МИХАИЛ ХОНИАТ
МИХАИ́Л ХОНИА́Т. Византийский церковный деятель, писатель.
Старший брат Никиты Хониата.
Получил образование в столичной патриаршей школе, в дальнейшем занимал должность секретаря при константинопольском патриархе.
В 1182 году назначен митрополитом Афинским. В качестве предстоятеля афинской церкви стремился оградить паству от произвола императорских чиновников и сборщиков налогов.
В 1203 году отразил нападение на акрополь мятежного магната Льва Сгура. В 1205 годубыл вынужден сдать город участникам 4-го крестового похода, после чего удалился в изгнание.
Длительное время провёл на о.Кеос (ныне Кея) близ берегов Аттики, около 1217 года переехал в монастырь Иоанна Предтечи в Фессалии.
Латинские власти, препятствуя общению Михаила Хониата с прежней паствой, в то же время стремились не допустить его выезда в Эпир или Никейскую империю.
После смерти почитался в Аттике как святой (сохранились две фрески с его изображениями XIII века).
Автор торжественных речей, церковных проповедей, многочисленных писем, содержащих ценные сведения о состоянии византийской провинции в конце XII века и политической ситуации в греческих землях на рубеже XII-XIII веков.
Сочинения Михаила Хониата, не нарушая принятых канонов литературного творчества, несут на себе яркий отпечаток личности автора и содержат живые описания окружающей действительности.
Сочинения:
Μιχαηλ ’Aϰομινάτου τοῦ Χωνιάτου τα σωζόμενα / ’Εϰδ. ὑπο Σ.Π. Λάμπρου. ’Αθήναις, 1878–1880. Τ. 1–2;
Epistulae / Rec. F. Kolovou. Berolini, 2001.