уме­рен­ную ико­но­бор­че­скую по­зи­цию.

Около 823 года с це­лью ле­ги­ти­ма­ции ди­на­стии же­нил­ся вторым бра­ком на до­че­ри императора Кон­стан­ти­на VI Ев­фро­си­нии, не­смот­ря на то что она бы­ла мо­на­хи­ней.

Вра­ж­деб­ные Михаилу II Травлу ис­точ­ни­ки при­пи­сы­ва­ют ему (воз­мож­но, на­прас­но) ере­тические взгля­ды (в ча­ст­но­сти, афин­ган­ст­во и суб­бот­ни­че­ст­во).