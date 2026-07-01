МИХАИЛ ХОНИАТ

МИХАИ́Л ХОНИА́Т. Ви­зантийский цер­ков­ный дея­тель, пи­са­тель.

Стар­ший брат Ни­ки­ты Хо­ниа­та .

По­лу­чил об­ра­зо­ва­ние в сто­лич­ной пат­ри­ар­шей шко­ле, в даль­ней­шем за­ни­мал долж­ность сек­ре­та­ря при кон­стан­ти­но­поль­ском пат­ри­ар­хе.

В 1182 году на­зна­чен ми­тро­по­ли­том Афин­ским. В ка­че­ст­ве пред­стоя­те­ля афин­ской церк­ви стре­мил­ся ог­ра­дить па­ст­ву от про­из­во­ла императорских чи­нов­ни­ков и сбор­щи­ков на­ло­гов.

В 1203 году от­ра­зил на­па­де­ние на ак­ро­поль мя­теж­но­го маг­на­та Льва Сгу­ра. В 1205 годубыл вы­ну­ж­ден сдать го­род уча­ст­ни­кам 4-го кре­сто­во­го по­хо­да, по­сле че­го уда­лил­ся в из­гна­ние.

Дли­тель­ное вре­мя про­вёл на о.Ке­ос (ны­не Кея) близ бе­ре­гов Ат­ти­ки, около 1217 года пе­ре­ехал в монастырь Ио­ан­на Пред­те­чи в Фес­са­лии.

Латинские вла­сти, пре­пят­ст­вуя об­ще­нию Михаила Хониата с преж­ней па­ст­вой, в то же вре­мя стре­ми­лись не до­пус­тить его вы­ез­да в Эпир или Ни­кей­скую им­пе­рию .

По­сле смер­ти по­чи­тал­ся в Ат­ти­ке как свя­той (со­хра­ни­лись две фре­ски с его изо­бра­же­ния­ми XIII века).

Ав­тор тор­же­ст­вен­ных ре­чей, цер­ков­ных про­по­ве­дей, мно­го­численных пи­сем, со­дер­жа­щих цен­ные све­де­ния о со­стоя­нии ви­зантийской про­вин­ции в конце XII века и по­ли­тической си­туа­ции в греческих зем­лях на ру­бе­же XII-XIII веков.

Со­чи­не­ния Михаила Хониата, не на­ру­шая при­ня­тых ка­но­нов литературного твор­че­ст­ва, не­сут на се­бе яр­кий от­пе­ча­ток лич­но­сти ав­то­ра и со­дер­жат жи­вые опи­са­ния ок­ру­жаю­щей дей­ст­ви­тель­но­сти.

Сочинения:

Μιχαηλ ’Aϰομινάτου τοῦ Χωνιάτου τα σωζόμενα / ’Εϰδ. ὑπο Σ.Π. Λάμπρου. ’Αθήναις, 1878–1880. Τ. 1–2;

Epistulae / Rec. F. Kolo­vou. Berolini, 2001.