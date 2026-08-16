МИХАИЛ I КИРУЛАРИЙ

Константинопольский патриарх в 1043-58 гг.

Михаил Кируларий происходил из знатной сенаторской семьи и в 1040 г. принял участие в интриге против императора Михаила IV Пафлагона; раскрытие заговора привело Кирулария к принудительному пострижению и ссылке. С воцарением Константина IX Мономаха Михаил возвратился в Константинополь как духовное лицо, а после кончины патриарха Алексея Студита стал его преемником 25 марта 1043 г.

Любоначальный Михаил I стремился поднять престиж и влияние церковной власти и приобрел большой политический вес, чему в немалой степени способствовала непрочность положения тогдашних императоров, безынициативность которых контрастировала с упорством и энергией патриарха. Кируларий пользовался доверием Константина Мономаха, что позволяло патриарху злоумышлять против кружка молодых интеллектуалов, сложившегося вокруг месадзона («первого министра») Константина Лихуда. Ок. 1050 г. Лихуд неожиданно получил отставку и в его падении Михаил I сыграл непоследнюю партию. Несмотря на принципиальность и вызванные ею нередкие размолвки с Константином IX, Кирулларий сохранял твердые позиции в правительстве, а в смертный час василевса патриарх неотступно находился при нем: Мономах скончался на руках Михаила I.

В начале 1050-х гг. Кируларий, укрепляя личный авторитет в вероучительных вопросах и во внутрицерковной среде, выступил с горячей антилатинской полемикой и направил западным христианам циркуляр с подробным изложением их догматических и обрядовых вин. В то же время папство не было заинтересовано в осложнении отношений с Константинополем: и Риму, и византийской Южной Италии угрожало наступление норманнов (см. Константин IX Мономах), которые 18 июня 1053 г., разгромив в Апулии армию папы Льва IX, захватили его в плен и препроводили в Беневенто.

В январе 1054 г. в Константинополь от имени пребывавшего в темнице Льва IX выехала официальная делегация, в которую вошли ее глава, епископ Сильва Кандида кардинал Гумберт, канцлер Римской церкви Фридрих Лотарингский (будущий папа Стефан IX) и архиепископ Амальфи Пьетро Альферио. Папское посольство к императору Константину IX преследовало цель оживления римско-византийских связей ради общей борьбы с норманнами. Дипломаты понтифика нарочито игнорировали патриарха, но Михаил I настоял на встрече с кардиналом Гумбертом и организовал серию теологических диспутов. Греко-латинская дискуссия сразу вылилась во взаимные пререкания, откровенные ссоры и грубые обвинения и завершилась полным разрывом – т.н. «Великой схизмой». 16 июля 1054 г. на субботнем богослужении в соборе св. Софии Гумберт проклял и отлучил Кирулария. Четыре дня спустя патриарх сделал то же самое по адресу папы, что 24 июля было санкционировано на специально созванном синоде в присутствии представителей василевса. Правда, анафема папы «повисла в воздухе», поскольку римская кафедра в ту пору вдовствовала: Лев IX скончался еще 19 апреля 1054 г., вскоре после освобождения из норманнского плена. Так или иначе, но с размежеванием с «латинскими схизматиками» популярность Михаила I возросла, тогда как Константин IX оказался не в состоянии примирить враждовавшие стороны. Хотя кардинал Гумберт, 18 июля покинувший Константинополь, демонстрировал подчеркнутое уважение к василевсу и бросал инвективы исключительно патриарху и его клиру, Мономах в этой серьезной межцерковной конфронтации «объявил нейтралитет».

Смерть Константина IX в январе 1055 г. и переход скипетра к его свояченице Феодоре только усилили положение Кирулария: императрице, недолюбливавшей патриарха, не удалось его устранить. Преемник Феодоры – престарелый Михаил VI Стратиотик – продержался на престоле год и в августе 1057 г. был свергнут малоазийскими магнатами, возведшими на трон Исаака Комнина. Очевидно, понимая, что карта Михаила VI бита, Михаил I активно содействовал воцарению Исаака I: 31 августа 1057 г. патриарх убедил Стратиотика оставить корону и лично постриг его.

Впрочем, отношения Кирулария и нового василевса Исаака I не сложились: решительно взявшийся за власть Исаак Комнин не походил на слабых предшественников, с которыми честолюбивый патриарх привык иметь дело. Михаил I резко возражал против секуляризации церковной и монастырской собственности и, расценивая императора как своего ставленника, вел себя вызывающе. Тлевший конфликт быстро перерос в открытую фазу, и 2 ноября 1058 г. Кируларий был арестован и сослан на о. Проконнес (Мармара) в Мраморном море, а затем на о. Имброс в северной части Эгейского моря. Патриарх отказался добровольно отречься и император назначил синод, который должен был пройти в Херсонесе Фракийском (на Галлипольском полуострове). На этом скороспелом процессе, где роль «прокурора» отводилась Михаилу Пселлу, предполагалось уличить Михаила I в ереси, тирании и святотатстве, что формально допускало лишение священнического сана. Однако 21 января 1059 г. Кируларий, этапируемый на суд, скончался на европейском берегу Геллеспонта (Дарданеллы) от сердечного приступа.

Внезапная смерть патриарха стала его апофеозом: Исаак I выразил публичное раскаяние в произошедшем, а тело Михаила I было с почестями захоронено в Константинополе в основанном им монастыре.

Исторические источники:

Михаил Пселл. Хронография. Краткая история / Пер., ст., прим. Я.Н. Любарского, Д.А. Черноглазова, Д.Р. Абдрахманова. СПб., 2003;

Grumel V. Les Regestes des actes du Patriarcat de Constantinopole, 1043-1206. Paris, 1947;

John Skylitzes. A Synopsis of Byzantine History, 811-1057 // Transl. by J. Wortley with Introductions by J.-C. Cheynet and B. Flusin and Notes by J.-C. Cheynet. Cambridge, 2010;

Michaelis Attaliotae Historia / Rec. I. Bekkerus. Bonnae, 1853.

Иллюстрации:

Патриарх Михаил I Кируларий («Обозрение истории» Иоанна Скилицы, рубеж XII – XIII вв. Королевская библиотека. Мадрид).

Автор статьи: А. Н. Слядзь