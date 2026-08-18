МИХАИЛ I/II

МИХАИ́Л I/II. Ми­тро­по­лит Ки­ев­ский (1130-1145 годы).

По про­ис­хо­ж­де­нию грек.

Ру­ко­по­ло­жен в ми­тро­по­ли­ты пат­ри­ар­хом Кон­стан­ти­но­поль­ским Ио­ан­ном IX Ага­пи­том. Рас­хо­ж­де­ние в обо­зна­че­нии Михаил (I или II) свя­за­но с тем, что у Михаила I/II был, воз­мож­но, пред­ше­ст­вен­ник с име­нем Ми­ха­ил - упо­ми­нав­ший­ся толь­ко в позд­них ис­точ­ни­ках (не ра­нее XVI века) ми­тро­по­лит Ки­ев­ский конеца X - начала XI веков.

Ру­ко­по­ло­жил епископа Нов­го­род­ско­го Ни­фон­та (1130 год), епископа Пе­ре­яс­лав­ско­го Ев­фи­мия (1141 год), епископа Чер­ни­гов­ско­го Онуф­рия и епископа По­лоц­ко­го Кос­му (обо­их - в 1143 году), епископа Ту­ров­ско­го Ио­а­ки­ма (1144 год).

В Кие­ве ос­вя­тил церковь Апостола Ан­д­рея Пер­во­зван­но­го в Ан­д­ре­ев­ском (Ян­чи­не) монастыре (1130 год), уча­ст­во­вал в за­клад­ке церкви Ус­пе­ния Бо­го­ро­ди­цы Пи­ро­го­щи (1131 год) и Ге­ор­ги­ев­ской церкви (1144 год).

По­гре­бал ки­ев­ско­го князя Мсти­сла­ва Вла­ди­ми­ро­ви­ча Ве­ли­ко­го , бла­го­сло­вил на кня­же­ние его бра­та Яро­пол­ка Вла­ди­ми­ро­ви­ча.

По прось­бе епископа Ни­фон­та в 1134-1135 годах по­бы­вал в Нов­го­ро­де, где пы­тал­ся от­го­во­рить нов­го­род­цев от по­хо­да на Рос­то­во-Суз­даль­ское княжество, за что был на­силь­но за­дер­жан в го­ро­де до воз­вра­ще­ния дру­жи­ны из это­го по­хо­да, за­вер­шив­ше­го­ся не­удач­ной для нов­го­род­цев бит­вой на Жда­не го­ре (26 января 1135 года).

Под­дер­жал ини­циа­ти­ву смо­лен­ско­го князя Рос­ти­сла­ва Мсти­сла­ви­ча по уч­ре­ж­де­нию Смо­лен­ской епи­ско­пии (1136 года), по­ста­вил на неё епископа Ма­нуи­ла.

Сыг­рал важ­ную роль в за­клю­че­нии ми­ра ме­ж­ду ки­ев­ским князем Яро­пол­ком Вла­ди­ми­ро­ви­чем и чер­ни­гов­ским князем Все­во­ло­дом Оль­го­ви­чем (12 января 1136 года).

В 1139 году уча­ст­во­вал в по­са­же­нии на ки­ев­ский стол князя Вя­че­сла­ва Вла­ди­ми­ро­ви­ча, а за­тем в пе­ре­го­во­рах с чер­ни­гов­ским князем Все­во­ло­дом Оль­го­ви­чем, по­сле ко­то­рых Ки­ев был сдан чер­ни­гов­ско­му кня­зю без боя.

В 1145 году от­пра­вил­ся в Ви­зан­тию , за­тво­рив осо­бым «ру­ко­пи­са­ни­ем» ми­тро­по­ли­чий Со­фий­ский со­бор.

На Ки­ев­скую ми­тро­по­лию не вер­нул­ся.