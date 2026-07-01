МИХАИЛ ГЛИКА
МИХАИ́Л ГЛИКА́. Византийский писатель.
Служил императорским секретарём.
Известен противостоянием Мануилу I Великому Комнину (написал опровержение на его сочинение в защиту астрологии).
Предположительно принял участие в заговоре Феодора Стиппиота (1158-1159 года), что послужило причиной заключения в тюрьму и ослепления (по видимости, неполного, поскольку впоследствии он продолжил занятия литературной деятельностью). Вскоре после освобождения принял монашеский постриг.
Некоторые учёные отождествляют Михаила Глика с Михаилом Сикидитом, создателем еретического учения о Евхаристии.
Самое известное сочинение Михаила Глика - компилятивная «Хроника» («Βίβλος χρο- νιϰή»), охватывающая период от Сотворения мира до смерти Алексея I Комнина (1118 год) и основанная на большом числе источников, среди которых, помимо исторических, есть произведения и иных жанров (поэтического, агиографического, гомилетического).
Первая часть «Хроники» представляет собой обширный шестоднев, где автор рассматривает разнообразные вопросы мироустройства, цитируя византийские богословские сочинения и широко используя естественно-научные труды античных авторов. Отличительной чертой «Хроники» являются моральные наставления (преимущественно в первой части). «Хроника» имела посвящение любимому сыну и была адресована широкому кругу читателей.
Михаилу Глика также принадлежит корпус из 97 писем, озаглавленный «К неудобопонятным местам Священного Писания» («Εἰς τ&varia;ας ἀπορίας τῆς Θείας Γραφῆς»). По содержанию письма неоднородны: Михаил Глика рассуждает на отвлечённые филосовские и богословские темы, рассматривает вопросы повседневной религиозной практики, трактует тёмные места Писания.
Среди других сочинений Михаила Глика: «Поэма из тюрьмы» («Στίχοι, ο&dasia_and_varia;υς &psili_and_oxia;εγραψε ϰαθ’ &dasia_and_oxia;ον ϰατεσχέθη ϰαιρόν») - одно из первых византийких поэтических произведений с элементами народного языка, повествующее о несправедливом обвинении по ложному доносу и ужасах заточения, и собрание народных пословиц со стихотворным объяснением, преподнесённое в дар императору Мануилу.
Сочинения:
Annales / Rec. I. Bekkerus. Bonnae, 1836;
Εбυστρατιάδης Σ. (ἐϰδ.) Μιχα&varia;ηλ Γλυϰᾶ, Εἰς τ&varia;ας ἀπορίας τῆς Θείας Γραφῆς ϰεφάλαια. Αθῆναι, 1906;
Τσολάϰης Εὐ. (ἐϰδ.) Μιχα&varia;ηλ Γλυϰᾶ, Στίχοι, ο&dasia_and_varia;υς &psili_and_oxia;εγραψε ϰαθ’ &dasia_and_varia;ον ϰατεσχέθη ϰαιρόν. Θεσσαλονίϰη, 1959.