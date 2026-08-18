МИХАИЛ I/II
МИХАИ́Л I/II. Митрополит Киевский (1130-1145 годы).
По происхождению грек.
Рукоположен в митрополиты патриархом Константинопольским Иоанном IX Агапитом. Расхождение в обозначении Михаил (I или II) связано с тем, что у Михаила I/II был, возможно, предшественник с именем Михаил - упоминавшийся только в поздних источниках (не ранее XVI века) митрополит Киевский конеца X - начала XI веков.
Рукоположил епископа Новгородского Нифонта (1130 год), епископа Переяславского Евфимия (1141 год), епископа Черниговского Онуфрия и епископа Полоцкого Косму (обоих - в 1143 году), епископа Туровского Иоакима (1144 год).
В Киеве освятил церковь Апостола Андрея Первозванного в Андреевском (Янчине) монастыре (1130 год), участвовал в закладке церкви Успения Богородицы Пирогощи (1131 год) и Георгиевской церкви (1144 год).
Погребал киевского князя Мстислава Владимировича Великого, благословил на княжение его брата Ярополка Владимировича.
По просьбе епископа Нифонта в 1134-1135 годах побывал в Новгороде, где пытался отговорить новгородцев от похода на Ростово-Суздальское княжество, за что был насильно задержан в городе до возвращения дружины из этого похода, завершившегося неудачной для новгородцев битвой на Ждане горе (26 января 1135 года).
Поддержал инициативу смоленского князя Ростислава Мстиславича по учреждению Смоленской епископии (1136 года), поставил на неё епископа Мануила.
Сыграл важную роль в заключении мира между киевским князем Ярополком Владимировичем и черниговским князем Всеволодом Ольговичем (12 января 1136 года).
В 1139 году участвовал в посажении на киевский стол князя Вячеслава Владимировича, а затем в переговорах с черниговским князем Всеволодом Ольговичем, после которых Киев был сдан черниговскому князю без боя.
В 1145 году отправился в Византию, затворив особым «рукописанием» митрополичий Софийский собор.
На Киевскую митрополию не вернулся.