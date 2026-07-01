МИХАИЛ ГЛИКА

МИХАИ́Л ГЛИКА́. Ви­зантийский пи­са­тель.

Слу­жил императорским сек­ре­та­рём.

Из­вес­тен про­ти­во­стоя­ни­ем Ма­нуи­лу I Ве­ли­ко­му Ком­ни­ну (на­пи­сал оп­ро­вер­же­ние на его со­чи­не­ние в за­щи­ту ас­т­ро­ло­гии).

Пред­по­ло­жи­тель­но при­нял уча­стие в за­го­во­ре Фео­до­ра Стип­пио­та (1158-1159 года), что по­слу­жи­ло при­чи­ной за­клю­че­ния в тюрь­му и ос­ле­п­ле­ния (по ви­ди­мо­сти, не­пол­но­го, по­сколь­ку впо­след­ст­вии он про­дол­жил за­ня­тия литературной дея­тель­но­стью). Вско­ре по­сле ос­во­бо­ж­де­ния при­нял мо­на­ше­ский по­стриг.

Не­ко­то­рые учё­ные ото­жде­ст­в­ля­ют Михаила Глика с Ми­хаи­лом Си­ки­ди­том, соз­да­те­лем ере­тического уче­ния о Ев­ха­ри­стии .

Са­мое из­вест­ное со­чи­не­ние Михаила Глика - ком­пи­ля­тив­ная «Хро­ни­ка» («Βίβλος χρο- νιϰή»), ох­ва­ты­ваю­щая пе­ри­од от Со­тво­ре­ния ми­ра до смер­ти Алек­сея I Ком­ни­на (1118 год) и ос­но­ван­ная на боль­шом чис­ле ис­точ­ни­ков, сре­ди ко­то­рых, по­ми­мо ис­то­ри­че­ских, есть про­из­ве­де­ния и иных жан­ров (по­этического, агио­гра­фического, го­ми­ле­тического).

Первая часть «Хро­ни­ки» пред­став­ля­ет со­бой об­шир­ный шес­тод­нев, где ав­тор рас­смат­ри­ва­ет раз­но­об­раз­ные во­про­сы ми­ро­уст­рой­ст­ва, ци­ти­руя ви­зантийские бо­го­слов­ские со­чи­не­ния и ши­ро­ко ис­поль­зуя ес­те­ст­вен­но-на­уч­ные тру­ды ан­тич­ных ав­то­ров. От­ли­чительной чер­той «Хро­ни­ки» яв­ля­ют­ся мо­раль­ные на­став­ле­ния (пре­имущественно в первой час­ти). «Хро­ни­ка» име­ла по­свя­ще­ние лю­би­мо­му сы­ну и бы­ла ад­ре­со­ва­на ши­ро­ко­му кру­гу чи­та­те­лей.

Михаилу Глика так­же при­над­ле­жит кор­пус из 97 пи­сем, оза­глав­лен­ный «К не­удо­бо­по­нят­ным мес­там Свя­щен­но­го Пи­са­ния» («Εἰς τ&varia;ας ἀπορίας τῆς Θείας Γραφῆς»). По со­дер­жа­нию пись­ма не­од­но­род­ны: Михаил Глика рас­су­ж­да­ет на от­вле­чён­ные фи­лосовские и бо­го­слов­ские те­мы, рас­смат­ри­ва­ет во­про­сы по­все­днев­ной ре­лигиозной прак­ти­ки, трак­ту­ет тём­ные мес­та Пи­са­ния.

Сре­ди других со­чи­не­ний Михаила Глика: «По­эма из тюрь­мы» («Στίχοι, ο&dasia_and_varia;υς &psili_and_oxia;εγραψε ϰαθ’ &dasia_and_oxia;ον ϰατεσχέθη ϰαιρόν») - од­но из пер­вых ви­зантийких по­этических про­из­ве­де­ний с эле­мен­та­ми народного язы­ка, по­ве­ст­вую­щее о не­спра­вед­ли­вом об­ви­не­нии по лож­но­му до­но­су и ужа­сах за­то­че­ния, и со­б­ра­ние народных по­сло­виц со сти­хотворным объ­яс­не­ни­ем, пре­под­не­сён­ное в дар императору Ма­нуи­лу.

Сочинения:

Annales / Rec. I. Bekkerus. Bonnae, 1836;

Εбυστρατιάδης Σ. (ἐϰδ.) Μιχα&varia;ηλ Γλυϰᾶ, Εἰς τ&varia;ας ἀπορίας τῆς Θείας Γραφῆς ϰεφάλαια. Αθῆναι, 1906;

Τσολάϰης Εὐ. (ἐϰδ.) Μιχα&varia;ηλ Γλυϰᾶ, Στίχοι, ο&dasia_and_varia;υς &psili_and_oxia;εγραψε ϰαθ’ &dasia_and_varia;ον ϰατεσχέθη ϰαιρόν. Θεσσαλονίϰη, 1959.