МИХАИЛ I РАНГАВЕ
МИХАИ́Л I РАНГА́ВЕ. Византийский император (811-813 года).
Из знатного рода, был женат на Прокопии - дочери императора Никифора I.
В его воцарении значительную роль сыграл патриарх Никифор Константинопольский. Михаил I Рангаве смягчил жёсткую фискальную политику тестя, восстановил церковный мир, покончив с «михианским расколом» между патриархом и сторонниками Феодора Студита.
Не признав формально за Карлом I Великим императорского титула, Михаил I Рангаве согласился именовать его василевсом в обмен на возврат захваченных италийских земель и пытался женить своего сына Феофилакта на одной из дочерей Карла.
Вёл неудачную войну с болгарами; после поражения при Версиникии армия взбунтовалась и провозгласила императором Льва V Армянина.
Михаил I Рангаве отрёкся от престола и принял монашество под именем Афанасий.
Его сыновья были оскоплены; один из них - Никита, впоследствии стал патриархом под именем Игнатий.